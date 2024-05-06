Дьенбиен: центр развития туризма в cеверо-западном регионе

Выбравшись из леса Мыонгфанг, мы поехали на мотоцикле по шоссе № 279, одна сторона которого представляет собой горный перевал, а другая - глубокую пропасть, выходящую к реке Намзом. Это один из маршрутов, которыми скрытно пользовались артиллерийские силы Вьетнамской народной армии во время кампании под Дьенбьенфу. Обладая лишь человеческой тягой и примитивными инструментами, солдаты Дьенбиена, пропитанные патриотизмом и героическим духом, нашли секретные тропы на извилистых и опасных горных склонах, чтобы по ним доставлять артиллерию на поле боя и бить прямой наводкой по французским базам в Мыонгтхане.

Добравшись по шоссе № 279 до въезда в город Дьенбиенфу, мы посетили Химлам. В прошлом это было скопление баз сопротивления, защищающих внешний периметр опорной группы Дьенбиенфу. Именно разгром наиболее мощной внешней группы сопротивления французской армии, произошедший в битве за холм Химлам, открыл серию побед ВНА под Дьенбиенфу. Сегодня на вершине холма, вздымающегося навстречу солнечному свету и затененного цветами баугинии, туристы тихо и почтительно зажигают ароматические палочки в память о героической жертве героя Фан Динь Зота и сотен солдат, отдавших свои жизни ради победы под Химламом.



От Химлама мы направились по новой дороге, названной в честь генерала Во Нгуен Запа. Она проходит через центр города и направляется прямо к международному пограничному пункту Тэйчангу на границе с Лаосом. На этом маршруте находится множество известных исторических реликвий, таких как Монумент Победы на холме D1, Площадь Победы 7 мая, Храм погибших на поле битвы под Дьенбиенфу, национальное кладбище А1, мост Мыонгтхань и Исторический музей победы под Дьенбиенфу.

Мы надолго остановились возле большой воронки от взрыва на вершине холма А1. Это высокая и важная позиция, защищавшая центр Мыонгтханя и блокировавшая вход в командный бункер генерала де Кастри (Чистиан де Кастри, 1902-1991 гг.). На протяжении 39 суток "копания в горах, сна в туннелях, боев под проливным дождем и употребления вымоченного риса" вьетнамские солдаты упорно занимались рытьём тоннеля для установки там взрывчатки массой почти в 1 тонну, чтобы уничтожить часть обороны противника. которая разрушила часть вражеских укреплений и оборонительный опорный пункт. Затем захватили этот ключевой опорный пункт.

Общий вид на место реликвий на холме А1 (называемое французами цитаделью Элиан 2), которое расположено рядом с национальным шоссе 279 (ныне улица Во Нгуен Зиап) в городе Дьенбьенфу, провинция Дьенбьен. Фото: Хоанг Ха (ИЖВ) Этот акт проложил путь к историческому моменту, когда флаг вьетнамской армии «Настроенный сражаться, Настроенный на победу» развевался над бункером генерала Де Кастри в 17ч30 7 мая 1954 года, ознаменовав полный крах всей армии, которые назвали «непобедимую» военную базу Дьенбьенфу, и вписать громкую победу Дьенбьенфу в анналы истории. После этого вьетнамские войска смогли разрушить эту базу на холме. На протяжении всей кампании под Дьенбиенфу битва за высоту А1 была чрезвычайно ожесточенной, более 2,5 тыс. солдат ВНА героически погибли здесь. После финального генерального наступления вьетнамские солдаты подняли флаг победы над командным бункером, положив конец исторической кампании под Дьенбиенфу 7 мая 1954 г., слава о которой "сотрясла землю и прогремела на пяти континентах". Прошло 70 лет. В мае цветы баугинии вновь расцвели в долине Мыонгтхань, украшающие пейзаж рядом с остатками разрушенных войной кратеров. Из пепла войны восстал новый современный город Дьенбиенфу. Сегодняшняя провинция Дьенбиен постепенно становится новым туристическим центром Северо-западного региона Вьетнама.. Напомним, что кампания Дьенбиенфу длилась 56 суток (с 13 марта 1954 г. по 7 мая 1954 г.). Вьетнамская армия разрушила все базы под Дьенбиенфу, уничтожив и взяв в плен 16200 человек, сбив 62 самолета, захватив 64 автомобиля и все вооружение, боеприпасы и военную технику противника. Это была величайшая победа в войне сопротивления против французского колониализма, нанесшая решающий удар и создавшая поворотный момент, изменивший облик войны. Эта победа также вынудила Францию подписать Женевские соглашения, чтобы положить конец войне и восстановить мир в Индокитае.

Посещение реликвии командного бункера генерала де Кастри, расположенного в центре крепостного комплекса Дьенбьенфу, в районе Мыонгтхань города Дьенбьенфу. Фото: Чинь Бо Движущая сила для взлета Дьенбиена Провинция Дьенбиен представляется собой край величественной и поэтичной природы, а также свежего климата. Она не только имеет героическую историю и уникальную культуру, но и является местом конвергенции квинтэссенции Северо-Западного региона Вьетнама. Эти благоприятные условия помогают Дьенбиену совершать прорыв в развитии туризма и уверенно становиться туристическим центром северо-западного субрегиона страны. При этом провинция определяет для себя необходимость прорыва в развитии туризма по трем основным направлениям: культурно-историческому туризму, экотуризму и туризму развлечений и оздоровления.

Туристы и ветераны посещают оперативный бункер генерала Во Нгуен Зиапа в штабе командования кампании Дьенбьенфу в коммуне Мыонгпханг (современный город Дьенбьенфу). Фото: Чинь Бо Ветераны глубоко тронуты и испытывают ностальгию, впервые посетив оперативный бункер генерала Во Нгуен Зиапа в штабе командования в Мыонгфанге. Фото: Чинь Бо

Будучи центром старинной крепости Дьенбиенфу, долина Мыонгтхань стала колыбелью сохранения и популяризации танцевального наследия этнической общины таев, в том числе танцев сое и пения тхен. Она также привлекает внимание тысяч туристов ежедневно.

Танец cоэ является неотъемлемой частью культурной и духовной жизни таев из Дьенбиена. Во время вечеров культурного обмена в общинных туристических деревнях мы услышали поговорку таев из Мыонгтханя, гласящую, что без танца сое не будет вечеринки, рис и кукуруза не зацветут, а молодые люди не найдут себе пару. Девушка Ло Тхи Буой, представительница народности таи из деревни Фиенглой (коммуна Тханьминь, город Дьенбиенфу), рассказала нам: "Даже мы не знаем, когда зародился танец сое. Однако каждая девочка, взрослея, учится танцевать его. В нашем сообществе в долине Мыонгтхань нет никаких мероприятий, фестивалей или праздников, в которых бы не было танца сое".

Поколение за поколением танцы сое украшают культурный колорит народностей Дьенбиена и Северо-Западного региона. Сегодня сое стал репрезентативным нематериальным культурным наследием человечества, признанным ЮНЕСКО в декабре 2021 г. В местных туристических деревнях Дьенбиена звучат барабаны и гонги, во время которых туристы и местные жители держатся за руки и радостно танцуют. Звуки шагов по земле и ритмы барабана разносятся по деревням Мыонгтханя.

Сохранение и популяризация культурного наследия таев, танца сое, в сочетании с развитием общественного и сельскохозяйственного туризма считается уникальным направлением туризма в провинции Дьенбиен. Эта модель, начиная с первых восьми пилотных проектов по общественному туризму в 2003 г., теперь воссоздана во всех уездах провинции. К наиболее успешным моделям относятся деревни Чекан, Пхиенглой и Насы.

Деревня Чекан, расположенная в коммуне Мыонгфанг (город Дьенбиенфу), находится примерно в 30 километрах от центра провинции Дьенбиен. Здесь насчитывается почти 100 домохозяйств с населением более 430 человек, большинство из которых составляют таи. Жители деревни Чекан хранят сокровища своей древней культуры, которые мало где есть, такие как: архитектура традиционных домов, костюмы, верования, фестивали и особенно танец сое. Кроме того, существуют и традиционные ремесла, такие как парчовое плетение, ткачество, кузнечное дело, изготовление традиционных музыкальных инструментов. Кроме того, благодаря красивым природным ландшафтам и свежему климату деревня Чекан стала самой успешной моделью развития общественного туризма в Дьенбиене.