“Золотоносная” легкая атлетка из Вьетнама

12/06/2023

28-летняя Нгуен Тхи Оань из коммуны Миха (уезд Лангзянг, провинция Бакзянг) вошла в историю на 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 32) как первый и единственный спортсмен, выигравший две золотые медали в двух соревнованиях всего за 30 минут. Ее выдающееся достижение потрясло мир легкой атлетики в Юго-Восточной Азии и привлекло значительное внимание как местных, так и международных средств массовой информации.

Нгуен Тхи Оань выиграла золотую медаль в беге на 5000 метров среди женщин на 32-х Играх Юго-Восточной Азии с результатом 17 минут 00,28 секунды. Фото: Нгуен Тиен Туан

Чудеса легкой атлетики

На 32-х Играх Юго-Восточной Азии Нгуен Тхи Оань выиграла наибольшее количество золотых медалей для спортивной сборной Вьетнама, завоевав четыре индивидуальных золотых медали в беге на 1500 м, 5000 м, 10 000 м и 3000 м с препятствиями.

Спортсменка из провинции Бакзянг добилась выдающихся результатов, завоевав две золотые медали на дистанциях 1500 и 3000 метров за 30 минут. Завоевав в общей сложности четыре золотых медали, она вошла в историю как первая вьетнамская спортсменка, завоевавшая наибольшее количество золотых медалей на одних Играх ЮВА.



Ранее, в 2019 году, Оань участвовала в 30-х Играх Юго-Восточной Азии на Филиппинах, продемонстрировав исключительные результаты. Она успешно защитила две свои золотые медали на предыдущих Играх Юго-Восточной Азии и впервые завоевала золотую медаль в специализированном беге на 3000 метров с препятствиями. На том же мероприятии Оан установила новый рекорд Игр SEA, завершив гонку на 3000 м за выдающиеся 10 минут и 00,02 секунды. Это достижение превзошло предыдущий рекорд, установленный Рини Будьярти на 26-х Играх Юго-Восточной Азии, на 0,56 секунды.

В августе 2018 года, во время 18-х Азиатских игр, проходивших в Джакарте, Нгуен Тхи Оань отличилась в беге на 3000 метров с препятствиями, завоевав исторически значимую для вьетнамского спорта бронзовую медаль. Данное достижение стало первой медалью для Вьетнама в этом соревновании. Показав впечатляющее время в девять минут и 43,83 секунды, Оань также побила национальный рекорд, ранее принадлежавший бегуну Нгуен Тхи Фыонгу, со значительным отрывом в 19,15 секунды.

Преодоление препятствий

Нгуен Тхи Оань родилась в семье фермера в деревне Нюан коммуны Миха (уезд Лангзянг, провинция Бакзянг). Она - седьмой ребенок в семье из восьми детей.

В возрасте 15 лет Нгуен Тхи Оань начала свой спортивный путь. Когда провинциальная спортивная команда подыскивала новых участников, Нгуен Тхи Оань с готовностью включилась в процесс отбора. Однако ее физическое состояние оставляло желать лучшего, поскольку Оань весила менее 40 кг и была ростом всего около полутора метров. Была вероятность того, что ее не примут в команду. Тем не менее, благодаря непоколебимой самоотверженности и напряженным тренировкам Оань удалось завоевать доверие тренеров и в конечном итоге быть отобранной в национальную команду.



Президент Во Ван Тхыонг вручает Орден Труда второй степени «золотоносной» Нгуен Тхи Оань. Фото: Тхонг Нят/ВИА

В 2014 году у Оань диагностировали воспаление почек. Она прошла курс лечения и была вынуждена сделать перерыв в беге примерно на два года. Карьера вьетнамской «золотоногой» девушки в беге, казалось, была на грани завершения в возрасте двадцати лет. Оань вспомнила ободряющие слова отца: «Если ты решила пойти по пути профессионального спорта, то продолжай стараться. В таком случае ты добьешься положительных результатов».

Поддержка со стороны родителей, семьи, учителей и друзей помогла Оань пережить очень трудный период, когда ей было немногим больше двадцати. Независимо от того, где она соревновалась и каковы были результаты, родители Оань всегда оставались ее надежной командой поддержки. «Мы всегда поддерживаем свою девочку на пути, который она выбрала, и призываем ее стремиться к тому, чтобы наш народ гордился ей», - поделилась в интервью мать Нгуен Тхи Оань.

Мечты о легкой атлетике

После успешной кампании в рамках 32-х Игр Юго-Восточной Азии Нгуен Тхи Оань присоединилась к рядам элитных вьетнамских спортсменов, завоевав в общей сложности 12 золотых медалей по легкой атлетике вместе со старшей спортсменкой Нгуен Тхи Хуен. Однако амбиции Оань на этом не остановились, поскольку она стремится пополнить свою коллекцию медалей на предстоящих Азиатских играх 2023 года (ASIAD).



Спортсменка сказала: «Спорт требует неустанных усилий, поэтому после Игр я продолжу интенсивные тренировки с национальной сборной. Например, эффективно буду распределять свою энергию на каждой дистанции, которую пробегаю, создавая более прочную физическую базу для преодоления предстоящих международных вызовов».

Замечательный путь Оань, охватывающий три последних Игры SEAGAMES, служит свидетельством ее непоколебимой приверженности спорту и стойкости духа на тренировках. Помимо того, что Оань приносит славу своему народу, она также олицетворяет собой дисциплину и упорство в преодолении препятствий. Ее коллекция золотых медалей служит мощным источником вдохновения для вьетнамской молодежи, напоминая, что успех рождается из сочетания страсти, упорного труда и решимости./.



Текст: Тхао Ви - Фото: Нгуен Тиен Туан, Кхоа Нгуен - Перевод: Динь Хонг



