Заведение стеклянной лапши с угрём на улице Чанкам получило награду Bib Gourmand 2024 гида Mишлен

17/08/2025

Из уличной торговли с коромыслом в старом квартале Ханоя магазин госпожи Нгуен Тхи Лан, специализирующийся на супах с угрём и стеклянной лапшой на улице Чанкам, за почти 40 лет превратился в культовое место. Он привлекает как местных жителей, так и иностранных туристов, несмотря на отсутствие яркой вывески и масштабной рекламы. Недавно заведение было удостоено престижной награды Bib Gourmand 2024 гида Мишлен.

История блюда из стеклянной лапши с угрём на улице Чанкам началась с любви госпожи Лан к гастрономии. Сначала она торговала с передвижной тележки на улице Хангчонг. После запрета уличной торговли она перебралась в небольшой дом площадью менее 20 м² на улице Чанкам. Изначально в меню были включены только суп с фунчозой и фунзчоза «вперемешку», но со временем ассортимент расширился: появились жареная фунчоза, каша с угрём, суп с угрём, рулетики с угрём, тушёный угорь с бананами и тофу - всё, чтобы удовлетворить самые разные вкусы.





Интерьер магазина госпожи Лан на улице Чанкам, Ханой. Фото: Кхань Лонг / ИЖВ

Когда одно заведение перестало вмещать всех гостей, хозяйка арендовала еще другое - просторное помещение прямо напротив, оснащённое кондиционерами и способное принять около 40 гостей одновременно.

Госпожа Лан тщательно следит за каждым этапом - от выбора ингредиентов до приготовления блюд. Угорь, поставляемый из провинции Бакнинь, отличается плотной текстурой и сладковатым ароматом, составляя душу блюд. Стеклянная лапша из деревни Кыда - золотистая, упругая и с тонким ароматом - производится традиционным способом. Бульон варится из костей и измельчённой крови угря без использования глутамата натрия, что придаёт ему чистый, насыщенный вкус с характерным ароматом угря.



Госпожа Нгуен Тхи Лан готовит и продаёт блюда из фунчозы с угрём уже почти 40 лет. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Получив приглашение на церемонию награждения гида Мишлен госпожа Лан была удивлена: «Я даже не знала, что они приходили к нам. Думала, это ошибка - ведь у нас маленькое заведение, без рекламы. Эта награда - большая честь, но она также напоминает мне о том, что нужно сохранять качество, чтобы и через десять лет гости могли вернуться и найти здесь тот же самый вкус».





Все ингредиенты для приготовления блюд проходят тщательный отбор. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Из уличной тележки заведение превратилось в точку на мировой гастрономической карте, став ярким примером богатства вьетнамской кухни.





*Bib Gourmand, учреждённый гидом Мишлен в 1997 году, присуждается ресторанами, предлагающим вкусные, качественные блюда по доступным ценам. *С ценой 40 тысяч вьетнамских донгов за порцию, заведение стеклянной лапши с угрём на улице Чанкам, работающее ежедневно с 6:00 до 22:00, стал одним из лучших мест для знакомства с аутентичной кухней Ханоя.