Деревня благовоний Куангфукау

01/04/2023

Посетителей коммуны Куангфукау на окраине Ханоя, в которой производят благовония, очаровывают удивительные образы и насыщенная жизнь жителей деревень традиционных ремесел.

Коммуна Куангфукау ежедневно принимает множество посетителей. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Расположенная в уезде Ынгхоа, в 35 км от центра Ханоя, коммуна хорошо известна своими вековыми традициями изготовления благовоний. В прошлом изготовлением благовоний занимались только в поселке Фулыонгтхыонг.

Постепенно ремесло распространилось и на поселки Даоту и Каубау. В настоящее время коммуна Куангфукау является одной из самых известных деревень в пригороде столицы, в которых изготавливают благовония. Куангфукау по-прежнему сохраняет традиции северной деревни дельты Красной реки, но также обладает оттенком современности.



Составление различных форм из ароматических палочек, чтобы туристы могли их сфотографировать. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Изучая традиционную ремесленную деревню, посетители могут больше узнать о процессе изготовления благовоний. Материалы, используемые для их изготовления, должны быть тщательно отобраны, потому что в данном ремесле применяется множество духовных элементов. Бамбук, используемый для изготовления стеблей, должен быть «достаточно старым», он должен пройти через процесс тщательного отбора. Раньше люди раскалывали бамбук вручную. Сегодня они полагаются на машины для своевременного выполнения заказов.

В солнечные дни вокруг коммуны можно увидеть разноцветные благовония. Все тротуары и дороги здесь окрашены в розовый и красный цвета ароматических палочек. Связки благовоний выглядят как гигантские цветы, создающие яркую картину. Нежный аромат ароматических палочек расслабляет людей, отправляющихся на прогулку по деревне.



Красочные связки ароматических палочек в коммуне Куангфукау. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Эта благовонная деревня на протяжении многих лет является местом, привлекающим отечественных и зарубежных фотографов. Многие фотографии этой деревни удостоились призов.

Сушка ароматических палочек в коммуне Куангфукау. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Это одна из самых древних получающих поддержку и развивающихся традиционных ремесленных деревень. Это место не только сохранило душу, духовные и культурные ценности, но и стало прекрасным местом для туристов.

Иностранные гости фотографируются в коммуне Куангфукау. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Деревня благовоний Куангфукау стала одним из особых мест, ярко отражающих культуру сельской местности в северной части дельты Красной реки./.



Деревня стала излюбленным местом как для отечественных, так и для иностранных гостей. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Из центра Ханоя туристы могут проехать по национальному шоссе 21Bили по провинциальному шоссе 429, чтобы добраться до коммуны Куангфукау. Кроме того, линия метро Катлинь-Хадонг также является хорошим выбором для того, чтобы добраться до деревни. От конечной станции линии метро Йен-нгиа до Куангфукау можно добраться на автобусном маршруте № 91.

Текст: Киеу Ха Фыонг Тхао - Фото: Кхань Лонг и Конг Дат - Перевод: Динь Хонг



