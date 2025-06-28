Из стеклянных осколков – в искусство: «Зеленое путешествие» открывает новые горизонты устойчивого творчества

28/06/2025

Идея, возникшая в процессе создания детских площадок из перерабатываемых материалов, легла в основу проекта «Зеленое путешествие», инициированного Буй Мань Хунгом и Ле Хоай Намом. Проект направлен на создание художественных картин из выброшенных стеклянных бутылок, что не только представляет собой инициативу по защите окружающей среды, но и открывает новый путь для устойчивого искусства во Вьетнаме.

Ле Хоай Нам является соучредителем проекта «Зеленое путешествие» вместе с Буй Мань Хунгом.

Ле Хоай Нам, соучредитель проекта «Зеленое путешествие», рассказывает, что до его появления команда занималась социальным бизнесом – строительством детских площадок из переработанных материалов. Изначально команда использовала и перерабатывала различные отходы, такие как пластик, автомобильные шины, резина и стекло. Среди них стекло оказалось особенно сложным для переработки, поэтому его часто игнорировали, не перерабатывая. Но при этом стеклянных отходов много, и они опасны из-за острых осколков.

Ле Хоай Нам просматривает рисунки, выполненные студентами вузов, обучающимися по направлениям искусства и архитектуры.

«Поворотный момент наступил, когда наша команда начала экспериментировать с превращением бутылочных осколков в вазы. В процессе резки бутылок образовывалось множество стеклянных обломков, и мы задумались: если их выбросить в окружающую среду, они могут стать серьёзной угрозой. Тогда мы начали пробовать создавать мозаичные картины из стекла – и обнаружили, что это не только имеет эстетическую ценность, но и может открыть новое направление устойчивого развития. С тех пор и сформировалась идея создания картин из стекла», – рассказывает Ле Хоай Нам.

Проект «Зелёное путешествие» официально стартовал в июле 2024 года, а уже в октябре того же года была представлена первая коллекция работ. Эти произведения были презентованы на эко-ярмарке, организованной посольствами европейских стран во Вьетнаме. Тёплый приём со стороны общественности и партнёров стал мощным стимулом для команды разработать модель серийного производства стеклянных картин.

Готовые изделия используются как декоративные элементы или подарки, придавая стеклу новый, осмысленный жизненный цикл.

По словам Ле Хоай Нама, изначально картины создавались из фрагментов битого стекла, сохранявших естественные оттенки – изумрудный, матово-белый, янтарный в зависимости от цвета оригинальной бутылки. Впоследствии команда ввела дополнительный этап обработки поверхности: нанесение слоя органического стекла, который обеспечил прозрачность, улучшил сцепление элементов и защитил работы от влаги и плесени.

Однако путь к успеху был не всегда гладким. На самых ранних этапах команда использовала покупное стекло и проводила мастер-классы в школах и общественных организациях.

Тем не менее команда пришла к выводу, что такой подход недостаточно подчёркивает экологическую суть проекта, а доставка готовых работ вызывала неудобства.

В результате было принято решение перерабатывать использованное стекло, собираемое у предприятий, кафе и экологически ориентированных сообществ.



Готовые изделия помещаются в закрытые камеры, чтобы защитить их от насекомых и пыли и сохранить безупречный внешний вид. «Нам достаточно сказать, что нам нужно стекло для создания картин, и экологические группы, предприятия и точки продажи напитков привозят нам его в больших количествах», – рассказывает Ле Хоай Нам, руководитель проекта.

Полученное стекло тщательно промывается, измельчается с помощью машины, а затем шлифуется до гладкости для обеспечения безопасности использования. Художники отбирают фрагменты стекла для каждой конкретной картины, учитывая художественную ценность и смысловое наполнение.

В рамках проекта налажено сотрудничество со студентами художественных, архитектурных и педагогических факультетов для разработки и воплощения новых идей в картинах. Именно это взаимодействие позволяет создавать работы высокой визуальной ценности, одновременно глубоко и эмоционально распространяя послание о «зеленом» образе жизни.



Стремясь распространять любовь к окружающей среде и способствовать устойчивому развитию Ле Хоай Нам постоянно работает над созданием инновационных идей в области переработки.

«Мы предлагаем тему, студенты разрабатывают эскизы и раскрашивают будущие картины. Затем члены нашей команды подбирают стеклянные фрагменты по контурам рисунка и и завершают обработку поверхности. Интересно, что каждая картина создается из неповторяющихся осколков стекла, поэтому каждое произведение обладает уникальной индивидуальностью. После шлифовки стекло может потерять свою первоначальную прозрачность для крепления к основе. Однако после нанесения органического покрытия оно снова становится прозрачным и приобретает высокую долговечность», – поясняет Ле Хоай Нам.

Помимо производства, в рамках проекта «Зелёное путешествие» активно проводятся мастер-классы на различных площадках – от университетов (FPT, Британский университет) до жилых районов и станции метро Катлинь.

Такие интерактивные мероприятия, как создание стеклянных картин, не только помогают участникам глубже понять процесс художественного творчества, но и развивают экологическое сознание.



Пространство для экспозиций на мастерской Ле Хоай Нама.



Из, казалось бы, бесполезных осколков проект «Зелёное путешествие» создаёт вдохновляющее направление в искусстве. Это не просто умное решение по переработке отходов – это целое художественное путешествие, объединяющее людей, продвигающее устойчивый образ жизни и поощряющее безграничное творчество.

Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг