Историческая веха в сотрудничестве АСЕАН и ССАГПЗ

07/11/2023

В ходе встречи лидеры обоих блоков рассмотрели основные направления двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями о региональной и глобальной ситуации, а также утвердили ряд важных документов, в том числе рамки двустороннего сотрудничества на период 2024-2028 годов.

Лидеры высоко оценили прогресс отношений между двумя организациями с момента их создания в 1990 году, основанный на их давних исторических и культурных связях.



Генеральный секретарь ССАГПЗ Джассим Мухаммад аль-Будайви приветствует премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня. Фото: ВИА

АСЕАН поблагодарила все страны-члены Персидского залива, которые присоединились к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ТАС), и приветствовала Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве партнера АСЕАН по диалогу с 2022 года.

На саммите была принята Совместная декларация, которая отражает результаты обмена мнениями между лидерами и определяет ориентиры развития отношений АСЕАН-ССАГПЗ в будущем, во имя мира, сотрудничества и общего развития.





Страны подчеркнули необходимость сосредоточиться на экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве, обеспечении устойчивых цепочек поставок, связности, морском сотрудничестве, энергетической и продовольственной безопасности, халяльной индустрии, науке, технологиях и инновациях, туризме, трудовой деятельности, энергетическом переходе и адаптации к изменению климата. Перед лицом сложных событий в регионе и мире обе стороны укреплять многостороннее сотрудничество, продвигать диалог, укреплять доверие, защищать верховенство закона, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела других и объединить усилия для решения глобальных и региональных проблем и эффективно способствовать миру, безопасности, стабильности и устойчивому развитию. Премьер-министр Фам Минь Чинь выступает на бизнес-форуме Вьетнам-Саудовская Аравия. Фото: ВИА Участники подтвердили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации в этом районе, а также разрешения споров мирными средствами в соответствии с Международной конвенцией по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).

В ходе своего выступления на встрече премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь назвал первый саммит между обеими организациями исторической вехой и высоко оценил роль ССАГПЗ для АСЕАН.

Международный кулинарный фестиваль 2022 года прошел оживленно и содержательно в Зоне дипломатического корпуса, Ванфук, Ханой, где было представлено около 200 киосков, на которых были представлены сотни привлекательных блюд и напитков от посольств во Вьетнаме. Стенд Кувейта привлек многочисленных посетителей, желающих насладиться ближневосточной кухней. Фото: ВИА Премьер-министр Фам Минь Чинь подтвердил, что два блока должны способствовать устойчивости, использовать ресурсы для роста и предпринимать существенные действия с высочайшей политической решимостью и энергичными усилиями, а также действовать так, чтобы процесс двустороннего сотрудничества мог действительно продвинуться в ближайшем будущем, став в Яркое пятно региона и глобального сотрудничества.



Текст: ИЖВ - Фото: ВИА

Техника и графика: Чанг Нюнг