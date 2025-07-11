Гора Баден – «крыша» дельты реки Меконг

11/07/2025

Гора Баден (Гора «темнокожая госпожа») расположена в провинции Тэйнинь на высоте 986 м над уровнем моря.

Гора Баден (Гора «темнокожая госпожа») расположена в провинции Тэйнинь на высоте 986 м над уровнем моря. Она известна как «первая священная гора» и «крыша» дельты реки Меконг в Южной части Вьетнама. Это действительно живописное место с захватывающими пейзажами. В настоящее время гора Баден входит в число самых привлекательных туристических направлений для отечественных и иностранных туристов.

На вершине горы Баден посетители могут полюбоваться сказочными природными пейзажами, уникальными архитектурными сооружениями, включая храмы, статуи, водопады и тропинки. Экскурсоводы рассказывают мистическую легенду, связанную с этой горой.

На вершине горы Баден посетители могут полюбоваться сказочными природными пейзажами, уникальными архитектурными сооружениями.

Согласно легенде, Тхьен Хыонг была красивой и добросердечной девушкой. Ее влюблённым был талантливый волевой юноша по имени Ле Ши Чьет, который остался сиротой и был воспитан монахом Чи Тан.

Когда Ле Ши Чьет ушёл на службу в армию, Тхьен Хыонг однажды поднялась на гору Мот совершать церемонию поклонения Будде. Она молилась о мире для своей страны и о скором возвращении возлюбленного. По дороге ее схватили злоумышленники. Оказываясь в безвыходном положении, чтобы сохранить свою честь и верность любви, Тхьен Хыонг бросилась со скалы.

Фестиваль Весак 2024 года (День рождения Будды), который проведен на горе Баден, предоставил всем людям возможность унавать этот загадочный буддийский мир.

В ту ночь ее дух появился во сне настоятеля пагоды на горе и сообщил о случившемся, попросив похоронить ее тело у храма. После его смерти она стала священной покровительницей, принося благословения верующим по всей стране. В память о ней местное население построило на горе ее святилище. С тех пор гора Мот получила название Баден («Темнокожая госпожа»).

Комплекс достопримечательностей горы Баден площадью 24 кв м состоит из трех гор: Хео, Фунг и Баден. Среди них самыми заметными сооружениями являются пагода Баден (Верхняя пагода) и святилище Ба, в котором воздвигнута медная статуя Баден. На горе также расположены другие пагоды. У подножия горы находится кульурно-развлекательный комплекс «Гора Ба».

Система канатных дорог Sun World Ba Den Mountainбыла, разработанная компанией Sun Group, является одной из самых крутых в мире. Средний уклон составляет 63,53% (около 32,43 градуса), а максимальный уклон – 104% (около 45 градусов). Благодаря этому исключительному уклону и скорости в 6 метров в секунду канатная дорога доставляет посетителей от храма Ба до вершины горы всего за пять минут.

Пагода Ба — старейшая пагода вокруг горы Баден. Фото: Архив

Фестиваль Весак 2024 года (День рождения Будды), который проведен на горе Баден, предоставил всем людям возможность унавать этот загадочный буддийский мир. Фото: Архив

В январе 2024 года на горе Баден была открыта статуя Будды Майтрейи. Она изготовлена из 6688 блоков песчаника и весом более 5,1 тысячи тонн. Впечатляющий по масштабу архитектурный комплекс занимает площадь свыше 4,6 тыс. квадратных метров, статуя вздымается на высоту 36 метров и достигает 45 метров в ширину. Здесь был проведен Буддийский праздник ООН – «Весак» 2024 года.

Книга рекордов Гиннесса признала станцию канатной дороги на горе Баден крупнейшей в мире, статую Богини милосердия самой высокой бронзовой статуей Будды во Вьетнаме и Азии, статую Будды Майтрейи – крупнейшей в мире статуей Будды Майтрейи, выполненной из песчаника.

В январе 1989 года гора Баден была объявлена национальным историко-культурным памятником. Холдинг Sun Group совместно с провинцией Тэйнинь вложил инвестиции в благоустройство горы Баден, превратив ее в магнит для туристов.

Текст: Тхонг Тхиен - Фото: Нгуен Тхань, Ле Минь и архив



