Движущая сила развития Тэйнгуен

31/01/2023

Центральное плато Тэйнгуен является особо важным стратегическим районом страны. Оно обладает большим потенциалом, выдающимися возможностями и конкурентными преимуществами, однако все еще не получило соразмерного развития. Зная об этом, Политбюро ЦК КПВ издало Резолюцию № 23-NQ/TW, чтобы подтолкнуть Центральное плато к развитию по моделям зеленой экономики и экономики замкнутого цикла, а также по пути сохранения богатой национальной культурной самобытности.

Каждый год фермер Ле Ван Куонг (коммуна Намнунг района Кронг-но провинции Дакнонг) собирает около 3,5 тонн кофе, получая прибыль около 120 миллионов донгов. Фото: Ву Шинь/ВИА

Тэйнгуен представлет собой плоскогорную местность со сложно разделенной территорией, удаленную от крупных экономических центров, ее связь с соседними населенными пунктами по-прежнему затруднена. Экономика данного региона неразвита, а социально-экономическая инфраструктура, особенно транспортная, слаба, непоследовательна и несинхронизирована.

Благодаря непрерывным усилиям Правительства Вьетнама за последние 20 лет Центральное плато Тэйнгуен расширило свой экономический потенциал, достигнув показателя 287 трлн донгов в 2020 г., что примерно в 14 раз больше по сравнению с 2002 г. Средний показатель роста Валового регионального продукта (ВРП) в Тэйнгуене с 2002 по 2020 гг. составлял 7,98%. Сельское хозяйство стало основной частью сельскохозяйственного производства, при этом многие товары заняли значительную долю в экспорте страны. Например, кофе, каучук, перец и фруктовые деревья.



Недавно, 6 октября 2022 г., Политбюро ЦК КПВ приняло Резолюцию № 23-NQ/TW«О направлениях социально-экономического развития и обеспечения национальной обороны и безопасности на Центральном плато Тэйнгуен до 2030 г. с перспективой до 2045 г.», в которой предложено 6 способов решения поставленных задач: быстрое и устойчивое региональное экономическое развитие; развитие культуры, общества и человеческих ресурсов, улучшение материальной и духовной жизни местных жителей; развитие важной транспортной инфраструктуры и видов уникального туризма; сосредоточение на совершенствовании институтов и политических мер в отношении региональных связей; твердое обеспечение национальной обороны и безопасности, повышение эффективности внешних дел; сосредоточение на построении и исправлении партийно-политической системы.





В Резолюции определено, что планирование развития региона Центрального нагорья должно соответствовать общей стратегии развития всей страны. В частности, должно осуществляться содействие структурной перестройке региональной экономики, связанной с обновлением модели роста, переходом от сельскохозяйственного производства к высокоэффективной аграрной экономике, основанной на применении высоких технологий и цифровой трансформации. Необходимо придавать большое значение восстановлению, развитию и защите лесных ресурсов в сочетании со стабилизацией и улучшением жизни местных жителей. Следует развивать крупные туристские центры и формировать тематические туристские маршруты, связанные с культурной самобытностью этносов Центрального плато.

В Резолюции также отмечена важность продвижения региональных и внутрирегиональных коммуникаций, тесной связи с Центральным побережьем и Юго-восточным регионом страны; развития дорожного движения и цифровой инфраструктуры в качестве движущей силы, создания возможностей для развития региона; yскорения связи с крупными экономическими центрами страны, со странами субрегиона Меконга, особенно в рамках сотрудничества субрегиона Большого Меконга и зоны Треугольника развития «Вьетнам, Лаос, Камбоджа», а также контактов со странами АСЕАН.

Кроме того, в Резолюции № 23 также подчеркивается необходимость развития культуры народностей Тэйнгуен, проникнутой национальной идентичностью, единством в разнообразии, уважением различных культурных ценностей разных этнических групп, которые рассматриваются как движущая сила и основа для развития и международной интеграции. Первоочередное внимание уделяется сохранению, украшению и продвижению ценностей культурного наследия, традиционных ценностей и культурной самобытности этнических меньшинств, особенно традиционных фестивалей и культурного пространства гонгов плато Тэйнгуен. К целям Резюлюции относятся: снижение доли бедных домохозяйств, стабилизация численности населения, особенно этнических меньшинств и людей, проживающих в отдаленных и изолированных районах; oбеспечение всеобщего доступа к здравоохранению, образованию и качественным медицинским услугам. Кроме того, декларируется необходимость повышения интеллектуального уровня местных жителей и качества человеческих ресурсов для удовлетворения требований развития региона.

Придерживаясь идеи, что «вся страна оказывает Центральному плато поддержку в преодолении трудностей и совместном развитии со всей страной», можно быть уверенным в том, что к 2030 году Центральное плато, «крыша Индокитая», станет регионом быстрого и устойчивого развития, основанного на «зеленой» экономике замкнутого цикла, богатого национально-культурной самобытностью, уникальным направлением, привлекающим местных и иностранных туристов. К 2045 году Тэйнгуен сможет попасть в группу развитых регионов страны./.