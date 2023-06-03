Запуск 9-й Национальной премии внешнего информирования

03/06/2023





29 марта 2023 г. Руководящий комитет по внешнему информированию, Отдел ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Вьетнамское информационное агентство и соответствующие агентства совместно провели пресс-конференцию, посвященную запуску 9-й Национальной премии внешнего информирования. Премия направлена ​​на признание и чествование выдающихся авторов, работ и продуктов в области внешнего информирования и содействие продвижению достижений развития страны во многих областях.



Премия должна полностью отражать положительный и эффективный вклад внешнего информирования в построение и укрепление доверия населения, а также международных друзей во Вьетнам, мобилизацию всех внешних ресурсов в сочетании с внутренней силой для служения целям развития страны в 2023 году.

В рамках 8 успешных организаций Национальная премия внешнего информирования подтвердила свой престиж и профессиональное качество; в то же время она открывает творческое пространство для тех, кто занимается нешнем информирование в стране и за рубежом.



Премия также привлекла активное участие авторов/групп авторов, вьетнамцев, проживающих за границей, и иностранцев, многие из которых завоевали главные призы за свои работы/продукты.



9-я Национальная премия внешнего информирования вручается авторам конкурсных работ на вьетнамском и иностранных языках в следующих номинациях: «Печатные газеты на вьетнамском языке»; «Электронные газеты и веб-сайты на вьетнамском языке»; «Печатные газеты на иностранных языках»; «Электронные газеты и сайты на иностранных языках»; «Радио»; «Телевидение»; «Фотография» (журналистское фото и фотопейзаж), «Книга», «Видеоклип» и «Идеи, инициативы и продукты, служащие делу внешнего информирования». Допускаются работы на вьетнамском и иностранных языках, опубликованные в СМИ или выпущенные в стране и за рубежом в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.



Последний день приема работ 31 июля 2023 г. (по почтовому штампу)

Адрес для отправки работ:

Центр профессиональной подготовки при Вьетнамском информационном агентстве, город Ханой, район Хоан Кием, ул. Чан Хынг Дао, 11, кабинет 301

Телефон: 024. 39330540

В 2022 году в условиях сложного развития эпидемии COVID-19 в Оргкомитет 8-й премии получил 1.172 работы, представленных на 14 языках, в том числе около 200 работ на иностранном языке, 70 работ от иностранных авторов и зарубежных вьетнамских авторов. Были вручены 112 премий, среди которых особая честь была отдана работе о «Вьетнамском фан-сообществе на 31-х Играх Юго-Восточной Азии» - силе, сыгравшей важную роль в успехе региональных Игр во Вьетнаме и представившей миру красивый, безопасный, дружелюбный, гостеприимный Вьетнам с богатой историей и культурой./.

Электронная почта: giaithongtindoingoailan9@gmail.com

На конверте просьба отметить: «Работа для участия в Национальной премии в сфере внешнего информирования».





В 2022 году в условиях сложного развития эпидемии COVID-19 в Оргкомитет 8-й премии получил 1.172 работы, представленных на 14 языках, в том числе около 200 работ на иностранном языке, 70 работ от иностранных авторов и зарубежных вьетнамских авторов. Были вручены 112 премий, среди которых особая честь была отдана работе о «Вьетнамском фан-сообществе на 31-х Играх Юго-Восточной Азии» - силе, сыгравшей важную роль в успехе региональных Игр во Вьетнаме и представившей миру красивый, безопасный, дружелюбный, гостеприимный Вьетнам с богатой историей и культурой./.

ИЖВ/ВИА

