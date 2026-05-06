Дананг вошёл в число самых привлекательных туристических направлений Азии

06/05/2026

По информации Центра продвижения туризма города Дананг, направление Дананг продолжает укреплять позиции на международной туристической карте, заняв 2-е место в списке «Лучшие направления Азии летом» по версии Lonely Planet, опубликованном 1 мая 2026 года.

В рейтинге Lonely Planet отмечается, что летний сезон в Азии существенно различается в зависимости от региона — от мест с солнечной и благоприятной погодой до городов с жарким и влажным климатом. На фоне роста туристического спроса выбор подходящего направления становится особенно важным, и Дананг был признан одним из лучших вариантов.

По мнению Lonely Planet, Дананг является «раем для любителей активного отдыха», выделяясь такими пляжами, как Микхе и Нонныок, а также идеальными условиями для морского туризма.

Кроме того, разнообразная туристическая экосистема города с полуостровом Шонча, достопримечательностью Нгуханьшон, Музеем чамской скульптуры и удобным сообщением с древним городом Хойан создаёт особую привлекательность направления.

Гармоничное сочетание природных ресурсов, культурных ценностей и развитой туристической инфраструктуры помогает Данангу сохранять устойчивую привлекательность. Город является не только курортным направлением, но и предлагает туристам разнообразный опыт — от знакомства с природой и культурой до гастрономии и качественных туристических услуг.

Включение в рейтинг Lonely Planet — бренда, выпускающего туристические издания мирового влияния, — способствует повышению международного имиджа Дананга, а также расширяет возможности по привлечению туристов, особенно с австралийского рынка и среди любителей пляжного отдыха и активного туризма.

В период празднования Дня поминовения королей Хунгов, Дня освобождения Южного Вьетнама 30 апреля и Международного дня труда 1 мая 2026 года Дананг принял более 1,46 млн туристов, что более чем на 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Культурные, спортивные и туристические мероприятия, а также эффективная политика стимулирования спроса способствовали росту туристической отрасли города.

Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма Дананга Нгуен Тхи Хоай Ан сообщила, что в 2026 году туристическая отрасль города рассчитывает принять большое количество внутренних и иностранных туристов, продолжая подтверждать привлекательность динамичного и самобытного направления.

В 2026 году Дананг поставил цель принять почти 20 млн туристов, стремясь укрепить позиции одного из ведущих туристических направлений Вьетнама и региона.



