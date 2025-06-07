Деревенский праздник у самого красивого древнего общинного дома региона Сыдоай

07/06/2025

Деревня Со, расположенная в самом сердце культурно-исторического региона Сыдоай, издавна известна своим древним общинным домом, которую называют «главной достопримечательностью Сыдоай». Это архитектурный шедевр с изысканной резьбой, изящно изогнутой крышей и атмосферой

глубокой старины. Отражающий мастерство древних зодчих общинный дом деревни Со признан национальным памятником особого значения и считается предметом гордости многих поколений местных жителей.

Шествие с паланкинами святых направляется к храмам Онг и Ба - местам поклонения родителям покровителей деревни.

С самого утра дня открытия фестиваля звон барабанов разнесся по всей деревне, возвещая о начале процессии со священными паланкинами, направляющейся от общинного дома Со к храмам Онг и Ба – местам поклонения родителям святых- покровителей. Процессию возглавляет команда танцоров в масках львов, исполняющих искусные выступления. За ними следуют участники с пятицветными флагами.

В центре шествия – торжественныe священныe паланкины, которыe несут на плечах деревенские юноши, окутанные облаками благовоний. По обе стороны дороги дети с восторгом, а взрослые с благоговением наблюдают за действом, создавая живую и яркую атмосферу.



После завершения обрядов в храме процессия вернулась к общинному дому деревни Со. Остановившись у ворот, команда танцоров льва и дракона вместе с барабанщиками устроил яркое представление – символ благословения для жителей деревни. Когда паланкин пересекли порог, начались торжественные обряды подношения благовоний и жертвоприношения.

Танец дракона стал символом благословения для всех участников праздника.

Паланкины со святыми-покровителями были внесёны в храм для проведения торжественной церемонии.

Главным событием праздника в деревне Со является обряд жертвоприношения. Команда, проводящая ритуал, состоящая из старейшин деревни, облаченных в традиционные одежды. С почтением и торжественностью они исполняют все ритуалы. Все присутствующие вместе вспоминают заслуги святых покровителей и молятся о мире и благополучии страны, о благоприятной погоде и богатом урожае.

Старейшины деревни торжественно провели обряд жертвоприношения.

Согласно императорскому указу, хранящемуся в общинном доме деревни Со, три святых покровителя деревни были родными братьями, родившимися на этой самой земле. С раннего детства они прославились небывалой силой и выдающимся умом. Во смутные времена, когда Динь Бо Линь объединял страну, подавляя восстания двенадцати воюющих княжеств, три брата внесли значительный вклад в объединение страны, совершив множество славных подвигов.

После того как Динь Бо Линь взошёл на трон в 968 году, он даровал трем братьям титул «Три великих Полководца-Святителя». После их вознесения на небеса жители деревни Со провозгласили их святыми покровителями деревни, построили храм в их честь и веками хранили память об их заслугах. Со временем храм был отреставрирован и расширен, став величественным святилищем деревни Со, каким он является сегодня.

Множество людей участвуют в фестивале в деревне Со.

Фестиваль в деревне Со – это не только возможность выразить благодарность предкам, но и шанс передать ценные культурные ценности последующим поколениям. Ритуалы и обычаи фестиваля – это связующая нить, которая объединяет общественное сознание, сохраняет дух единства и гордость за свою родину.

Несмотря на стремительные изменения современной жизни, фестиваль в деревне Со по-прежнему торжественно проводится под крышей древнего общинного дома. Это не только культурное достояние самой деревни Со, но и ценное наследие региона Сыдоай и всей страны, свидетельствующее о неувядающей жизнеспособности традиционной культуры.



Текст и фото: Вьет Кыонг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг