Жемчужные острова в южной части страны

27/08/2024



Фукуок, Намзу и Кондао - это знаменитые архипелаги на юге Вьетнама, в последнее время зачастую попадающие в рейтинги лучших туристических объектов региона и мира. Они получили название «жемчужные острова» из-за диких великолепных пейзажей, богатой морской культурной самобытности и больших преимуществ в рыболовстве. Сегодня они служат движущей силой Вьетнама в развитии морской экономики, а особенно туризма, который играет ведущую роль.

Рай для туристов

Фукуок - единственная островная административная единица городского масштаба во Вьетнаме. Город Фукуок в провинции Киензянге (южная часть страны) представляет собой архипелаг из 22 больших и малых островов общей площадью 573 км². Фукуок – самый крупный остров архипелага, его площадь составляет 567 км². Он имеет форму гигантского кита, голова которого обращена на север. Некоторые туристы видят в нем прекрасную русалку у берегов южного моря страны.

Комплекс “Grand World Phu Quoc“ – часть города, который никогда не спит. Фото: Чыонг Фу Куок

Фукуок является «общим домом» для национального парка и райских пляжей, таких как Зай, Чыонг и Сао. Фукуок привлекает не только вьетнамских и иностранных туристов, но и многочисленных инвесторов. Крупные вьетнамские и зарубежные холдинги, такие как Vingroup, Sungroup, BIMgroup, CEOgroup, MIKgroup, Milltol и т.п. украсили «русалку» отелями, морскими курортами и великолепными элитными зонами отдыха. К ним относятся Vinpearl Land, Sun World Hon Thom Nature, сафари парк Vinpearl, казино Phu Quoc и канатная дорога Антхой-Хонтхом.





Культурные особенности, традиционные промыслы и особенно рыбная ловля привлекают туристов. Также здесь стоит посетить всемирно известные перечные сады и ознакомиться с брендами сельскохозяйственной продукции, такими как рыбный соус (ныокмам). Фукуок стал оригинальным туристическим местом, способным подарить незабываемые впечатления.

Кроме того, у туристов есть возможность полюбоваться переполненными рыбой рыболовецкими судами, заходящими ранним утром в порт Антхой. Правительство Вьетнама вложило в этот порт почти 150 млрд донгов для увеличения пропускной способности по разгрузке товаров с 500 до 700 тыс. тонн в год и увеличения количества пассажиров до 360 тыс. человек. Это позволило Фукуоку в полной мере повысить свою роль в качестве рыболовного и логистического центра в Юго-Западной морской зоне страны и ускорить его экономическое развитие.

Намзу: центр красивых пляжей



Соседний архипелаг Намзу в островном уезде Киенхае в провинции Киензянге был выбран одним из десяти самых красивых мест во Вьетнаме. Расположенный к юго-востоку от приморского города Фукуока, архипелаг из 21 острова занимает площадь 1054 га. Прекрасный архипелаг известен своей первозданной красотой, бирюзовыми водами, пляжами с белым песком, коралловыми рифами и косяками разноцветных рыб. Намзу считается миниатюрной бухтой Халонг посреди моря на юге страны.



Небо и море острова Намзу и чередующиеся большие и маленькие острова. Фото: Лыу Чонг Дат

В отличие от Фукуока, в Намзу турист может жить с местными жителями, знакомиться с жизнью рыбаков, участвовать в ознакомительных турах по морской экосистеме с местными рыбаками, выступающими в качестве гидов. Кроме того, Намзу является центром нескольких красивых пляжей.

Знаменитый туристический сайт The Culture Trip назвал пляж Кеймен на архипелаге Намзу раем. Посещая остров, можно насладиться скалолазанием, снорклингом, рыбалкой и дегустацией свежих морских продуктов.



Кондао: самый мифический архипелаг



Виллы с видом на море оформлены в стиле, близком к природе роскошного курорта Six Senses Con Dao. Фото: Ле Минь

Ряды миндальных деревьев подобны «живым свидетелям», свидетельствующим о возвышении островного района «из ада на земле» во время французского колониального периода и антиамериканской войны сопротивления в «туристический рай» сегодня. Фото: Бао Уен

Известные туристические журналы Lonely Planet (Австралия) и Travel and Leisure (США) выбрали Кондао самым «мифическим» и «привлекательным» архипелагом в мире. Архипелаг Кондао, входящий в одноименный островной уезд в провинции Бариа-Вунгтау (южная часть страны), за 50 лет существенно изменился, превратившись из земного ада в 1975 г. в туристический рай с великолепными морскими экосистемами и разнообразными оригинальными морскими маршрутами.



До 1975 г. Кондао сравнивали с адом на земле из-за бесчеловечных тюрем, где содержались и подвергались пыткам вьетнамские патриоты и революционеры. Архипелаг застал период вьетнамской революции с 1862 по 1975 гг., когда во время движений антифранцузского и антиамериканского сопротивления около 20 тыс. вьетнамцев были заключены в тюрьмы, подвергались пыткам и были убиты. Кондао поражал своими бесчеловечными условиями содержания.





В 1975 г., после воссоединения страны, Кондао начал развитие, став привлекательным и самобытным туристическим, культурным, религиозным и историческим центром Вьетнама. Остров известен тюрьмами и кладбищем Хангзыонгом, снорклингом, походами в лес, гнездованием морских черепах, чудесной флорой и фауной и т.д.

На Кондао много пляжей, которые привлекают туристов. Фото: Архив

Архипелаг ежегодно принимает сотни тысяч туристов, которые проводят здесь незабываемый отдых. Благодаря своей первозданной и великолепной природе, исключительным культурным и историческим ценностям Кондао стал самым привлекательным архипелагом в мире. Поэтому неудивительно, что большинство туристов выражает желание вернуться туда как можно скорее.