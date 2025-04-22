Знакомство с храмом Чанг Чиня Нгуен Бинь Кхиема

22/04/2025

Храм Чанг Чиня в деревне Чунгам (уезд Виньбао, город Хайфон) является важным культурным и историческим памятником, посвященным Нгуен Бинь Кхиему, также почитаемому под именем Чанг Чинь. Признанный национальной реликвией особого значения в 2015 году, храм привлекает множество посетителей, стремящихся прикоснуться к наследию великого вьетнамского идеолога, просветителя, поэта XVI века.

Памятник Нгуен Бинь Кхиему, расположенный в деревне Чунгам (уезд Виньбао, город Хайфон) стал популярным местом для посещения. Фото: Конг Дат/ИЖВ

На территории памятника расположены храм, зал поклонения предкам, мемориальный дом, хвойный сад и пруд с лотосами. Центральный храм, построенный в традиционном стиле, включает три основных помещения, две задние комнаты и крышу из черепицы «муйхай» – в форме рыбьей чешуи с приподнятыми карнизами. Каркас из железного дерева искусно украшен резьбой с мотивами эпохи династии Ле-Мак: четыре священных существа, четыре времени года и стилизованные цветы.

Интерьер храма оформлен торжественно и с большим почтением. В центре находится большой алтарь со статуей Нгуен Бинь Кхиема в позе медитации, спереди – письмо и кисть. По обе стороны установлены таблички с именами его родителей и предков. Горизонтальные лакированные доски и таблички с двустишиями на китайском языке восхваляют его заслуги, талант и нравственные качества.



Вид на главный зал, где чествуют родителей Чанг Чиня Нгуен Бинь Кхиема. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Полный вид интерьера главного алтаря, посвященного Чанг Чиню Нгуен Бинь Кхмему. Фото: Конг Дат/ИЖВ

В мемориальной галерее собрано множество ценных документов о жизни и карьере Чанг Чиня. Здесь же находится надгробная плита с выгравированной надписью «Собрание стихов из Приюта Белого Облака» (Bạch Vân am ký), рассказывающая о строительстве приюта Белого Облака, годы уединённой жизни, посвящённой размышлениям, духовным поискам и обучению последователей. В большом хвойном саду растут вековые деревья, создавая спокойное пространство, где Чанг Чинь практиковал медитацию, читал стихи, принимал гостей и обучал учеников.



Фестиваль в храме Чанг Чиня проводится в честь 439-й годовщины со дня рождения знаменитого деятеля культуры Нгуен Бинь Кхиема. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Великий идеолог своего времени, Чанг Чинь Нгуен Бинь Кхием оставил после себя множество ценных литературных произведений. Среди его трудов – «Собрание стихов из Приюта Белого Облака», написанное как на вьетнамском языке (Bạch Vân quốc ngữ thi), так и на вэньяне (Bạch Vân am thi tập), а также автобиографическое произведение «Сам Чанг Чинь». Его идеология, основанная на гуманизме и патриотизме, подчеркивает роль нравственности и совести в самовоспитании и образовании. Его пророческие стихи о судьбе нации служат духовным ориентиром для многих поколений.

Каждый год на месте территории памятного комплекса проводятся многочисленные культурные и религиозные мероприятия, в первую очередь годовщина смерти Чанг Чиня Нгуен Бинь Кхиема (28-го дня 12-го месяца по лунному календарю), привлекающая тысячи местных жителей и гостей. Этот фестиваль не только отдает дань уважения вкладу Чанг Чиня, но и способствует передаче традиционных ценностей и этики молодым поколениям.



В рамках фестиваля проходят разнообразные традиционные обряды – как культурные, так и духовные, – а также спортивные соревнования и сценические выступления. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Нгуен Бинь Кхием родился в 1491 году в семье, глубоко укоренённой в конфуцианских традициях. В детстве он обучился в пагоде Мет под руководством мастера Чан Онг Сока. В 1535 году он с отличием сдал государственные экзамены и получил высшее ученое звание Чанг Нгуен и был удостоен королевским двором титула Чинь Туен Хау. Однако после семи лет государственной службы он добровольно покинул чиновничью карьеру и вернулся в родной город, где основал приют Белого Облака. Здесь он посвятил себя самосовершенствованию, философским размышлениям и обучению. Он являлся наставником многих выдающихся учеников, в том числе Фунг Кхак Кхоана, Нгуен Зы и Лыонг Хыу Кханя.



Текст и фото: Конг Дат/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг