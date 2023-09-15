Девственный полуостров Кико

15/09/2023

На полуострове Кико есть место, которое нельзя не посетить, приехав в Куинён.

Расположенный примерно в 20 км к юго-востоку от центра города Куинёна полуостров Кико (коммуна Нонли, провинция Биньдинь) считается самым интересным туристическим направлением Куинёна. Полуостров Кико известен своим пляжем, который с трех сторон прислоняется к горе, а одна сторона которого омывается морем, что создает дикую природу. Этот пляж является любимым выбором туристов во время отпуска с родственниками и друзьями.



Пляж Кико имеет особое расположение: три стороны обращены к горе, а одна сторона обращена к морю, что создает изолированный пляж, отделенный от материка и не подверженный влиянию городской жизни, что помогает посетителям спокойно наблюдать за пейзажами и купаться. Создатель сформировал небольшую бухту с величественными горами и тенистыми зелеными деревьями и рядами кокосовых пальм, оттеняющими белый песчаный пляж, что создает поэтическую красоту, пленяющую сердца людей.

В частности, по обе стороны пляжа Кико расположены каменистые пляжи, размытые морской водой, постепенно образующие большие ямы, похожие на удивительные пещеры, возвышающиеся волнами над морской гладью. Скалы лежат рядом друг с другом стройными рядами, что выглядит так, будто они были заранее так расставлены без единого изъяна. Иногда посетители сталкиваются с участками, на которых обрушенные камни образуют неглубокие ямы. Когда поднимается прилив или накатывают океанские волны, некоторое количество воды задерживается в них, за счет чего образуются небольшие озера.

Путешествие на полуостров Кико также станет незабываемым событием. Когда туристы прибывают в островную коммуну Нонли, есть два способа добраться до полуострова Кико: по дороге или на каноэ.

Если туристы решат добраться до места по дороге, по пути им откроется панорамный вид на островную коммуну Нонли с видами рыбацких деревень, чередующихся с чистыми голубыми пляжами. Благодаря этой романтической сцене посетители могут остановиться, чтобы сфотографироваться и ощутить великолепие прибрежного пейзажа с мирными рыбацкими деревнями вдалеке.

Кроме того, туристы могут отправиться на остров на каноэ. Каноэ доставит любителей плыть по волнам до места за 40 минут. Во время поездки на лодке от берега к побережью можно ясно разглядеть морскую воду, разделенную на цветные полосы, постепенно меняющиеся от темно-синего к синему и к чистому нефритово-зеленому. Погружаясь в прозрачную голубую воду, можно испытать ощущение плавания посреди прекрасного «гигантского бассейна».

Приезжая в Kико, нельзя отказаться от возможности понаблюдать за кораллами с лодки-корзины. Рыбаки с многолетним опытом мореплавания умело управляют лодками-корзинами, перевозя туристов по ущельям. В прозрачной голубой морской воде достаточно только надеть очки для плавания, надеть спасательный жилет и под руководством рыбаков насладиться видами красочных коралловых рифов и косяков маленьких рыбок. Кроме того, туристы также могут арендовать лодки или каноэ, чтобы порыбачить, половить кальмаров или последовать за рыбаками в море, чтобы узнать об их повседневной работе по ловле морепродуктов.



Полуостров Кико - нетронутое место. Туристические услуги здесь очень доступны, но привлекают туристов главным образом потому, что люди здесь чувствуют себя очень близкими, дружелюбными и гостеприимными. Можно сказать, что Кико вместе с рядом других близлежащих мест, таких как Эозо, остров Йен, кемпингом Чунглыонгом и др. вносят свой вклад в создание разнообразия в замечательном «путеводителе» Куинёнa.

Туристы приезжают на полуостров Кико на каноэ

Если вы поедете по дороге, то следует арендовать мотоцикл в городе Куинёне по цене 150 –180 тыс. донгов в день. Он считается экономным видом транспорта, который поможет вам активно спланировать свой график, и наиболее удобным для осмотра достопримечательностей по пути следования. Что касается возможности сплава на каноэ, то следует выбрать лодочную компанию и забронировать каноэ заранее, чтобы вас встретили и отвезли на Kикo. Стоимость билета на каноэ туда и обратно, включая обед из морепродуктов и входной билет на пляж Кико, варьируется от 370 до 450 тыс. донгов на человека.



Текст и фото: Конг Дат - Перевод: Ча Да

