Земля боевых искусств Тэйсонтхыонгдао
Комплекс исторических реликвий Тэйсонтхыонгдао в поселке Анкхе — известное место боевых искусств в провинции Зялай. В нем содержится ключ к традиционным боевы искусствам, корни которых уходят корнями в период Тэйшон в 18 веке. Земля, выбранная династией Тэйшон для вербовки солдат, теперь стала важным объектом культурного наследия.
В середине 17 века, во время конфликта Чинь-Нгуен, регион Тэйшон попал под юрисдикцию Куинхона, охватывая как западную, так и восточную часть перевала Анкхе (длинный и опасный перевал, расположенный на границе между провинциями Зялай и Биньдинь). Восточная часть с ее пологой местностью называлась Таэйшонхадао и теперь находится под юрисдикцией района Тэйшон (провинция Биньдинь). Западная часть, характеризующаяся пересеченной местностью и густыми горами, была известна как Тэйсонтхыонгдао, ныне часть города Анкхе и районов Конгчро, Дакпо и Кбанг (провинция Зялай).
В это время три брата семьи Тэйсон — Нгуен Нхак, Нгуен Хюэ и Нгуен Лы — выбрали регион Тэйшонтхыонгдао в качестве основы для своих первоначальных начинаний. Здесь они обучали свои вооруженные силы, создавали армии и организовали восстание, которое в конечном итоге привело к громкой победе при Нгокхой-Донгда весной 1789 года, разгромив более 20 тыс. вторгшихся войск Цин.
Сегодня в историческом комплексе реликвий Тайсонтхыонгдао в Анкхе все еще существуют многочисленные следы семьи Тэйсон, такие как Анкхе Зинь (Дворец Анкхе), Анкхе Чыонг (Школа Анкхе).
Тэйшонтхыонгдао является синонимом знаменитого района боевых искусств Зялай, поскольку он был местом зарождения различных традиционных стилей боевых искусств, берущих начало в период Тэйсон. После 1975 года движение традиционных боевых искусств в Анкхе получило значительный импульс благодаря созданию многочисленных школ боевых искусств местными мастерами и известными мастерами боевых искусств из провинции Биньдинь. Яркие примеры включают школы Чаукимлонг, Доаннгоксан и Тхайхоахунг.
Хотя Анкхе может похвастаться разнообразными традиционными стилями боевых искусств, эти стили в основном уходят своими корнями или находятся под сильным влиянием боевых искусств Тэйсон - Биньдинь, хорошо известной вьетнамской традиции, берущей свое начало в период Тэйсон.
Помимо конкретных техник и уникальных применений, эти боевые искусства имеют общую основу, заимствованную у Тэйсон-Биньдинь, включая такие техники, как боевые искусства Нгокчан, боевые искусства Лаомай, боевые искусства Хунгке и Доклытхыонг. Стиль боя основан на фундаментальном принципе «тук бат ли диа» (твердо стоять на ногах), что приводит к сильным, грозным, ловким, всеобъемлющим и непредсказуемым приемам.
В 1990-е годы движение традиционных боевых искусств Анкхе процветало, породив несколько поколений элитных мастеров боевых искусств, которые завоевали уважение и влияние по всей стране. Одной из выдающихся фигур был мастер боевых искусств Доан Тхо Сон (1953-2007), бывший заместитель председателя Ассоциации традиционных боевых искусств провинции Зялай. В 1998 году он завоевал золотую медаль по китайскому боксу на чемпионате страны. В 2001 году вместе с мастерами боевых искусств Тхай Ван Нханом и Тхай Минь Куангом он выиграл серебряную медаль и представлял Вьетнам на спортивном фестивале региона Меконг в Таиланде. В том же году он был выбран Вьетнамской федерацией традиционных боевых искусств для участия во Всемирном фестивале культуры и спорта в Германии.
В 1990-е годы движение традиционных боевых искусств Анкхе процветало, породив несколько поколений элитных мастеров боевых искусств, которые завоевали уважение и влияние по всей стране. Одной из выдающихся фигур был мастер боевых искусств Доан Тхо Сон (1953-2007), бывший заместитель председателя Ассоциации традиционных боевых искусств провинции Зялай. В 1998 году он завоевал золотую медаль по китайскому боксу на чемпионате страны.
В 2001 году вместе с мастерами боевых искусств Тхай Ван Нханом и Тхай Минь Куангом он выиграл серебряную медаль и представлял Вьетнам на спортивном фестивале региона Меконг в Таиланде. В том же году он был выбран Вьетнамской федерацией традиционных боевых искусств для участия во Всемирном фестивале культуры и спорта в Германии..
- Текст и фото: Тхань Хоа - Переводчик: Чан Хиеу