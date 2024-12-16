Инициатива «Полноценное питание» для вьетнамских детей
Международная организация World Vision работает во Вьетнаме с 1988 года, внося значительный вклад в усилия правительства по продвижению и обеспечению благополучия детей. В 2024 году World Vision совместно с Национальным институтом питания запустила инициативу «Полноценное питание», направленную на содействие целостному развитию вьетнамских детей с упором на интеллектуальное, физическое и эмоциональное благополучие.
За последние годы Вьетнам добился значительных успехов в сокращении недоедания среди детей, снизив уровень задержки роста с 29,3 % в 2010 году до 19,6 % в 2020 году. Однако страна по-прежнему сталкивается с двойным бременем питания. Дети, живущие в горных районах или в районах проживания этнических меньшинств, имеют высокий уровень недоедания и задержку роста. В Центральном нагорье и северной средней полосе страны этот показатель составляет 29,8 % и 27,1 % соответственно. Одновременно с этим распространенность ожирения среди детей до пяти лет растет как в городских, так и в сельских районах, а дефицит микроэлементов остается широко распространенной проблемой. К этим проблемам добавляется растущее воздействие изменения климата, угрожающее продовольственной безопасности домохозяйств, что еще больше осложняет усилия по улучшению питания детей.
Инициатива World Vision International «Полноценное питание» направлена на решение этих проблем и предоставление каждому ребенку доступа к достаточному количеству питательных продуктов, поддержку их здорового развития, снижение риска заболеваний и улучшение физического, интеллектуального и эмоционального состояния вьетнамского населения.
Представитель World Vision International во Вьетнаме Досеба Туа Синай отметил: «Для эффективной реализации данной инициативу мы призываем международные организации, партнеров по развитию и бизнес присоединиться к нам в планировании и оптимизации ресурсов с целью реализации основных мероприятий по питанию. Мы твердо верим, что совместными усилиями мы сможем покончить со всеми видами недоедания и добиться позитивных изменений для детей, чтобы каждый ребенок наслаждался жизнью во всей ее полноте».
Основные мероприятия инициативы «Полноценное питание» включают в себя улучшение и расширение источников питательной и здоровой пищи для детей через мероприятия по обогащению домашних хозяйств и повышение практики ухода за детьми с помощью коммуникаций и консультаций с населением; организацию форумов для обмена передовым опытом, извлеченными уроками, фактами и рекомендациями для содействия реализации государственной политики в области питания и чувствительности к питанию, мобилизацию участия и ресурсного вклада заинтересованных сторон в решение приоритетных задач инициативы.
Эти мероприятия интегрируются в деятельность 25 региональных программ в городах и провинциях страны, где работает World Vision, включая Дьенбиен, Хайфон, Тханьхоа, Куангчи, Дананг, Куангнам, Куангнгай, Дакнонг и Хошимин.
Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Занг и архив международной организации World Vision
Перевод: Динь Хонг