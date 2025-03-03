Древняя пагода Мет на “земле знаний” Коам

03/03/2025

Пагода Мет, расположенная в общине Коам, уезд Виньбао, город Хайфон, была построена в XVIвеке генералом Чан Кхак Чангом. В свое время эта пагода была местом духовной практики многих известных монахов и затворников, в том числе первого доктора наук (чанг-нгуен) Нгуен Бинь Кхиема. Она признана буддийской школой и культурным центром региона Коам.

В 1998 году правительство признало пагоду Мет объектом национального историко-культурного наследия. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Несмотря на многочисленные реставрации и ремонты на протяжении своей истории, пагода Мет сохранила свои уникальные, древние, торжественные архитектурные особенности и традиционные культурные ценности. Традиционный вьетнамский архитектурный стиль проявляется в различных сооружениях пагоды. При входе в пагоду первое внимание привлекают трехстворчатые ворота, украшенные изящными декоративными узорами, которые демонстрируют древнее мастерство зодчества. Далее находится главный зал для поклонения Будде, искусно вырезанные деревянные статуи, выполненные из ценных пород дерева. Зал основателей – это место, посвященное чествованию монахов-основателей, которые внесли свой вклад в строительство и развитие пагоды. Кроме того, в пагоде есть гостевой дом для посетителей и пруд с лотосами, создающий спокойную и умиротворенную атмосферу.

Панорамный вид на пагоду Мет с высоты. Фото: Архив

Вид спереди на главный зал поклонения Будде в пагоде Мет.

Отличительной особенностью пагоды Мет является ее связь с выдающимся доктором наук (чанг-чинг) Нгуен Бинь Кхием. Согласно историческим записям, Нгуен Бинь Кхием сдал императорские экзамены с высшим результатом, получив титул доктора наук (чанг-нгуен) и был удостоен звания Чинь-Туен, после чего его стали называть Чанг Чинь (чанг-чинь). Прослужив мандарином семь лет, он подал меморандум с требованием об импичменте 18 коррумпированных чиновников, но его обращение осталось без ответа. Тогда он подал в отставку, вернулся в родной город и выбрал путь уединённой жизни под именем Гахапати Бать Ван (Бач Ван Кы Cи). В пагоде Мет он основал школу и обучил многих известных добродетельных и талантливых учеников, таких как Нгуен Зы, министр военных дел Лыонг Хыу Кхань и доктор наук Фунг Кхак Кхоан (Чанг Бунг).



Вид с высоты птичьего полета на главный зал поклонения Будде в пагоде Мет. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Пагода Мет – это не только архитектурный шедевр, но и хранилище глубоких культурных и духовных ценностей. Она стала неотъемлемой частью духовной жизни местного населения. Ежегодно в пагоде проводятся многочисленные традиционные фестивали, такие как церемония Дня рождения Будды (Phat Dan) и праздник Вулан (Фестиваль голодных духов), которые привлекают множество верующих и паломников. В пагоде Мет часто проводятся торжественные мероприятия. Фото: Архив Сегодня пагода Мет служит как духовным святилищем, так и популярным туристическим объектом. Каждый год многочисленные посетители приезжают сюда, чтобы познакомиться с ее историей и культурным значением. Сохранение и продвижение ценностей пагоды Мет – важнейшая обязанность общины.

В пагоде Мет прошел «Праздник середины осени на земле Чангов», в рамках которого местным учащимся были вручены подарки. Фото: Архив

Пагода Мет является культурным символом региона Коам. Она воплощает в себе исторические, архитектурные и духовные ценности, являясь хранителем глубоко укоренившегося духовного наследия местного народа. Сохранение и продвижение ценностей пагоды Мет является важной задачей, способствующей сохранению и приумножению культурного наследия страны.

Фото и текст: Конг Дат/ИЖВ и Архив - Перевод: Динь Хонг