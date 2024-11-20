Золотой сезон в Чунгкхане

20/11/2024





Когда наступает осень, в уезде Чунгкхане провинции Каобанга начинается сбор урожая риса. В это время рисовые поля Чунгкхана примеряют новую желтую «рубашку».



Когда машина подъехала к центру уезда Чунгкханя, нашему взору открылось очаровательное пространство. Золотые рисовые поля, лежащие между горами и ручьями, создают уникальный пейзаж пограничного уезда Чунгкханя.

Золотые рисовые поля проходят по обе стороны от провинциальной трасы № 215. Кажется, что они спрятались в долинах, насколько далеко их можно увидеть. Слабый аромат спелого риса и новой соломы создает совершенно уникальный запах, который трудно описать словами.

Когда мы прибыли в центр Чунгкханя, нашему взору открылось большое количество туристических колонн. Туристы приезжают сюда полюбоваться золотым сезоном, а фотографы - «поохотиться» за прекрасными моментами. Кто-то приезжает, чтобы просто сменить обстановку, в то время как другие мечтают насладиться бескрайним прекрасным пространством горного уезда.

Нашей первой остановкой стал водопад Банзок - один из 7 великолепнейших водопадов мира. У подножия водопада раскинулись золотые террасные поля, на которых начаи собирать урожай. Эти поля словно добавляют красок величественному водопаду.

Ближе к вечеру мы добрались до общин Фонгнама и Нгоккона (уезд Чунгкхань), где перед нами открылся прекрасный вид на просторные золотые рисовые поля. Поля стелятся вдоль берегов реки Куайсона, устремляясь далеко к подножию горы. В этом сезоне на туристов производят неизгладимое впечатление желтизна цветущего риса, зелень гор и серебряные блики реки Куайсона. Самыми красивыми моментами во время золотого сезона считаются восход (примерно в 5 часов утра) и закат солнца. В это время теплые лучи солнечного света освещают обширные рисовые поля, создавая уникальную золотую сверкающую сцену.

В общинах Фонгнаме и Нгокконе в основном проживают представители народности тхаи. Они сохраняют свой традиционный образ жизни на протяжении многих поколений. Прибыв сюда, мы увидели маленькие домики, мирно лежащие на склонах гор и холмов, и красивые квадратные золотые поля, где люди собирают рис.

Помимо выведения новых сортов риса, местные жители до сих пор сохраняют местные сорта риса с характерной нежностью и ароматом. Когда рис созревает, вся долина насыщается ароматом риса, даруя ощущение свежести и расслабленности.

Долина Нгоккон на реке Куайсоне расположена в центре туристического маршрута «Знакомство с культурными чудесами коренных народностей». Фото: Нгуен Тханг



В коммуне Нгокконе мы узнали о фирменном блюде. Местные жители называют его «нэпонг» («ароматный рис»). Сбор риса для приготовления блюда требует скрупулезности и внимания, т.к. необходимо отобрать многочисленные рисовые цветки высокого качества. К приготовлению этого блюда также стоит подходить внимательно и осторожно.

Можно сказать, что нэпонг не имеет аналогов. Посещая долину Нгоккон, будет большой ошибкой не насладиться сладким и ароматным вкусом местного клейкого риса. Это разновидность клейкого риса с большими круглыми семенами. При приготовлении по местному рецепту рисовые семена становятся более сладкими, ароматным и вкусными, совсем не похожими на клейкий рис с желтыми цветками.

Возможно, благодаря качеству земли, климату и чистой прохладной воде местный рис имеет длинные цветки, а также круглые и ароматные зерна. Блюдо из клейкого риса дарует уникальный вкус, гораздо более насыщенный, чем другие виды клейкого риса.

Г-жа Хоанг Тхи Тхуи (местная жительница из коммуны Нгоккона) рассказала: «Местные жители выращивают этот клейкий рис с древних времен. Он очень вкусный, особенно если использовать его для приготовления баньчынга или банзея. Блюдо получается очень мягким и нежным, пользуется большой популярностью у потребителей. Вот почему его рыночная цена всегда выше, чем у других видов клейкого риса».