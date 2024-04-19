Знакомство с национальным заповедником Катба

19/04/2024

Живописная лесная тропа, ведущая к национальному заповеднику Катба.

Национальный заповедник Катба - один из крупнейших биосферных заповедников в мире. Это место обладает невероятной ценностью благодаря разнообразным как лесным, так и морским экосистемам. Посетители Национального заповедника Катба могут ознакомиться с его разнообразной флорой и фауной.



Национальный заповедник Катба был основан в 1986 г. Его площадь охватывает весь остров, занимая 15,2 тыс. га. Заповедник является домом для многих морских экосистем, наземных лесов, мангровых зарослей, редкой и ценной флоры и фауны, а также является средой обитания для многих диких животных, в том числе лангуров Катба, белок-летяг, краснолицых обезьян и королевских кобр. В национальном заповеднике также есть многочисленные пещеры, в том числе Куани и Чунгчанг, являющиеся одними из самых красивых пещер Вьетнама.



Посетителей национального заповедника Катба ждут чрезвычайно яркие впечатления. Такие мероприятия, как походы на дальние расстояния, позволяют исследовать маршруты, от простых до сложных. Самые популярные пешеходные маршруты на дальние расстояния включают тропу на вершину горы Нгылам, тропу к пещере Чунгчанг и тропу к рыбацкой деревне Катба.



Иностранные туристы знакомятся с различными экземплярами морских существ в национальном заповеднике Катба.

Те, кто любят исследовать море, могут покататься на каяках. Это отличный способ открыть для себя острова и заливы вокруг острова Катба. Еще один захватывающий опыт, который нельзя пропустить, это дайвинг в заливе Ланха, поскольку это одно из лучших мест для дайвинга во Вьетнаме благодаря красочной морской экосистеме. Для любителей приключений во многих местах острова Катба есть удивительные известняковые скалы для скалолазания.

На протяжении всего маршрута гиды-ж предоставлять туристам рекомендации и информацию.

В дополнение к этим мероприятиям посетители также могут посетить рыбацкую деревню Катба, узнать об образе жизни местных жителей и насладиться вкусными свежими морепродуктами в ресторанах деревни.

Есть два лучших времени для посещения национального парка Катба: осень (с сентября по ноябрь), когда погода ясная, прохладная и менее дождливая, подходящая для осмотра достопримечательностей и исследовательской деятельности. Посещение весной (с февраля по апрель), когда цветет сакура, создавая романтические и живописные пейзажи, идеально подходящие для фотографий и осмотра достопримечательностей. Национальный парк Катба - прекрасное туристическое направление для любителей природы и активного отдыха. Благодаря большому выбору развлечений, посетители наверняка проведут здесь приятный и запоминающийся отдых.



Текст: Тхань Занг - Фото: Конг Дат - Перевод: Динь Хонг