Исследование залива Ланха

Исследование залива Ланха

Расположенный в комплексе Всемирного природного наследия залива Халонга - архипелага Катба, залив Ланха известен как жемчужина морского туризма Вьетнама. Он может похвастаться нетронутой мирной красотой сотен островов и богатой, разнообразной экосистемой, что привлекает как внутренних, так и иностранных туристов, желающих изучить и лично испытать на себе его природное великолепие.

Панорамный вид на залив Ланха. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Расположенный примерно в 30 км от центра Хайфонга, залив Ланха считается связующим звеном между островом Катба и заливом Халонгом. Он занимает площадь более 7 тыс. га, из которых более 5,4 тыс. га находятся под управлением Всемирного биосферного заповедника национального парка Катба. Залив Ланха имеет изогнутую, дугообразную форму и окружен более чем 400 различными большими и малыми островами. Ланха означает «орхидея, снизошедшая в наш мир». В отличие от залива Халонга, окруженного многочисленными островами, залив Ланха имеет 139 небольших островных пляжей и может похвастаться разнообразной и богатой экосистемой с многочисленными редкими видами флоры и фауны.


Благодаря своему удаленному расположению Ланха предлагает свежую и спокойную обстановку. Здесь можно заняться подводным плаванием, чтобы исследовать увлекательный подводный мир, или посетить пещеры, чтобы узнать о геологической истории этой местности. В заливе Ланха также находится множество красивых пляжей с чистой голубой водой и мелким белым песком, идеально подходящих для купания и отдыха.


Одним из основных моментов исследования залива Ланха является остров Катба, где можно совершить экскурсию по национальному парку Катба, исследовать пещеры и заняться различными видами активного отдыха. Кроме того, к другим привлекательным местам относится остров обезьян, где обитают сотни игривых особей.

Туристы могут воспользоваться различными туристическими услугами в заливе Ланха. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Во время посещения обязательно следует насладиться разнообразными морепродуктами, такими как морские крабы, гуидаки, мечехвосты, омары и морские змеи. К блюдам, которые обязательно стоит попробовать, относятся жареные мечехвосты, запеченные лобстеры с яичным соусом, соленые жареные крабы, жареные гуидаки и лобстеры, приготовленных на пару с вином.

Во время пребывания в заливе Ланха обязательно нужно отправиться на остров Ванбой, чтобы покататься на байдарках и заняться снорклингом, чтобы увидеть коралловые рифы, или посетить рыбацкую деревню Кайбео - древнюю плавучую деревню, предлагающую уникальный взгляд на местный образ жизни.

Для того, чтобы посетить залив Ланха, сначала нужно отправиться на остров Катба. Из центра острова Катба следует взять такси до пристани Бео и купить билет на экскурсию по заливу за 30 тыс. донгов.

Стоимость аренды лодок для экскурсии по заливу Ланха:

Для групп от 10 до 20 человек стоимость аренды составляет от 1,6 до 5 млн донгов (60–200 долларов США) за лодку.
Для групп от 25 до 50 человек стоимость аренды составляет от 2,2 до 7 млн донгов (90–280 долларов США) за лодку.

Текст: Тхань Зянг    -   Фото: Конг Дат    -  Перевод: Динь Хонг

 


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