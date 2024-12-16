Инициатива «Полноценное питание» для вьетнамских детей

16/12/2024

Сельскохозяйственная продукция в рамках технической программы «Устойчивое жизнеобеспечение».

Международная организация World Vision работает во Вьетнаме с 1988 года, внося значительный вклад в усилия правительства по продвижению и обеспечению благополучия детей. В 2024 году World Vision совместно с Национальным институтом питания запустила инициативу «Полноценное питание», направленную на содействие целостному развитию вьетнамских детей с упором на интеллектуальное, физическое и эмоциональное благополучие.

За последние годы Вьетнам добился значительных успехов в сокращении недоедания среди детей, снизив уровень задержки роста с 29,3 % в 2010 году до 19,6 % в 2020 году. Однако страна по-прежнему сталкивается с двойным бременем питания. Дети, живущие в горных районах или в районах проживания этнических меньшинств, имеют высокий уровень недоедания и задержку роста. В Центральном нагорье и северной средней полосе страны этот показатель составляет 29,8 % и 27,1 % соответственно. Одновременно с этим распространенность ожирения среди детей до пяти лет растет как в городских, так и в сельских районах, а дефицит микроэлементов остается широко распространенной проблемой. К этим проблемам добавляется растущее воздействие изменения климата, угрожающее продовольственной безопасности домохозяйств, что еще больше осложняет усилия по улучшению питания детей.



На мероприятии, посвященном началу реализации инициативы «Полноценное питание» в Ханое.

Инициатива World Vision International «Полноценное питание» направлена на решение этих проблем и предоставление каждому ребенку доступа к достаточному количеству питательных продуктов, поддержку их здорового развития, снижение риска заболеваний и улучшение физического, интеллектуального и эмоционального состояния вьетнамского населения.

Посетители знакомятся с сельскохозяйственной продукцией, представленной на конференции. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Представитель World Vision International во Вьетнаме Досеба Туа Синай отметил: «Для эффективной реализации данной инициативу мы призываем международные организации, партнеров по развитию и бизнес присоединиться к нам в планировании и оптимизации ресурсов с целью реализации основных мероприятий по питанию. Мы твердо верим, что совместными усилиями мы сможем покончить со всеми видами недоедания и добиться позитивных изменений для детей, чтобы каждый ребенок наслаждался жизнью во всей ее полноте».

Презентация «Послание представителей от детей» Ли А Фу и Нгуен Ле Тхань Фыонга.

Певица Та Куанг Тханг вместе с детьми исполнила песню инициативы «Полноценное питание».

Основные мероприятия инициативы «Полноценное питание» включают в себя улучшение и расширение источников питательной и здоровой пищи для детей через мероприятия по обогащению домашних хозяйств и повышение практики ухода за детьми с помощью коммуникаций и консультаций с населением; организацию форумов для обмена передовым опытом, извлеченными уроками, фактами и рекомендациями для содействия реализации государственной политики в области питания и чувствительности к питанию, мобилизацию участия и ресурсного вклада заинтересованных сторон в решение приоритетных задач инициативы.

World Vision Vietnam и Национальный институт питания подписали партнерское соглашение о реализации инициативы «Полноценное питание» на 2024-2026 гг.

Эти мероприятия интегрируются в деятельность 25 региональных программ в городах и провинциях страны, где работает World Vision, включая Дьенбиен, Хайфон, Тханьхоа, Куангчи, Дананг, Куангнам, Куангнгай, Дакнонг и Хошимин.





Инициатива «Полноценное питание» реализуется во Вьетнаме с благородной гуманитарной целью, направленной на обеспечение светлого будущего для детей.

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Занг и архив международной организации World Vision

Перевод: Динь Хонг