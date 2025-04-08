Инвалиды во Вьетнаме: «Никто не оставлен позади»

08/04/2025

Во Вьетнаме инвалиды составляют более 7% населения, что эквивалентно примерно 7 миллионам человек. В течение многих лет Партия и Государство Вьетнама разрабатывают различные политические курсы и инициативы, чтобы заботиться о людях с ограниченными возможностями, следуя девизу «Никто не оставлен позади». Эти усилия подтверждают ответственность Вьетнама в обеспечении прав человека и интересов людей с ограниченными возможностями.

Забота о людях с ограниченными возможностями

Инвалид — это человек с физическим или функциональным нарушением, которое затрудняет повседневную жизнь и обучение. Забота о здоровье таких людей всегда была в центре внимания государства.

Согласно недавнему исследованию Главного статистического управления Вьетанма, люди с ограниченными возможностями получают больше помощи по сравнению с теми, кто не имеет инвалидности. В 2023 году 95,7% инвалидов имели медицинскую страховку и бесплатное обследование, что выше, чем у людей без инвалидности (92,5%).

Правительство недавно утвердило программу поддержки инвалидов на период 2021–2030 гг., включая раннее вмешательство, реабилитацию и ортопедическую хирургию, что поможет инвалидам вести более полноценную жизнь.

108-й Центральный военный госпиталь является одним из ведущих во Вьетнаме центров комплексного сопровождения инвалидов. Фото: Тат Сон

В Национальной детской больнице регулярно проводятся программы обследования и лечения, включая операции по устранению расщелины твердого неба (волчья пасть) и врожденные пороки сердца.

В 108-м Центральном военном госпитале в Ханое регурно реализуется программа по замене коленного сустава и трансплантации конечностей. Госпиталь провел бесплатные операции более чем 1000 пациентам, улучшив качество жизни многих людей.

108-й Центральный военный госпиталь является одним из ведущих во Вьетнаме центров комплексного сопровождения инвалидов. Фото: Тат Сон

В настоящее время во Вьетнаме реализуются гуманитарные программы для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этим программам хирургии изменилась жизнь многих инвалидов со сложными заболеваниями, из-за которого они десятилетиями не могли ходить.

Эти гуманитарные программы для инвалидов одновременно реализуются как в центральных, так и в местных больницах. Различные организации и предприятия объединяют усилия для поддержки людей с ограниченными возможностями, способствуя снижению уровня инвалидности и улучшению их жизни.

Врач объяснит детям, как восстанавливаться после операции. Фото: Конг Дат

Напомним, что за последние 15 лет программа «Сердце для детей», организованная компанией «Viettel Military Industry and Telecommunications Group» совместно с Фондом «Сердце» (Tam Long Viet Fund), провела 98 скринингов для почти 160 тыс детей. Более 210 миллиардов донгов было мобилизовано для хирургических вмешательств, что помогло почти 7000 детям с врожденными пороками сердца.

Во Вьетнаме, помимо медицинского обследования и лечения людей с ограниченными возможностями, существуют различные модели производства оборудования, помогающего восстанавливать их функции. Одним из самых впечатляющих является цех по изготовлению протезов конечностей врача Ле Тхань До. В 2004 году он основал консультационный центр по ортопедической помощи инвалидам в Ханое. На сегодняшний день он изготовил тысячи протезов ног и рук, которые предоставляет бесплатно в поддержку инвалидов.

Занятие после операции в Центре аудиологии и логопедии Национальной детской больницы. Фото: Конг Дат

Недавно, во время посещения Ханойского центра для детей-инвалидов, премьер-министр Фам Минь Чинь подтвердил, что наша партия и государство всегда уделяют особое внимание защите и заботе о детях. Они стремятся создать наилучшие условия для всестороннего развития и обеспечения безопасной и здоровой среды обитания.

Глава Правительства Вьетнама отметил, что Партия и Государство также будут совершенствовать институты и политику в области защиты детей, организовывая синхронное внедрение на всех уровнях, мобилизуя ресурсы и инвестируя в учреждения и учебные программы, чтобы обеспечить детям с ограниченными возможностями уход, образование и возможность преодолевать трудности.

Программа «Улыбка детям» помогла детям с врожденной расщелиной неба вновь обрести улыбку и возможность интегрироваться в жизнь. Фото: Конг Дат

Создание платформы для развития Помимо здравоохранения, Вьетнам реализует множество практических мер и призывает к международному сотрудничеству для создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, а также для расширения прав и возможностей таких владельцев бизнеса.

Открыто много центров профессиональной подготовки и трудоустройства для людей с ограниченными возможностями. Фото: Тат Сон

Создание условий для людей с ограниченными возможностями, позволяющих им иметь стабильную работу, — одно из важных решений, помогающих им интегрироваться в общество и жить независимой жизнью.

«Трудовая деятельность - это волшебное лекарство, которое помогает людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество», — сказал господин Ле Вьет Кыонг, владелец социального предприятия «Vun Art». Его бизнес является одной из типичных моделей создания устойчивых источников дохода для людей с ограниченными возможностями во Вьетнаме.



Швейное предприятие для инвалидов в Ханое. Фото: Конг Дат В настоящее время предприятие «Vun Art» обучает и выплачивает заработную плату 40 сотрудникам, все из которых охвачены 100% социальным страхованием. Изделия из скрап-арта, такие как картины, тканевые сумки и сувениры, позволяют местным инвалидам считать “Vun Art” домом, который восстанавливает их жизнь. Г-жа Нгуен Тхуй Чи, заместитель директора предприятия «Green Touch» (Зеленое прикосновение), недавно открыла мастерскую, где работают около 30 человек с ограниченными возможностями. Несмотря на церебральный паралич, она преодолела трудности, чтобы учиться и открыть бизнес. «Зеленое прикосновение» продает переработанные товары через Интернет и на ярмарках, предлагая брелоки, тканевые сумки, игрушки и качественные сувениры, которые демонстрируют творческий потенциал людей с ограниченными возможностями. Больница "Medlatec" также создала равные условия труда для инвалидов. Инвалид Нгуен Хань Нган - лаборант лабораторного центра в Больнице "Medlatec", она работает здесь уже 4 года. Она рассказала, что, когда подавала заявку на работу, общество отнеслось к ней не очень позитивно, но поддержка со стороны коллег помогла ей интегрироваться и развить свои способности в работе.

Счастливая семья рассматривает свои свадебные фотографии. Фото: Конг Дат

Вьетнам также улучшает и расширяет духовное пространство для людей с ограниченными возможностями, создавая игровые площадки и занятия по развитию жизненных навыков в области культуры и искусства. Такие учреждения, как Центр семян, Вьетнамская ассоциация родителей глухих детей и специализированные школы, предлагают разнообразные типы обучения и помогают людям с ограниченными возможностями обрести уверенность и радость в жизни, продвигаясь к самостоятельной занятости.

Текст: Бить Ван - Фото: Тат Сон, Конг Дат и архив - Переводчик: Чан Хиеу

