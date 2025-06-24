Дизайнер-модельер Ву Лан Ань

24/06/2025

Дизайнер Ву Лан Ань (4-й справа) принимает участие в Неделе моды FSW 2022.

Дизайнер-модельер Ву Лан Ань создала неповторимую идентичность бренда традиционного платья La Sen Vu. Ее творчество вхохновило вьетнамскими народными мотивами и уникальным архитектурным подходом. Бренд покорил вьетнамские и международные подиумы. Костюмы бренда La Sen Vu рассказывают о культурных и исторических традициях вьетнамского народа, вдыхают новую жизнь в традиционное платье «аозай».

Дизайнер-модельер Ву Лан Ань создала неповторимую идентичность бренда традиционного платья Ла Сен Ву.

Члены семьи Ву Лан Ань были связаны с архитектурой. С раннего детства она питала любовь к искусству и живописи. Поступив в университет, Ву Лан Ань мечтала создавать одежду, которая отражала бы ее личность. После окончания учебы она решила стать преподавателем в Ханойском архитектурном университете.

С годами её любовь к дизайну и традиционному платью «аозай» не угасла. В 2012 году, создавая наряды для себя, друзей и близких, она получила восторженную поддержку и высокую оценку. Именно эта страсть и положительный отклик вдохновили ее на создание бренда La Sen Vu.

Дизайнер Ву Лан Ань рассказывает истории, пронизанные вьетнамской культурой и историей.

По словам Ву Лан Ань, аозай — это не только костюм, но и культурный символ вьетнамских женщин.

Ву Лан Ань четко определила путь развития своего бренда, выбрав в качестве девиза идею «обновление аозай по собственному стилю». Первая отличительная черта La Sen Vu – абсолютная верность традиционному крою и технике пошива аозай. После долгих лет тщательного изучения она разработала уникальную формулу кроя, которая максимально подчеркивает красоту фигуры.

Ещё одной яркой особенностью бренда стало гармоничное сочетание архитектурного мышления, художественного подхода, тонкого чувства цвета и визуальной композиции. Все этапы изготовления аозай, включая подбор тканей и цветовой палитры, техники вышивки, использование узоров народного творчества, наполнены креативностью и изяществом.

Вьетнамские культурные элементы максимально полно и последовательно используются в проектах Ла Сен Ву.

Для Ву Лан Ань «аозай» – это не просто одежда, а культурный символ, символ культуры, воплощающий традиционную красоту и грацию вьетнамских женщин. Именно поэтому она уделяет особое внимание каждой детали, стремясь к тому, чтобы каждое изделие отражало индивидуальность и подчеркивало особенности фигуры обладательницы.

Культовые узоры, такие как лубочные картины Донгхо, Хангчонг и Кимхоанг, народные сказания и легенды, а также резные орнаменты 17-го века – золотой эпохи вьетнамского деревянного зодчества, – находят яркое и современное переосмысление в ее творчестве.

Представление аозай миру помогает друзьям со всего мира лучше узнать страну, людей и духовные ценности Вьетнама.

Использование традиционных материалов для создания «аозай» не является чем-то новым. Тем не менее, изделия La Sen Vu высоко оцениваются за их уникальную цветовую гамму. Смелые контрастные тона подчеркивают индивидуальность и передают современную сущность вьетнамских женщин в современном мире.

По словам Ву Лан Ань, ее задача состоит в том, чтобы сохранить суть «аозай», одновременно вплетая в неё современные тенденции, чтобы этот традиционный наряд оставался свежим и актуальным. И именно это отличает La Sen Vu: «традиционный, но в то же время очаровательный».

Ву Лан Ань (четвертый справа) на показе мод.

Ву Лан Ань (2-й слева) принимает участие в показе мод.

Для Ву Лан Ань главная задача – сохранить традиционные ценности «аозай» и сделать его современным, соответствующим тенденциям. Именно это особенность бренда La Sen Vu – «традиционный, но в то же время очаровательный».

Текст: Тхао Ви - Фото: Ву Кхань Лонг и архив - Переводчик: Чан Хиеу