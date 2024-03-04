Достижения Вьетнама в улучшении религиозного вопроса

04/03/2024

В 2022 г. Вьетнам во второй раз был избран в Совет ООН по правам человека (первый раз был в 2013 г.). Избрание членом Совета по правам человека демонстрирует признание со стороны международного сообщества политических мер, усилий и достижений Вьетнама в вопросе улучшения прав человека во всех областях, включая религиозный вопрос, актуальный для жителей горных районов.

Теплая атмосфера Рождественского сезона

В канун рождественского сезона 2023 г. католическая община в коммуне Хаутао города Сапа провинции Лаокай радовалась важнейшему празднику в году. Ровно в 9 утра церковный духовой оркестр начал играть ликующую рождественскую музыку. Большое количество прихожан в ярких традиционных костюмах вписались в мирную, теплую атмосферу Рождества.

В соборе отец Питер Фам Тхань Бинь (приходской священник Сапы и настоятель прихода Хаутао) страстно прочитал проповедь о вере и о том, как жить хорошей, нравственной жизнью. Кроме того, отец Питер Фам Тхань Бинь пожелал всем мирного и теплого Рождества.



Приход Хаутао – это протестантская община в коммуне Хаутао, главным центром которой является церковь Хаутао, построенная в готическом стиле. Однако церковь также вобрала в себя многочисленные культурные особенности коренной народности монг. Это религиозное место для более чем 700 католиков-монгов из Хаутао. В канун рождественского сезона 2023 г. католическая община в коммуне Хаутао города Сапа провинции Лаокай радовалась важнейшему празднику в году.

Раньше в деревню не было дороги, поэтому людям приходилось преодолевать крутые скалы и пробираться по узкой тропинке. В то время для организации крупных церемоний прихожанам Хаутао приходилось выбираться за пределы Сапы, чтобы пригласить приходского священника. Сегодня между населенными пунктами проложена асфальтированная дорога, ведущая до самой церкви, что делает быт и религиозную деятельность местных жителей более удобными.

После посещения утренней мессы в Хаутао мы последовали за священником Питером Фам Тхань Бинем обратно в Сапу, чтобы посетить рождественскую мессу в католической церкви Сапы.

Церковь Сапы расположена в центре города, она считается символом этого «туманного города». Церковь была построена в 1925 г. Сапа – это давнее место обитания народа кинь и этнических меньшинств, таких как монги, зао, таи и др. Вот почему во время празднования Рождества в 2023 г. церковь Сапы выступила в качестве своеобразной сцены, пестревшей прекрасными костюмами этнических меньшинств региона.

Торжественная церемония прошла на территории церкви Сапа. Фото: Тхань Жанг

Сегодня местные власти активно реализуют политику партии и государства, направленную на поддержку экономического развития, сохранение культурной самобытности, достойную жизнь и совместную работу в духе солидарности. Кроме того, идет активное развитие этой туристической дестинации, направленное на создание более процветающей, мирной и счастливой жизни для местных жителей.

Синсуойхо: пример успешного развития туризма

В деревне Синсуойхо, расположенной в уезде Фонгтхо провинции Лайчоу, находится 149 домохозяйств, в основном относящихся к этнической группе монг. Население этой деревне превышает 650 человек, более 500 из которых – протестанты.

Протестантские верующие носят традиционные костюмы, чтобы отпраздновать Рождество на месте встречи деревни Синсуойхо. Фото: Тат Шон

Деревня Синсуойхо в последние годы является ярким примером развития местной экономики и туризма. Она стала одним из самых привлекательных туристических мест провинции Лайчоу и была отмечена на Международной туристической ярмарке в Индонезии как самое привлекательное направление общественного туризма в АСЕАН в 2022 г.

Недавно мы посетили эту деревню и встретились с местными протестантами. В то время протестанты-монги собирались праздновать Рождество. Нарядившиеся в прекрасные традиционные костюмы люди с радостью шли в храм. Здесь пастор Ханг А Ха прочитал проповеди, суть которых заключалась в распространении благой вести о спасении, которое само по себе считается религиозным служением. Кроме того, пастор Ханг А Ха также призвал людей к единению с целью экономического развития, призывая их богатеть законными средствами, а не поддаваться идеям недобросовестных людей, искажающих политику партии и государства.

Напомним, что в прошлом эта деревня была бедной и специализировалась на выращивании опиума. При этом более 90% ее жителей страдали от наркомании, а опиум приносил множество проблем и страданий. Пастор Ханг А Ха поведал нам немного об истории деревни Синсуойхо. Он сказал: «В моей семье раньше было несколько наркоманов. Детоксикация была сложным процессом. Тогда я решил отвести их в лес для лечения, чтобы сделать примером для остальных. Мои родственники успешно прошли детоксикацию».

Благодаря политике партии и государства, направленной на пропаганду среди местных жителей идеи о вреде опиума, а также поддержке религиозных групп, жизнь в деревне Синсуойхо стала стабильной, количество наркоманов постепенно сократилось и теперь в Синсуойхо наркомании нет.

Синсуойхо приобрела свой современный облик, достигнув успехов в социально-экономическом развитии и процветании жителей. Она стала центром развития сельского хозяйства за счет обработки земель для сельскохозяйственных культур и разведения скота. Местные жители активно занимаются выращиванием овощей, фруктов и зерновых культур. Они также развивают животноводство, в том числе разведение крупного рогатого скота и свиней.

Туризм также стал важной отраслью в Синсуойхо. Деревня привлекает туристов своей красивой природой, традиционной архитектурой и культурными достопримечательностями. Местные жители предлагают гостям различные туристические услуги, включая экскурсии по деревне, знакомство с местными традициями и ремеслами, а также возможность попробовать местную кухню.



Инвестиции правительства в инфраструктуру также способствовали развитию туризма в Синсуойхо. Введение в эксплуатацию современных отелей и других удобств позволяет привлекать больше туристов и создавать новые рабочие места для местного населения.

Развитие экономики и туризма в Синсуойхо привело к улучшению уровня жизни местных жителей. Они получили новые возможности для заработка и развития своего бизнеса. Благодаря усилиям по борьбе с наркотиками и созданию благоприятной среды деревня стала местом, в котором люди могут строить свое будущее и обеспечивать благосостояние своей семьи.

Рынок Синсуойхо открыт каждую субботу, чтобы люди со всего района могли торговать местными товарами. Фото: Тат Шон

Синсуойхо стала примером того, как совместные усилия местных жителей, поддержка правительства и развитие туризма могут привести к положительным изменениям в экономике и социальной сфере. Этот опыт может вдохновить другие регионы, стремящиеся к развитию и улучшению качества жизни своих жителей.

Текст: Тат Шон

Фото: Тат Шон и Чан Тхань Жанг

Дизайнер: Чанг Ньюнг

Переводчик: Чан Хиеу



