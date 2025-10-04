Гхеньдадиа - уникальное геологическое чудо Центрального Вьетнама

04/10/2025

Расположенный на побережье общины Анниньдонг городка Туйан (бывшая провинция Фуйен, ныне территория провинции Даклак), Гхеньдадиа является одним из самых впечатляющих природных памятников Центрального Вьетнама. В отличие от привычных песчаных пляжей, здесь поражает редкое базальтовое образование - стройные шестиугольные колонны - сформировавшиеся миллионы лет назад в результате вулканической активности.

Когда извержение стихло и лава начала остывать, естественное сжатие привело к образованию трещин, разделивших камень на тысячи равномерных колонн. Со временем морские волны и погодные условия обнажили эти базальтовые столбы, и в итоге миру открылся величественный пейзаж, который мы наблюдаем сегодня.

Рыбацкие деревни в этом районе по-прежнему сохраняют традиционный уклад жизни, передавая ремесло морского промысла из поколения в поколение. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Базальтовые столбы Гхеньдадиа имеют уникальную шестиугольную форму и уложены ровными рядами, словно гигантские тарелки, выточенные самой природой. Почти одинаковые по размеру и форме, они складываются в гармоничный, завораживающий узор.

Главная особенность Гхеньадиа заключается именно в этом геологическом феномене. В отличие от привычных пляжей с песком и водой, здесь туристы могут увидеть природную «каменную лестницу», ступенями уходящую от суши к морю - величественное творение самой природы.



Гхеньдадиа считается одним из обязательных для посещения мест Центрального Вьетнама - здесь туристы могут насладиться великолепной природой, прикоснуться к геологии и открыть для себя морскую культуру этого живописного края. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Особенность Гхеньдадиа - в идеально выстроенной структуре базальтовых колонн, созданной самой природой. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Базальтовые столбы в Гхеньдадиа не только поражают красотой, но и имеют большую научную ценность, позволяя туристам и геологам наблюдать процесс формирования земной коры на протяжении миллионов лет. Каждый слой породы - это страница истории изменений Земли.

Особенность этого места - гармоничное сочетание величественных скал и нежного моря. Могучие базальтовые колонны вздымаются над берегом, контрастируя с бирюзовой водой и лёгкими волнами.

Во время прилива морская вода покрывает часть природных каменных ступеней, создавая образ гигантских каменных плит, словно парящих на воде. В отлив структура породы отчётливо проступает, и туристы могут неспешно гулять по побережью, изучая каждый уголок этого природного чуда.



С воздуха Гхеньдадиа выглядит как драконья чешуя. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Гхеньдадиа привлекает не только своей удивительной природной красотой, но и возможностью глубже познакомиться с геологией. Уникальные базальтовые образования делают это место своего рода «природной лабораторией», где туристы могут узнать больше об истории формирования Фуйен.

Традиционный фестиваль местных рыбаков проходит на Гхеньдадиа. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Помимо своей уникальной геологической ценности, Гхеньдадиа - идеальное место для фотографов: здесь можно найти множество впечатляющих ракурсов - от величественных панорам до тончайших деталей каждой базальтовой колонны.

Окрестности сохраняют традиции прибрежных жителей Фуйена с их рыбацкими деревнями и промыслами, передающимися из поколения в поколение. Туристы могут попробовать свежие морепродукты - лобстеров, крабов, рыбу, а также знаменитое блюдо региона - суп с рыбными котлетами «баньканьчака».

Гхеньдадиа поражает гармоничным сочетанием величественных скал и спокойной морской глади. Рыбацкие деревни дарят возможность прикоснуться к подлинной жизни моряков - от раннего выхода в море до приготовления улова в домашних условиях.



Одной из особенностей Гхеньдадиа является гармоничное сочетание величественной красоты каменных скал и мягкости моря. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Благодаря своей научной значимости и уникальной эстетике, Гхеньдадиа постепенно занимает достойное место на туристической карте Вьетнама, являясь свидетельством богатства и разнообразия природы страны, где редкие геологические чудеса ждут своего открытия.



С высоты отчётливо видны шестигранные базальтовые колонны, плотно уложенные друг на друга. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Текст и фото: Конг Дат - Перевод: Динь Хонг