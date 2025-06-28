Из стеклянных осколков – в искусство: «Зеленое путешествие» открывает новые горизонты устойчивого творчества
Идея, возникшая в процессе создания детских площадок из перерабатываемых материалов, легла в основу проекта «Зеленое путешествие», инициированного Буй Мань Хунгом и Ле Хоай Намом. Проект направлен на создание художественных картин из выброшенных стеклянных бутылок, что не только представляет собой инициативу по защите окружающей среды, но и открывает новый путь для устойчивого искусства во Вьетнаме.
Ле Хоай Нам, соучредитель проекта «Зеленое путешествие», рассказывает, что до его появления команда занималась социальным бизнесом – строительством детских площадок из переработанных материалов. Изначально команда использовала и перерабатывала различные отходы, такие как пластик, автомобильные шины, резина и стекло. Среди них стекло оказалось особенно сложным для переработки, поэтому его часто игнорировали, не перерабатывая. Но при этом стеклянных отходов много, и они опасны из-за острых осколков.
«Поворотный момент наступил, когда наша команда начала экспериментировать с превращением бутылочных осколков в вазы. В процессе резки бутылок образовывалось множество стеклянных обломков, и мы задумались: если их выбросить в окружающую среду, они могут стать серьёзной угрозой. Тогда мы начали пробовать создавать мозаичные картины из стекла – и обнаружили, что это не только имеет эстетическую ценность, но и может открыть новое направление устойчивого развития. С тех пор и сформировалась идея создания картин из стекла», – рассказывает Ле Хоай Нам.
Проект «Зелёное путешествие» официально стартовал в июле 2024 года, а уже в октябре того же года была представлена первая коллекция работ. Эти произведения были презентованы на эко-ярмарке, организованной посольствами европейских стран во Вьетнаме. Тёплый приём со стороны общественности и партнёров стал мощным стимулом для команды разработать модель серийного производства стеклянных картин.
По словам Ле Хоай Нама, изначально картины создавались из фрагментов битого стекла, сохранявших естественные оттенки – изумрудный, матово-белый, янтарный в зависимости от цвета оригинальной бутылки. Впоследствии команда ввела дополнительный этап обработки поверхности: нанесение слоя органического стекла, который обеспечил прозрачность, улучшил сцепление элементов и защитил работы от влаги и плесени.
Однако путь к успеху был не всегда гладким. На самых ранних этапах команда использовала покупное стекло и проводила мастер-классы в школах и общественных организациях.
Тем не менее команда пришла к выводу, что такой подход недостаточно подчёркивает экологическую суть проекта, а доставка готовых работ вызывала неудобства.
В результате было принято решение перерабатывать использованное стекло, собираемое у предприятий, кафе и экологически ориентированных сообществ.
Полученное стекло тщательно промывается, измельчается с помощью машины, а затем шлифуется до гладкости для обеспечения безопасности использования. Художники отбирают фрагменты стекла для каждой конкретной картины, учитывая художественную ценность и смысловое наполнение.
В рамках проекта налажено сотрудничество со студентами художественных, архитектурных и педагогических факультетов для разработки и воплощения новых идей в картинах. Именно это взаимодействие позволяет создавать работы высокой визуальной ценности, одновременно глубоко и эмоционально распространяя послание о «зеленом» образе жизни.
«Мы предлагаем тему, студенты разрабатывают эскизы и раскрашивают будущие картины. Затем члены нашей команды подбирают стеклянные фрагменты по контурам рисунка и и завершают обработку поверхности. Интересно, что каждая картина создается из неповторяющихся осколков стекла, поэтому каждое произведение обладает уникальной индивидуальностью. После шлифовки стекло может потерять свою первоначальную прозрачность для крепления к основе. Однако после нанесения органического покрытия оно снова становится прозрачным и приобретает высокую долговечность», – поясняет Ле Хоай Нам.
Помимо производства, в рамках проекта «Зелёное путешествие» активно проводятся мастер-классы на различных площадках – от университетов (FPT, Британский университет) до жилых районов и станции метро Катлинь.
Такие интерактивные мероприятия, как создание стеклянных картин, не только помогают участникам глубже понять процесс художественного творчества, но и развивают экологическое сознание.
Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг