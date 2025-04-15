Деревня благовоний Тюисуан в Хюэ

15/04/2025

Расположенная в районе Тюисуан в городе Хюэ деревня благовоний Тюисуан славится своей давней репутацией как центр традиционного производства благовоний. Называв «столицей благовоний» в Хюэ, эта деревня сохраняет богатые культурные традиции древних императорских жителей, будучи одной из самых самобытных деревень региона Тхыатхиен Хюэ.

Жители Тюисуан сохранили и развили это ремесло, сделав его неотъемлемой частью культурного и духовного наследия Хюэ.

Деревня Тюисуан имеет 700-летнюю историю, в рамках которой традиционное ремесло было передаваемо из поколения в поколение. По словам старейшин, это ремесло возникло во времена правления императора Минь Манга, когда в дворце выбирали мастеров изготовления благовоний для императорских ритуалов. Со временем жители Тюисуан сохранили и развили это ремесло, сделав его неотъемлемой частью культурного и духовного наследия Хюэ.

Сегодня ремесло обеспечивает стабильную работу сотням местных семей и служит культурным послом, демонстрируя традиции Хюэ как местным, так и иностранным туристам.

Местные люди, занимающиеся изготовлением благовоний в Тюисуане, организуют множество уникальных мест, где туристы могут сделать фотографии.

Деревня Тюисуан также славится яркими и живописными пейзажами, что делает её идеальным местом для посетителей, желающих сделать памятные фотографии. Для изготовления ароматных палочек мастера следуют сложному и кропотливому процессу. Основные материалы включают древесную массу, смолу дерева литсея клейкая и различные натуральные ароматизаторы, такие как агаровое дерево, сандаловое дерево и корица.

Порошкообразные ингредиенты тщательно смешиваются со смолой в секретной пропорции, затем прессуются в тонкие нити и равномерно наматываются на обработанные бамбуковые палочки. Ароматические палочки сушатся на солнце в течение нескольких дней, пока не достигнут идеальной степени сухости.

Туристы с нетерпением ждут возможности увидеть традиционный процесс изготовления благовоний.

Благовония Тюисуан отличаются тонким и успокаивающим ароматом. Изготавливаемые исключительно из натуральных ингредиентов без вредных химикатов, они безопасны для пользователей и экологичны. Каждая палочка не просто подношение, но и отражение суть культуры Хюэ, его изысканного имперского наследия. Туристы с нетерпением ждут возможности увидеть традиционный процесс изготовления благовоний.

Местные люди организуют множество уникальных мест, где туристы могут сделать фотографии. Изготовление благовоний в Тюисуан приносит экономическую выгоду и способствует сохранению духовной сути вьетнамской культуры. Посещая эту деревню, посетители могут наблюдать за процессом изготовления изделия, участвовать в создании ароматических палочек и приобретать продукцию в качестве сувениров, что делает их опыт не только культурным, но и запоминающимся. На протяжении поколений благовония Тюисуан заслужили прочную репутацию благодаря своему качеству и мастерству. Каждая палочка изготавливается вручную, начиная от отбора сырья и заканчивая готовым продуктом. Эти благовония ценятся не только во Вьетнаме, но и экспортируются в Японию, Южную Корею и Тайвань (Китай). Деревня благовоний Тюисуан стала ценным культурным наследием в Хюэ, которое необходимо сохранять и развивать. Благодаря своему уникальному культурному значению деревня помогает сохранить красоту духовных традиций Вьетнама и является привлекательным местом для туристов, исследующих древний императорский город Хюэ.

Текст и фото: Конг Дат - Переводчик: Чан Хиеу