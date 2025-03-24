Жареные блинчики «баньдап» в Хойане

24/03/2025

Жареные блинчики, известные местным жителям как «баньдап» или «баньчанг-дап», представляют собой уникальное блюдо, глубоко укоренившееся в истории и культуре Хойана. С давних времен это лакомство служило способом разнообразить традиционный рацион, состоящий в основном из мяса и рыбы, и со временем стало одним из символов местной кухни.



На первый взгляд, "баньдап" может показаться простым и несложным в приготовлении блюдом. При первом укусе вы ощутите его неповторимый вкус и привлекательную текстуру. Мягкие рисовые лепешки, изготовленные из рисовой муки. "Баньдап" готовится пока ещё горяче и влажно, на нём укладывается тонкий слой рисовой бумаги, после чего все это обжаривается на гриле до появления хрустящей корочки. Затем лепешку складывают и наслаждаются ею.

Чтобы подчеркнуть восхитительный вкус этого блюда, нельзя не упомянуть соус для макания, который готовится на основе рыбного соуса с добавлением жареного лука и анчоусов. Местные жители придают соусу особый шарм, добавляя немного перца чили для остроты, что делает его одновременно насыщенным и легким. "Баньдап" часто подают с жареными мидиями, вареным мясом и свежими травами, создавая гармоничное сочетание вкусов.

Приготовление баньдапа так просто, что это блюдо можно найти повсюду в Хойане. Вам можно им увидеться от уличных торговцев до небольших ресторанчиков. Чтобы насладиться этим деликатесом, не обязательно посещать дорогие заведения. Достаточно найти небольшое, чистое и уютное кафе, чтобы с комфортом насладиться настоящим вкусом Хойана.





Tекст и фото: Май Тхань Чыонг - Переводчик: Чан Хиеу