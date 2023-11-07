Историческая веха в сотрудничестве АСЕАН и ССАГПЗ
В ходе встречи лидеры обоих блоков рассмотрели основные направления двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями о региональной и глобальной ситуации, а также утвердили ряд важных документов, в том числе рамки двустороннего сотрудничества на период 2024-2028 годов.
Лидеры высоко оценили прогресс отношений между двумя организациями с момента их создания в 1990 году, основанный на их давних исторических и культурных связях.
АСЕАН поблагодарила все страны-члены Персидского залива, которые присоединились к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ТАС), и приветствовала Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве партнера АСЕАН по диалогу с 2022 года.
На саммите была принята Совместная декларация, которая отражает результаты обмена мнениями между лидерами и определяет ориентиры развития отношений АСЕАН-ССАГПЗ в будущем, во имя мира, сотрудничества и общего развития.
Страны подчеркнули необходимость сосредоточиться на экономическом, торговом и инвестиционном сотрудничестве, обеспечении устойчивых цепочек поставок, связности, морском сотрудничестве, энергетической и продовольственной безопасности, халяльной индустрии, науке, технологиях и инновациях, туризме, трудовой деятельности, энергетическом переходе и адаптации к изменению климата.
Перед лицом сложных событий в регионе и мире обе стороны укреплять многостороннее сотрудничество, продвигать диалог, укреплять доверие, защищать верховенство закона, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела других и объединить усилия для решения глобальных и региональных проблем и эффективно способствовать миру, безопасности, стабильности и устойчивому развитию.
В ходе своего выступления на встрече премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь назвал первый саммит между обеими организациями исторической вехой и высоко оценил роль ССАГПЗ для АСЕАН.
Премьер-министр Фам Минь Чинь подтвердил, что два блока должны способствовать устойчивости, использовать ресурсы для роста и предпринимать существенные действия с высочайшей политической решимостью и энергичными усилиями, а также действовать так, чтобы процесс двустороннего сотрудничества мог действительно продвинуться в ближайшем будущем, став в Яркое пятно региона и глобального сотрудничества.
Текст: ИЖВ - Фото: ВИА
Техника и графика: Чанг Нюнг