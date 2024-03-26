Земля боевых искусств Тэйсонтхыонгдао

26/03/2024

Мастер Тхай Минь Куанг (школа боевых искусств секты Бахлонг), инструктирует своих учеников выполнять прием «Тьетлинь чуй». Фото: Тхань Хоа

Комплекс исторических реликвий Тэйсонтхыонгдао в поселке Анкхе — известное место боевых искусств в провинции Зялай. В нем содержится ключ к традиционным боевы искусствам, корни которых уходят корнями в период Тэйшон в 18 веке. Земля, выбранная династией Тэйшон для вербовки солдат, теперь стала важным объектом культурного наследия.

В середине 17 века, во время конфликта Чинь-Нгуен, регион Тэйшон попал под юрисдикцию Куинхона, охватывая как западную, так и восточную часть перевала Анкхе (длинный и опасный перевал, расположенный на границе между провинциями Зялай и Биньдинь). Восточная часть с ее пологой местностью называлась Таэйшонхадао и теперь находится под юрисдикцией района Тэйшон (провинция Биньдинь). Западная часть, характеризующаяся пересеченной местностью и густыми горами, была известна как Тэйсонтхыонгдао, ныне часть города Анкхе и районов Конгчро, Дакпо и Кбанг (провинция Зялай).

Батьлонг — это форма традиционных боевых искусств, унаследовавшая свою суть от боевых искусств Тэйсон в регионе Тэйсонтхыонгдао. Фото: Тхань Хоа

В это время три брата семьи Тэйсон — Нгуен Нхак, Нгуен Хюэ и Нгуен Лы — выбрали регион Тэйшонтхыонгдао в качестве основы для своих первоначальных начинаний. Здесь они обучали свои вооруженные силы, создавали армии и организовали восстание, которое в конечном итоге привело к громкой победе при Нгокхой-Донгда весной 1789 года, разгромив более 20 тыс. вторгшихся войск Цин.



Сегодня в историческом комплексе реликвий Тайсонтхыонгдао в Анкхе все еще существуют многочисленные следы семьи Тэйсон, такие как Анкхе Зинь (Дворец Анкхе), Анкхе Чыонг (Школа Анкхе).





Поколения мастеров и учеников школы боевых искусств Батьлонга возносят благовония в храме "Тэйсон Там Киет" (Три великих героя в Тэйсоне). Фото: Тхань Хоа

Тэйшонтхыонгдао является синонимом знаменитого района боевых искусств Зялай, поскольку он был местом зарождения различных традиционных стилей боевых искусств, берущих начало в период Тэйсон. После 1975 года движение традиционных боевых искусств в Анкхе получило значительный импульс благодаря созданию многочисленных школ боевых искусств местными мастерами и известными мастерами боевых искусств из провинции Биньдинь. Яркие примеры включают школы Чаукимлонг, Доаннгоксан и Тхайхоахунг.

Мастера школы боевых искусств Батьлонга. Фото: Тхань Хоа

Хотя Анкхе может похвастаться разнообразными традиционными стилями боевых искусств, эти стили в основном уходят своими корнями или находятся под сильным влиянием боевых искусств Тэйсон - Биньдинь, хорошо известной вьетнамской традиции, берущей свое начало в период Тэйсон.



Мастер Тхай Ван Кхан - глава отделения Ассоциации традиционных боевых искусств в Анкхе-Тэйсонтхыонгдао. Фото: Тхань Хоа

Помимо конкретных техник и уникальных применений, эти боевые искусства имеют общую основу, заимствованную у Тэйсон-Биньдинь, включая такие техники, как боевые искусства Нгокчан, боевые искусства Лаомай, боевые искусства Хунгке и Доклытхыонг. Стиль боя основан на фундаментальном принципе «тук бат ли диа» (твердо стоять на ногах), что приводит к сильным, грозным, ловким, всеобъемлющим и непредсказуемым приемам.

Прием «Доклытхыонг» входит в десятку самых известных техник традиционных вьетнамских боевых искусств. Фото: Тхань Хоа

В 1990-е годы движение традиционных боевых искусств Анкхе процветало, породив несколько поколений элитных мастеров боевых искусств, которые завоевали уважение и влияние по всей стране. Одной из выдающихся фигур был мастер боевых искусств Доан Тхо Сон (1953-2007), бывший заместитель председателя Ассоциации традиционных боевых искусств провинции Зялай. В 1998 году он завоевал золотую медаль по китайскому боксу на чемпионате страны. В 2001 году вместе с мастерами боевых искусств Тхай Ван Нханом и Тхай Минь Куангом он выиграл серебряную медаль и представлял Вьетнам на спортивном фестивале региона Меконг в Таиланде. В том же году он был выбран Вьетнамской федерацией традиционных боевых искусств для участия во Всемирном фестивале культуры и спорта в Германии.

Мастер Тхай Минь Куанг стал известным среди мастеров благодаря технике «Тхиетлинь чуи», которая помогла ему завоевать многочисленные награды на провинциальных и национальных соревнованиях. Фото: Тхань Хоа

В 1990-е годы движение традиционных боевых искусств Анкхе процветало, породив несколько поколений элитных мастеров боевых искусств, которые завоевали уважение и влияние по всей стране. Одной из выдающихся фигур был мастер боевых искусств Доан Тхо Сон (1953-2007), бывший заместитель председателя Ассоциации традиционных боевых искусств провинции Зялай. В 1998 году он завоевал золотую медаль по китайскому боксу на чемпионате страны.

Ученики боевых искусств школы Батьлонга тренируются в историческом месте, тесно связанном с военной жизнью "Тэйсон - Там Киет" (Три великих героя в Тэйсон). Фото: Тхань Хоа

В 2001 году вместе с мастерами боевых искусств Тхай Ван Нханом и Тхай Минь Куангом он выиграл серебряную медаль и представлял Вьетнам на спортивном фестивале региона Меконг в Таиланде. В том же году он был выбран Вьетнамской федерацией традиционных боевых искусств для участия во Всемирном фестивале культуры и спорта в Германии..