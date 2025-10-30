Город Хошимин на пути к статусу глобального мегаполиса

30/10/2025

За отчётный период под руководством Городского партийного комитета, отмеченный как заметными успехами, так и серьёзными вызовами, Хошимин сумел сохранить устойчивые темпы роста и подтвердил свою роль локомотива экономики Вьетнама. Руководствуясь обновлённым видением, Хошимин уверенно движется к своей амбициозной цели - стать глобальным мегаполисом.



Впечатляющие результаты

В отчётный период Хошимин сохранял роль движущей силы развития Вьетнама. К 2025 году валовой региональный продукт (GRDP) города, как ожидается, будет в 1,5 раза выше, чем в 2020 году, а среднедушевой доход достигнет около 8 400 долларов США, что составляет почти 1,7 раза больше средне национального уровня. Город обеспечивает 26% совокупных доходов государственного бюджета страны.



Секретарь Центрального комитета Компартии и Секретарь Парткома города Хошимина Чан Лыу Куанг (в центре) принимает представителей иностранных предприятий и инвесторов в здании Парткома города Хошимина. Фото: Тхань Ву/ВИА

Цифровая экономика стремительно развивается, в настоящее время составляя 25% GRDP города. За последние пять лет было зарегистрировано почти 225 тыс. новых предприятий, что составляет 30% от общего числа по стране. Эта динамичная стартап-экосистема укрепляет международную репутацию Хошимина как одного из самых активных урбанистических центров мира.

Одновременно город расширяет свою инфраструктуру, реализуя полицентричную модель развития, направленную на повышение региональной связанности и борьбу с последствиями изменения климата. Существенные инвестиции в сферу здравоохранения, образования и социальных услуг также способствуют улучшению качества жизни.

После объединения с провинциями Биньзыонг и Бария-Вунгтау экономика Хошимина, по прогнозам, достигнет 108 миллиардов долларов США, что составит 25% ВВП Вьетнама. Средний годовой доход жителей в 2024 году составил около 7,8 тыс. долларов США и, как ожидается, вырастет до 8,5 долларов США к концу 2025 года.

С более чем 14 тыс. проектов с иностранными инвестициями на общую сумму почти 60 миллиардов долларов США, город остаётся мощным магнитом в мировой экономической сети.



Мост Басон - выдающийся архитектурный акцент на реке Сайгон, соединяющий центр города с новым урбанистическим районом Тхутхьем. Фото: Тхань Ву/ВИА

На пути к глобальному мегаполису

Смотрящий вперед на период 2025–2030 годов город Хошимин выстраивает стратегию превращения в мегаполис, опирающийся на три экономических столпа: финансы, высокие технологии и морскую экономику. Город с населением более 14 миллионов человек и площадью 6,7 тыс. км² намерен стать одним из самых динамичных центров Юго-Восточной Азии и войти в топ-100 городов мира по качеству жизни к 2030 году с долгосрочной перспективой до 2045 года.

Председатель Народного комитета города Хошимина Нгуен Ван Дыок подчеркнул новое видение - «зелёный, умный и креативный» мегаполис, который будет не только экономическим локомотивом, но и ярким центром культуры, искусства, спорта, развлечений и современной городской жизни.



Транспортная сеть Хошимина быстро расширяется и модернизируется. Фото: Тхань Ву/ВИА

Порт Тантхуан с высоты. Фото: Тхань Ву/ВИА

Для реализации этого видения город срочно пересматривает и обновляет генеральный план, разрабатываемый в рамках стратегической концепции «одно пространство - три зоны - одна территория особого значения». Центральная зона - Хошимин - станет финансово-технологическим ядром, сосредоточив деятельность в сфере торговли, финансов, технологий и инноваций. Биньзыонг определён как промышленная зона, где будут сосредоточены крупные производственные и высокотехнологичные предприятия. Бария-Вунгтау станет морским хабом, специализирующимся на международных портах, логистике и энергетике.

Помимо роли экономического двигателя, Хошимин стремится создать высококачественную среду жизни, где каждый человек имеет возможность реализовать свой потенциал. Город планирует крупные инвестиции в здравоохранение, образование, общественное благополучие и развитие молодёжи.

Одновременно власти уделяют особое внимание социальной защите и выравниванию уровня развития между районами, особенно в новых объединённых районах.

Как неоднократно подчёркивали руководители города: «Никто не останется позади в процессе развития».

Центр города в будущем станет ядром финансов, технологий и инноваций. Фото: Тхань Ву/ВИА

«Цифровой мозг» SAWACO - центр управления, контролирующий всю систему водоснабжения города Хошимина. Фото: Тхань Ву/ВИА

С впечатляющими достижениями и чётким стратегическим видением Хошимин уверенно движется по пути становления глобальным мегаполисом - ярким слиянием экономики, культуры и человеческого потенциала, способным поднять престиж Вьетнама на мировой арене.

Текст: Тхань Туан - Фото: Тхань Ву и Суан Кху - Перевод: Динь Хонг