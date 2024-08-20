Доцент Чан Тан Ван

20/08/2024

Бывший директор Института геологических наук и минеральных ресурсов, доцент Чан Тан Ван является одним из немногих людей во Вьетнаме с многолетним опытом создания досье для включения объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО и глобальных геопарков в стране. Он лично возглавлял 2 рабочие группы по формированию досье для включения объектов в список всемирного наследия во Вьетнаме, в том числе 4 геопарка. Благодаря работе г-на Вана выдающиеся геологические природные объекты Вьетнама стали известны по всему миру.

Доцент, доктор исторических наук Чан Тан Ван – руководитель специализированного подкомитета по глобальным геопаркам (геопаркам) Вьетнама Национального комитета ЮНЕСКО во Вьетнаме, член Консультативного совета Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО. Фото: Тат Шон/ИЖВ По словам г-на Чан Тан Вана, досье на живописный ландшафтный комплекс Чанган в провинции Ниньбинь считается самым сложным, поскольку к экспертам ЮНЕСКО предъявляются высокие требования, а также потому, что вьетнамская сторона придерживается иных взглядов. Однако досье для включения живописного ландшафтного комплекса Чангана в список Всемирного культурного и природного наследия, ставшее одним из самых главных документов для признания Чангана объектом всемирного наследия, было сформировано в спешке.

В процессе подготовки данного досье, по оценке г-на Чан Тан Вана, самой трудной задачей стало выделение выдающейся международной ценности объекта и его обоснование посредством сравнительного анализа с другими объектами мира. Кроме того, необходимо было найти способ провести связь с выдающимися мировыми сокровищами. Другими словами, необходимо было рассказать уникальную, привлекательную, убедительную «основную историю», которую никто и никогда не рассказывал.

В процессе подготовки досье о наследии Чангана и его защиты перед Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО г-н Чан Тан Ван работал с многочисленными международными учеными, ведущими экспертами ЮНЕСКО. В течение первых нескольких месяцев доцент Чан Тан Ван и его коллеги исследовали и обсуждали с международными экспертами выдающиеся мировые сокровища и искали «основную историю» досье.





Досье Чангана было официально представлено ЮНЕСКО в январе 2013 г. В августе 2013 г. экспертная группа ЮНЕСКО начала работу и в марте 2014 г. представила отчет. Однако результаты не были положительными, объекту было рекомендовано присвоить уровень Д. Это означает необходимость повторной подачи заявки. При таком результате переделка досье и повторная оценка занимает около 10 лет. Так, г-н Чан Тан Ван и его коллеги совместно изучили отчет и решили «побороться», почувствовав, что могут отстоять свою позицию. Г-н Чан Тан Ван сказал: «Мы должны были указать на недостатки отчетов МСОП и ИКОМОС и убедить их в том, что Чанган достоин внесения в список».





Г-н Чан Тан Ван – руководитель специализированного подкомитета по глобальным геопаркам (геопаркам) Вьетнама Национального комитета ЮНЕСКО во Вьетнаме, член Консультативного совета Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО. Он участвовал в составлении ряда досье по объектам всемирного наследия и глобальным геопаркам ЮНЕСКО во Вьетнаме.

В ходе переговоров в Дохе все 21 член Исполнительного совета ЮНЕСКО проголосовали за поддержку Чангана как объекта всемирного культурного и природного наследия, наложив вето на отчеты двух консультативных органов ЮНЕСКО. Это редкий случай. Чанган стал первым и единственным на тот момент объектом смешанного природного наследия Вьетнама и Юго-Восточной Азии.

Помимо Чангана г-н Чан Тан Ван также участвовал в создании досье для ряда глобальных геопарков ЮНЕСКО, в том числе геопарка карстового плато Донгвана в провинции Хазанге. Трудно описать все трудности и самоотверженность тех, кто проложил путь и установил рекорды по глобальным геопаркам во Вьетнаме, признанным ЮНЕСКО.

Продолжая свою миссию, г-н Чан Тан Ван участвует в работе над документами для глобальных геологических парков. Каждая открытая земля, имеющая связь с геологией, несет на себе его отпечаток благодаря исследованиям и международным связям последнего. Г-н Чан Тан Ван надеется применить геологическую науку к жизни и связать ценности наследия каждой земли с средствами к существованию людей.

Текст: Бить Ван - Фото: Тат Шон - Переводчик: Чан Хиеу