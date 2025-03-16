Забота о детях Вьетнама
С 2021 года г-н Досеба Туа Синай занимает пост главного представителя World Vision International (WVI) во Вьетнаме. Его усилия и усилия его организации направлены на улучшение жизни детей и наиболее уязвимых слоев населения страны.
World Vision International представляет собой международную благотворительную организацию, занимающуюся вопросами предоставления гуманитарной помощи. В 2022 году он был удостоен почетной грамоты от городского народного комитета города Дананга за его вклад в социально-экономическое развитие и гуманитарную помощь. Полученные призовые деньги он решил направить на строительство дома для своей семьи. Его благотворительность и ресурсы, предоставленные «WVI», помогли миллионам вьетнамских детей стать более здоровыми и уверенными в себе.
Как индонезиец, живущий и работающий во Вьетнаме, он осознал, что между этими двумя странами много общего. Вьетнам, с его богатой культурой и жизненной энергией, вдохновляет его в работе с уязвимыми детьми и местными сообществами. Каждая поездка в районы проектов позволяет ему увидеть, как работа «WVI» меняет жизни людей к лучшему.
2024 год стал важным этапом для организации «WVI», которая продолжит поддерживать детей и уязвимые сообщества во Вьетнаме. В центре всех усилий организации всегда находятся вьетнамские дети. Г-н Досеба Туа Синай посетил множество бедных сельских районов, где «WVI» реализует проекты в области здравоохранения, питания и защиты детей. Невинные улыбки детей всегда трогают его сердце.
Недавно, когда тайфун Яги обрушился на многие провинции и города во Вьетнаме, он и его команда немедленно отреагировали, оказав помощь пострадавшим регионам, включая Дьенбьен, Йенбай и Хайфонг. Он активно взаимодействует с семьями в сложных обстоятельствах и чувствует, что вьетнамские дети встречают его как родного человека, что оставляет глубокий след в его душе. «Поддержки детям никогда не бывает достаточно, но главное, чтобы после шторма они могли безопасно возвращаться в школу», — отметил он.
Совместно с Немецким альянсом помощи (ADH) и организацией «WVI» он реализовал проект «Повышение устойчивости к риску стихийных бедствий для этнических меньшинств в провинции Дьенбьен». Этот проект нацелен на поддержку малообеспеченных семей, детей и людей с ограниченными возможностями в 14 целевых коммунах. «WVI» реализует множество проектов, которые улучшают жизнь более 66 тыс человек, включая свыше 33 400 детей из уязвимых групп.
В провинции Йенбай жители высоко ценят искреннюю заботу г-на Досебы Туа Синая о людях и детях. Г-жа Сунг Тхи Мэй, вице-президент Ассоциации Красного Креста провинции, отметила: «Мы благодарны г-ну Досебе Туа Синай и компании «WVI» за быструю мобилизацию ресурсов для поддержки пострадавших от урагана. «WVI» предоставила многоцелевые денежные выплаты, гигиенические наборы и помощь в восстановлении инфраструктуры».
Работа г-на Досебы Туа Синая пронизана любовью и стремлением к лучшей жизни для всех детей, и его добросердечность делает этот идеал реальностью.
Текст: Бить Ван - Фото: Конг Дат - Переводчик: Чан Хиеу