Дипломат Тон Ны Тхи Нинь: “Позиция Вьетнама на международной арене продолжает укрепляться”

26/10/2025

В 2025 году, спустя 80 лет с момента провозглашения независимости в 1945 году, Вьетнам превратился из страны, раздираемой войной, в надежного партнера и ответственного участника мирового сообщества. Интервью с дипломатом Тон Ны Тхи Нинь, опубликованное в Иллюстрированном журнале Вьетнам (ИЖВ), дает глубокое представление о позиции и перспективах Вьетнама на международной арене.

Дипломат Тон Ны Тхи Нинь (август 2025 года). Фото: Ле Минь/ИЖВ

Корреспондент: Оглядываясь на 80-летний путь развития страны с момента ее основания, какие моменты вызывают у вас наибольшие эмоции или гордость как у вьетнамки?

Тон Ны Тхи Нинь: В истории развития нашей нации было множество ключевых событий, которые оставили глубокий след в сердце каждого вьетнамца. Для меня самым священным и волнующим моментом остается провозглашение президентом Хо Ши Мином Декларации независимости 2 сентября 1945 года на площади Ба Динь.

Это событие ознаменовало рождение Демократической Республики Вьетнам - началась новая эпоха для нашей страны - эпоха независимости, свободы и самоопределения.

В сфере внешней политики такие события, как вступление Вьетнама в ООН (1977), нормализация отношений с США (1995), вступление в АСЕАН (1995) и ВТО (2007), стали историческими поворотными точками. Эти шаги не только свидетельствуют о более глубокой интеграции, но и подтверждают внешнюю политику Вьетнама, основанную на независимости, активности и диверсификации международных отношений.



Тон Ны Тхи Нинь выступает в роли переводчика для генерала армии Во Нгуен Зяпа в Африке (1980). Фото предоставлено самой Тон Ны Тхи Нинь

Корреспондент: Какие вызовы пришлось преодолеть Вьетнаму в годы вашей дипломатической службы на пути к утверждению своего авторитета на международной арене?

Тон Ны Тхи Нинь: 1990-е годы были временем серьёзных испытаний. До 1995 года Вьетнам сталкивался с многочисленными предубеждениями и скептицизмом со стороны стран региона и мира. Однако нормализация отношений с Китаем (1991) и США (1995) стала историческими прорывами, открывшими новые возможности для вьетнамской дипломатии. Вступление во Всемирную торговую организацию в 2007 году подтвердило приверженность Вьетнама глубокой интеграции. Достижения в экономике, торговле и инвестициях принесли не только материальные выгоды, но и способствовали укреплению имиджа и позиций Вьетнама на международной арене.

Тон Ны Тхи Нинь выступает в Университете Джона Хопкинса, Вашингтон, США (2003). Фото предоставлено самой Тон Ны Тхи Нинь

Тон Ны Тхи Нинь с делегацией премьер-министра Фан Ван Кхая во время визита в Гарвардский университет, США (2005). Фото предоставлено самой Тон Ны Тхи Нинь Корреспондент: Как, на ваш взгляд, сегодня Вьетнам воспринимается на международной арене? Тон Ны Тхи Нинь: Вьетнам сейчас воспринимается как политически стабильная страна, динамично развивающаяся в экономическом плане и активная во внешних отношениях. Образ Вьетнама больше не ассоциируется с войной; теперь нас видят как «восходящую звезду» Азии. Вьетнам позиционирует себя как важное звено в глобальной цепочке поставок, привлекательное направление для инвестиций и надежный партнер в международном диалоге. Гостеприимство, открытость и стремление к знаниям, присущие вьетнамскому народу, вызывают симпатию и доверие у международных партнеров.

Дипломат Тон Ны Тхи Нинь (август 2025 года). Фото: Ле Минь/ИЖВ

* Тон Ны Тхи Нинь проработала в сфере дипломатии и внешней политики 40 лет. В настоящее время она является председателем Фонда мира и развития города Хошимин (HPDF), который направлен на мобилизацию участия и вклада местных и международных сообществ и партнеров в дело мира, стабильности и развития города Хошимин и всей страны

Портрет дипломата Тон Ны Тхи Нинь (август 2025 года). Фото: Ле Минь/ИЖВ

Дипломат Тон Ны Тхи Нинь, президент Фонда мира и развития города Хошимин (HPDF). Фото предоставлено самой Тон Ны Тхи Нинь

Корреспондент Иллюстрированного журнала Вьетнам берет интервью у дипломата Тон Ны Тхи Нинь (август 2025 года). Фото: Ле Минь/ИЖВ

Корреспондент: Заглядывая вперед на ближайшие 20 лет, к 100-летию основания страны в 2045 году, какие надежды вы возлагаете на будущее Вьетнама?

Тон Ны Тхи Нинь: Я надеюсь, что Вьетнам станет развитой страной с высоким уровнем доходов. В сфере внешней политики я хочу, чтобы мы сохранили уникальную дипломатическую идентичность - гибкую и мягкую по форме, но твердую в принципах. В частности, я надеюсь, что молодое поколение сыграет ведущую роль в дипломатии XXI века, - будет динамичным, профессиональным и полностью интегрированным в глобальные процессы. Именно оно способно сделать Вьетнам позитивным примером международного сотрудничества в интересах мира и устойчивого развития.



Корреспондент: Большое спасибо за беседу!

Текст: Сон Нгиа, Ле Минь - Фото: Ле Минь/ИЖВ, Архив