Захватывающий турнир по гонкам на внедорожниках

19/12/2023

Этот чемпионат, привлекший внимание как профессиональных гонщиков, так и любителей экстремальных гонок, стал одним из самых ожидаемых событий в мире автоспорта. В этом году организаторы решили внести в турнир ряд изменений, чтобы сделать его еще более захватывающим и конкурентоспособным.

Одним из основных изменений стало введение нового класса соревнований, так называемого «Advanced Pickup». Вместо класса пикапов, который существовал с 2016 года, организаторы представили новые категории, требующие от гонщиков больше силы, ловкости и мастерства. В этом классе представлено 4 новые категории: базовая, продвинутый пикап, продвинутый внедорожник и расширенная. Такое изменение позволяет более точно отражать потребности рынка и предлагает гонщикам новые вызовы.

Еще одно важное изменение – это увеличение числа гонок в сезоне 2023 года. Это означает, что гонщики получают больше возможностей продемонстрировать свое мастерство и побороться за победу на различных треках.

В этом сезоне представлено 3 совершенно новых трека и 7 переработанных треков, что добавит разнообразия и интриги в соревнования.



«PVOIL VOC 2023» также приветствует возвращение многих международных гонщиков высшего уровня, что позволяет увеличить привлекательность турнира не только для местной публики, но и для гонщиков со всего мира. Корейские, польские и тайские гонщики уже выразили свою заинтересованность в участии, что обещает эпическую битву на трассе.

Во время соревнований участвующие команды демонстрируют захватывающие гонки из более чем 600 раундов. Вознаграждение за победу также стало впечатляющим. Общая сумма призового фонда превысила 500 млн донгов, что доказывает привлекательность и значимость соревнований в мире автоспорта.

Необычным моментом стало представление моторизованного параплана на турнире «PVOIL VOC». Во время открытия чемпионата пилоты впечатлили зрителей своими мастерством и невероятными трюками. Также прошло парапланерное выступление пилотов команды «Sky Rider Team», добавившее мероприятию атмосферы и динамики.



Одним из уникальных аспектов чемпионата «PVOIL VOC» является возможность познакомиться с новыми моделями автомобилей, представленными на рынке. Опытные водители демонстрируют возможности этих автомобилей на бездорожье, имитируя часть соревнований турнира. Это позволит зрителям ощутить сложности и испытания, с которыми сталкиваются гонщики при управлении транспортными средствами в экстремальных условиях.

Вьетнамский турнир по гонкам на внедорожниках «PVOIL Cup 2023» продолжает радовать своих поклонников и привлекать новых участников и зрителей. Благодаря внесенным изменениям и новым классам соревнований чемпионат обещает быть еще более захватывающим и зрелищным. За счет участия высококлассных международных гонщиков, а также уникальных моментов, таких как выступления на моторизованном параплане, чемпионат становится не только важным спортивным событием, но и уникальным развлечением для всей семьи.

Можно сказать, что «

PVOIL VOC

2023» предлагает незабываемые гонки, адреналин и возможность познакомиться с последними достижениями автомобильной индустрии.

Это событие привлекает любителей автоспорта со всего мира и продолжит радовать своих поклонников и в следующих сезонах.

Текст и фото: Конг Дат, Кхань Лонг