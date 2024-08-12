Исследование залива Ланха

12/08/2024

Расположенный в комплексе Всемирного природного наследия залива Халонга - архипелага Катба, залив Ланха известен как жемчужина морского туризма Вьетнама. Он может похвастаться нетронутой мирной красотой сотен островов и богатой, разнообразной экосистемой, что привлекает как внутренних, так и иностранных туристов, желающих изучить и лично испытать на себе его природное великолепие.

Панорамный вид на залив Ланха. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Расположенный примерно в 30 км от центра Хайфонга, залив Ланха считается связующим звеном между островом Катба и заливом Халонгом. Он занимает площадь более 7 тыс. га, из которых более 5,4 тыс. га находятся под управлением Всемирного биосферного заповедника национального парка Катба. Залив Ланха имеет изогнутую, дугообразную форму и окружен более чем 400 различными большими и малыми островами. Ланха означает «орхидея, снизошедшая в наш мир». В отличие от залива Халонга, окруженного многочисленными островами, залив Ланха имеет 139 небольших островных пляжей и может похвастаться разнообразной и богатой экосистемой с многочисленными редкими видами флоры и фауны.

Благодаря своему удаленному расположению Ланха предлагает свежую и спокойную обстановку. Здесь можно заняться подводным плаванием, чтобы исследовать увлекательный подводный мир, или посетить пещеры, чтобы узнать о геологической истории этой местности. В заливе Ланха также находится множество красивых пляжей с чистой голубой водой и мелким белым песком, идеально подходящих для купания и отдыха.

Одним из основных моментов исследования залива Ланха является остров Катба, где можно совершить экскурсию по национальному парку Катба, исследовать пещеры и заняться различными видами активного отдыха. Кроме того, к другим привлекательным местам относится остров обезьян, где обитают сотни игривых особей. Туристы могут воспользоваться различными туристическими услугами в заливе Ланха. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Во время посещения обязательно следует насладиться разнообразными морепродуктами, такими как морские крабы, гуидаки, мечехвосты, омары и морские змеи. К блюдам, которые обязательно стоит попробовать, относятся жареные мечехвосты, запеченные лобстеры с яичным соусом, соленые жареные крабы, жареные гуидаки и лобстеры, приготовленных на пару с вином.

Во время пребывания в заливе Ланха обязательно нужно отправиться на остров Ванбой, чтобы покататься на байдарках и заняться снорклингом, чтобы увидеть коралловые рифы, или посетить рыбацкую деревню Кайбео - древнюю плавучую деревню, предлагающую уникальный взгляд на местный образ жизни.