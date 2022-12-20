Изготовление бумаги зо в деревне Суойко

20/12/2022

Бумага зо — это бумага, изготовляемая из внутренней части коры дерева, которую традиционно производят во многих деревнях Вьетнама. Благодаря своей долговечности она играет важную роль в народном искусстве, в частности в живописи донгхо.

После появления во Вьетнаме в XIII веке бумага зо широко использовалась вьетнамцами в повседневной жизни. Люди использовали ее для написания писем, распространения знаний и в культурной жизни. Сегодня данная бумага иногда используется для написания куплетов, каллиграфии, печати картинок и т.д. Однако бумага зо постепенно исчезала из быта современного общества. К концу 90-х годов XX века ремесло изготовления бумаги зо было практически полностью забыто.

Семья Хоанг Тхи Хау и некотоые жители деревни Суойко продолжают изготовление бумаги зо.



Во Вьетнаме есть лишь несколько деревень, занимающихся производством бумаги зо, таких как Йентай в Ханое и Донгкао в уезде Йенфонг провинции Бакнинь. В этих местах раньше процветало ремесло изготовления бумаги зо. Сегодня, из-за развития современных технологий производства бумаги, традиционное ремесло деревни Йентай практически утеряно, в то время как в деревне Донгкао осталось лишь несколько домохозяйств, поддерживающих это ремесло.

Но удивительно, что представители народности мыонг из общины Суойко коммуны Каосон уезда Лыонгсон в провинции Хоабинь продолжает изготовление бумаги зо, сохраняя традиционный способ производства. Мы посетили дом г-жи Хоанг Тхи Хау – единственного производящего бумагу зо домохозяйства в общине Суойко. Она рассказала нам о своих чувствах по отношению к этому уникальному традиционному ремеслу.

В 1996 году, Вьетнамский центр исследований, поддержки и развития деревень традиционных ремесел помогал семье г-жи Хау и многим домохозяйствам Суойко, которые были направлены для прохождения мастер-классов по изготовлению бумаги зо в провинции Бакнинь. Г-жа Хау рассказала, что самый сложный этап – это покрытие формы слоем целлюлозы для формирования листа бумаги. Это требует не только внимательности, но и умений. Но в конце концов г-жа Хау стала одним из лучших мастеров, ровно и красиво изготовляющих бумагу зо.

После прохождения мастер-классов участники вернулись в общину Суойко, где взялись за работу. Многие приняли участие в изготовлении бумаги зо. Через некоторое время ситуация усугубилась. Бумаги изготовлялось слишком много, но никто не покупал и не продавал ее. Доходов это не приносило, поэтому местные жители постепенно уходили из ремесла.

Проявляя настойчивость в работе, госпожа Хау обсудила со своим мужем и несколькими жителями деревни возможность продолжать изготовление бумаги в свободное время. Её муж, Нгуен Ван Чук, до сих пор вспоминает те трудные времена. Он рассказал, что в течение года он с нетерпением ждал наступления Тета (Новый год по лунному календарю), чтобы отнести рюкзак с бумагой зо в Храм литературы (Ханой), где собираются те, кто занимаются написанием куплетов и каллиграфией, и продать ее. Он часто пытался отправиться дальше на юг, в город Намдинь, чтобы найти покупателей, но почти всегда был вынужден нести ворох бумаг назад. Опасаясь, что не в силах больше найти способ реализовывать бумагу зо, госпожа Хау планировала отложить в сторону бумажную форму и оставить бумажные бруссонетии, которые пышно растут на холме.

Проявляя настойчивость в работе, госпожа Хау обсудила со своим мужем и несколькими жителями деревни возможность продолжать изготовление бумаги в свободное время. Её муж, Нгуен Ван Чук, до сих пор вспоминает те трудные времена. Он рассказал, что в течение года он с нетерпением ждал наступления Тета (Новый год по лунному календарю), чтобы отнести рюкзак с бумагой зо в Храм литературы (Ханой), где собираются те, кто занимаются написанием куплетов и каллиграфией, и продать ее. Он часто пытался отправиться дальше на юг, в город Намдинь, чтобы найти покупателей, но почти всегда был вынужден нести ворох бумаг назад. Опасаясь, что не в силах больше найти способ реализовывать бумагу зо, госпожа Хау планировала отложить в сторону бумажную форму и оставить бумажные бруссонетии, которые пышно растут на холме.

Сегодня изготовление бумаги дает семье г-жи Хау и г-на Чука регулярный доход, который, однако, не является основным и недостаточен для того, чтобы разбогатеть. Хау больше не собирается бросать работу. Она сказала, что зарабатывать деньги от продажи бумаги зо лучше, чем заниматься тяжелой работой в полях, а её муж мечтает о том, что цены на бумагу зо удвоятся, вследствие чего местные жители тоже займутся изготовлением традиционной бумаги./.

Участники группы "Zó Project" получают бумажные изделия зо, изготовленные семьей Хау в деревне Суойко.

Текст и Фото: Вьет Кыонг - ИЖВ

