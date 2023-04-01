Деревня благовоний Куангфукау
Посетителей коммуны Куангфукау на окраине Ханоя, в которой производят благовония, очаровывают удивительные образы и насыщенная жизнь жителей деревень традиционных ремесел.
Расположенная в уезде Ынгхоа, в 35 км от центра Ханоя, коммуна хорошо известна своими вековыми традициями изготовления благовоний. В прошлом изготовлением благовоний занимались только в поселке Фулыонгтхыонг.
Постепенно ремесло распространилось и на поселки Даоту и Каубау. В настоящее время коммуна Куангфукау является одной из самых известных деревень в пригороде столицы, в которых изготавливают благовония. Куангфукау по-прежнему сохраняет традиции северной деревни дельты Красной реки, но также обладает оттенком современности.
Изучая традиционную ремесленную деревню, посетители могут больше узнать о процессе изготовления благовоний. Материалы, используемые для их изготовления, должны быть тщательно отобраны, потому что в данном ремесле применяется множество духовных элементов. Бамбук, используемый для изготовления стеблей, должен быть «достаточно старым», он должен пройти через процесс тщательного отбора. Раньше люди раскалывали бамбук вручную. Сегодня они полагаются на машины для своевременного выполнения заказов.
В солнечные дни вокруг коммуны можно увидеть разноцветные благовония. Все тротуары и дороги здесь окрашены в розовый и красный цвета ароматических палочек. Связки благовоний выглядят как гигантские цветы, создающие яркую картину. Нежный аромат ароматических палочек расслабляет людей, отправляющихся на прогулку по деревне.
Деревня благовоний Куангфукау стала одним из особых мест, ярко отражающих культуру сельской местности в северной части дельты Красной реки./.
Из центра Ханоя туристы могут проехать по национальному шоссе 21Bили по провинциальному шоссе 429, чтобы добраться до коммуны Куангфукау. Кроме того, линия метро Катлинь-Хадонг также является хорошим выбором для того, чтобы добраться до деревни. От конечной станции линии метро Йен-нгиа до Куангфукау можно добраться на автобусном маршруте № 91.
Текст: Киеу Ха Фыонг Тхао - Фото: Кхань Лонг и Конг Дат - Перевод: Динь Хонг