Знакомство с храмом Чанг Чиня Нгуен Бинь Кхиема
На территории памятника расположены храм, зал поклонения предкам, мемориальный дом, хвойный сад и пруд с лотосами. Центральный храм, построенный в традиционном стиле, включает три основных помещения, две задние комнаты и крышу из черепицы «муйхай» – в форме рыбьей чешуи с приподнятыми карнизами. Каркас из железного дерева искусно украшен резьбой с мотивами эпохи династии Ле-Мак: четыре священных существа, четыре времени года и стилизованные цветы.
Интерьер храма оформлен торжественно и с большим почтением. В центре находится большой алтарь со статуей Нгуен Бинь Кхиема в позе медитации, спереди – письмо и кисть. По обе стороны установлены таблички с именами его родителей и предков. Горизонтальные лакированные доски и таблички с двустишиями на китайском языке восхваляют его заслуги, талант и нравственные качества.
В мемориальной галерее собрано множество ценных документов о жизни и карьере Чанг Чиня. Здесь же находится надгробная плита с выгравированной надписью «Собрание стихов из Приюта Белого Облака» (Bạch Vân am ký), рассказывающая о строительстве приюта Белого Облака, годы уединённой жизни, посвящённой размышлениям, духовным поискам и обучению последователей. В большом хвойном саду растут вековые деревья, создавая спокойное пространство, где Чанг Чинь практиковал медитацию, читал стихи, принимал гостей и обучал учеников.
Великий идеолог своего времени, Чанг Чинь Нгуен Бинь Кхием оставил после себя множество ценных литературных произведений. Среди его трудов – «Собрание стихов из Приюта Белого Облака», написанное как на вьетнамском языке (Bạch Vân quốc ngữ thi), так и на вэньяне (Bạch Vân am thi tập), а также автобиографическое произведение «Сам Чанг Чинь». Его идеология, основанная на гуманизме и патриотизме, подчеркивает роль нравственности и совести в самовоспитании и образовании. Его пророческие стихи о судьбе нации служат духовным ориентиром для многих поколений.
Каждый год на месте территории памятного комплекса проводятся многочисленные культурные и религиозные мероприятия, в первую очередь годовщина смерти Чанг Чиня Нгуен Бинь Кхиема (28-го дня 12-го месяца по лунному календарю), привлекающая тысячи местных жителей и гостей. Этот фестиваль не только отдает дань уважения вкладу Чанг Чиня, но и способствует передаче традиционных ценностей и этики молодым поколениям.
Памятник Нгуен Бинь Кхиему, имеющая огромное историческое, культурное и художественное значение, является предметом гордости жителей Хайфона и ценным национальным достоянием. Сохранение и продвижение его ценностей играют решающую роль в воспитании патриотизма и уважения к ученым у будущих поколений.
Текст и фото: Конг Дат/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг