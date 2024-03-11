Инвестиции в аэропортовую инфраструктуру: важные векторы экономического развития

11/03/2024

В последние годы инфраструктура аэропортов во Вьетнаме расширялась и строилась за счет государственных и частных инвестиций, однако ей еще предстоит догнать темпы роста страны и мира. Считая это одним из необходимых прорывов в развитии экономики и туризма, а также в привлечении инвестиций, премьер-министр утвердил общий план развития аэропортовой инфраструктуры до 2030 г. с перспективой до 2050 года.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в авиационном секторе Вьетнама в период 2011-2020 гг. зафиксирован очень высокий годовой темп развития, 16-18%, что является самым высоким показателем такого рода в Юго-Восточной Азии и пятым в мире. Однако быстрое развитие международного воздушного транспорта оказало давление на инфраструктуру аэропортов.

В тот период установленный в аэропортах Вьетнама годовой пассажиропоток, составлявший 95 млн пассажиров, был превышен в разгар Covid-19 в 2019 г. на 20 млн, достигнув 116,9 млн пассажиров. Инфраструктура нескольких аэропортов, особенно Тансоннята, Нойбая, Камрани и Дананга, была перегружена.

Вьетнам управляет 22 аэропортами, 21 из которых находится в ведении Генеральной аэропортовой компании Вьетнама (ACV), а еще один, аэропорт Вандон в провинции Куангнинь, требует социальных инвестиций в форме ГЧП.

Действительно, связь и транспорт в целом, а также аэропорты и порты в частности оказывают явное влияние на социально-экономическое развитие. Расчистка дорог приводит к созданию городских центров и индустриальных парков, а также развитию сферы услуг и туристических маршрутов



Башенный кран на строительной площадке аэропорта Лонгтханя. Фото: ВИА

Инженер контролирует работу на строительной площадке терминала аэропорта Лонгтханя. Фото: Конг Фонг/ВИА

«Развитие воздушного транспорта экономически эффективно, оно экономит время, соединяет весь мир и позволяет реагировать на глобальное сотрудничество и тенденции развития», - подчеркнул премьер-министр Фам Минь Чинь.

В соответствии с планом развития национальной сети аэропортов, одобренным премьер-министром, к 2030 г. в стране будет 30 аэропортов, а к 2050 г. - 33. В плане определены национальные проекты по строительству или расширению крупных аэропортов, а именно Лонгтханя, Тансоннята и Нойбая, а также международных аэропортов Камрани и Фукуока. Инвестиции в систему аэропортов к 2030 г. оцениваются в 420 млрд донгов как из государственного, так и вне государственного бюджета.



По мнению экспертов, необходимо создавать благоприятный правовой коридор, упрощать административные процедуры, расширять инфраструктуру аэропортов, совершенствовать меры по привлечению инвестиций, выбирать компетентных и опытных инвесторов и повышать эффективность привлечения инвестиций в инфраструктуру аэропортов

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Техника и графика: Чанг Нюнг