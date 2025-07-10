Дворец Андинь – шедевр индокитайской архитектуры

10/07/2025

Расположенный на берегу реки Анкыу в городе Хюэ, дворец Андинь является не только свидетельством исторического культурного взаимодействия, но и бывшей резиденцией членов королевской семьи династии Нгуен в последние годы её правления. Это одно из самых уникальных архитектурных сооружений династии Нгуен, сочетающее изысканность азиатско-европейского стиля с утончёнными чертами индокитайской архитектуры.

Панорамный вид на дворец Андинь с высоты. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Дворец Андинь был заложен в 1917 году при императоре Кхай Дине и служил резиденцией принца Винь Тхуя (будущего императора Бао Дая) и императрицы Нам Фыонг. Расположенный в 3 километрах к югу от центра цитадели Хюэ, дворец занимает выгодное положение на берегу реки Анкыу, создавая спокойное и открытое пространство.

Особенностью дворца Андинь является гармоничное сочетание восточной и западной архитектуры. Здание выполнено в индокитайском стиле – уникальном архитектурном направлении, характерном для Индокитая начала XX века. Дворец представляет собой трёхэтажное сооружение общей площадью 745 м².

Первый этаж оформлен в европейском стиле с гранитными колоннами, просторными коридорами и высокими арочными дверями. Декоративные элементы, такие как рельефы и орнаменты, несут яркий отпечаток западного искусства. Второй и третий этажи, напротив, отражают восточную эстетику с изогнутыми черепичными крышами, стилизованными фронтонами и традиционными декоративными узорами.

Интерьеры дворца Андинь представляют собой мини-музей современного декоративного искусства. Потолки и стены украшены изысканными фресками, отражающими дворцовую жизнь и природные пейзажи Вьетнама. В залах также хранятся ценные картины известных художников того времени, таких, как Ле Ван Миен и Фам Ван Дон.

Панорамный вид на самый большой зал на первом этаже дворца Андинь. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Сад дворца спроектирован во французском стиле с ухоженными зелёными газонами, аккуратно подстриженными клумбами и дорожками из гранитных плит. Центральным элементом композиции является искусственный пруд с изящным фонтаном, создающий живописную и романтическую атмосферу.

На протяжении своей истории дворец Андинь стал свидетелем многих ключевых событий династии Нгуен. Здесь прошли детские годы императора Бао Дая, а позже дворец стал резиденцией для императрицы Нам Фыонг и их детей. Кроме того, в последние годы существования династии во дворце проводились важные дипломатические мероприятия.

Сегодня дворец Андинь отреставрирован и сохранён, став популярной достопримечательностью для тех, кто интересуется культурным наследием Хюэ. Посетители могут не только полюбоваться уникальным архитектурным шедевром, но и узнать о периоде культурного перехода между Востоком и Западом в начале XX века во Вьетнаме.

Настенные росписи, возраст которых составляет около 100 лет, – это уникальные произведения искусства дворца Андинь, созданные в период перехода от традиционной вьетнамской эстетики к новым художественным формам в начале XX века во Вьетнаме. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Благодаря своим выдающимся художественным и историческим ценностям, дворец Андинь по праву считается одним из ярких образцов индокитайской архитектуры во Вьетнаме. Это сооружение не только символ культурного диалога между Востоком и Западом, но и ценное наследие, которое необходимо сохранять и популяризировать.

Текст и фото: Конг Дат/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг