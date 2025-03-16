Забота о детях Вьетнама

16/03/2025

С 2021 года г-н Досеба Туа Синай занимает пост главного представителя World Vision International (WVI) во Вьетнаме. Его усилия и усилия его организации направлены на улучшение жизни детей и наиболее уязвимых слоев населения страны.

Г-н Досеба Туа Синай, главный представитель организации "World Vision International" во Вьетнаме.

World Vision International представляет собой международную благотворительную организацию, занимающуюся вопросами предоставления гуманитарной помощи. В 2022 году он был удостоен почетной грамоты от городского народного комитета города Дананга за его вклад в социально-экономическое развитие и гуманитарную помощь. Полученные призовые деньги он решил направить на строительство дома для своей семьи. Его благотворительность и ресурсы, предоставленные «WVI», помогли миллионам вьетнамских детей стать более здоровыми и уверенными в себе.



Как индонезиец, живущий и работающий во Вьетнаме, он осознал, что между этими двумя странами много общего. Вьетнам, с его богатой культурой и жизненной энергией, вдохновляет его в работе с уязвимыми детьми и местными сообществами. Каждая поездка в районы проектов позволяет ему увидеть, как работа «WVI» меняет жизни людей к лучшему. 2024 год стал важным этапом для организации «WVI», которая продолжит поддерживать детей и уязвимые сообщества во Вьетнаме. В центре всех усилий организации всегда находятся вьетнамские дети. Г-н Досеба Туа Синай посетил множество бедных сельских районов, где «WVI» реализует проекты в области здравоохранения, питания и защиты детей. Невинные улыбки детей всегда трогают его сердце.



Недавно, когда тайфун Яги обрушился на многие провинции и города во Вьетнаме, он и его команда немедленно отреагировали, оказав помощь пострадавшим регионам, включая Дьенбьен, Йенбай и Хайфонг. Он активно взаимодействует с семьями в сложных обстоятельствах и чувствует, что вьетнамские дети встречают его как родного человека, что оставляет глубокий след в его душе. «Поддержки детям никогда не бывает достаточно, но главное, чтобы после шторма они могли безопасно возвращаться в школу», — отметил он.