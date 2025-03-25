Дизайнер Нхат Тхык оставляет свой след в коллекциях «Черепаха»

25/03/2025

Имя дизайнера Нхат Тхыка ассоциируется с особыми коллекциями, вдохновленными традиционной оперой, водяными куклами, горными цветами, керамикой, каллиграфией, шелком из лотоса, модными цветами, образами аиста, зелеными деревьями на горных склонах. С большой страстью к традиционным костюмам он создает новые и уникальные аозяй, национальные народные костюмы. Его работы поражают оригинальностью, но при этом сохраняют аутентичность и очарование вьетнамского народа благодаря умелому включению традиционных элементов, древних культурных черт и народных образов.

Дизайнер Нхат Тхык и модели приветствуют зрителей. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Черепаха – символ долголетия и вечности, поэтому часто говорят: «Живи долго, как черепаха». В храмах и пагодах можно увидеть изображение этого животного, несущего журавля – месте они символизируют гармонию инь и ян, а также стабильность. Иногда черепаха изображается несущей стелу, подобную докторским стелам, вставленным в Храме литературы-Куоктыжам. Такое изображение выражают идею сохранения имен докторов наук на века. Эти образы вдохновили дизайнера Нхат Тхыка, который использовал символику черепахи в своем шоу «Quy Show» («Шоу черепах»). В рамках этого проекта были представлены три коллекции, выполненные в совершенно разных стилях, но объединенные духом традиционной культуры.

Открытие показа. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Коллекция «Quy show» воплощает в себя образ черепахи эпохи династии Нгуен, гармонично сочетая его с традиционными орнаментами Дайвьета – «чешуя облаков» (vảy mây), «волны на воде» (sóng nước) и «три горы, перемежающиеся волнами» (tam sơn thủy ba). Эти символические мотивы, украшавшие королевские одежды и предметы искусства династии Нгуен, придают изделиям коллекции величественный и утонченный облик.

Дизайнер Нхат Тхык, облачённый в голубой азояй, сам принял участие в художественной презентации, чтобы повысить ценность коллекции черепах. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Коллекция «Вечерние платья с узорами черепа» выполнена в ярко выраженном азиатском стиле, вдохновленном династией Нгуен. В ее основе – мотивы черепахи, несущей писанку и катающейся на волнах, а также другие символы эпохи. Коллекция выполнена в оттенках белого, голубого и серебристого цветов и содержит рисунки, отражающие стихию воды.

Моделька исполнила танцевальный номер, который подчеркнул красоту наряда. Фото: Тхань Занг/ИЖВ

Что касается «Quy ca tinh» («Черепашьей индивидуальности»), создатель мастерски вплел в дизайн компоненты звуков и фольклорных мотивов, чтобы оживить каждый наряд. Коллекция поражает своим впечатляющих стилем – мощным и современным, но при этом сохраняющим традиционную культурную нотку.

На модных показах Нхат Тхыка можно увидеть множество детских моделей. Это связано с тем, что с развитием общества традиционные культурные ценности утрачиваются, особенно в младшем возрасте. По этой причине дизайнер создает множество коллекций и ежегодно организует показы мод для детей, чтобы помочь детям глубже познакомиться с традиционными ценностями нации.

Текст: Нган Ха - Фото: Тхань Занг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг