Гончарная деревня Бьенхоа

07/02/2025

Гончарная деревня Бьенхоа, расположенная вдоль живописной реки Донгнай, имеет более чем трехсотлетнюю историю. Она славится двумя крупнейшими гончарными центрами: деревней Танван и гончарными мастерскими при Школе изящных искусств Бьенхоа, который продолжает развиваться. Здесь находятся известные южные гончарные мастерские, такие как Биньзыонг и Тхудык.



В 17 веке вьетнамские иммигранты начали осваивать земли Донгнай. Тогда и гончары, поселившиеся в Кулаофо (остров окруженный двумя рукавами реки Донгнай), открыли свои гончарные печи для производства керамических изделий, таких как кувшины и мелкая керамика. Доказательства гончарного дела можно найти на таких местах, как пристань Миенгсан и канал Логом (гончарные печи) в Кулаофхо.





В начале двадцатого века гончарное дело в Бьенхоа стало активно развиваться. Однако значительный поворотный момент произошел в 1903 году, когда французы основали профессиональную школу Бьенхоа, ныне известную как Колледж изящных искусств Донгнай. Это дало новый импульс керамическому искусству Бьенхоа, обогатив его художественными элементами.



Керамические изделия Бьенхоа разнообразны по своему эстетическому выражению, отражая уникальные таланты и стили каждого мастера. Мастера черпают вдохновение из керамического искусства Северного региона Вьетнама, а также из китайской и кхмерской культур, что делает гончарное дело более разнообразным в узорах и изображениях.

Каждая керамическая линия Бьенхоа имеет свои уникальные характеристики, зависящие от различных факторов. Техника подготовки эмали для керамики играет ключевую роль, так как именно от нее зависит цвет изделия. Нанесение эмали также требует внимательности, так как неравномерное нанесение может привести к деформации при обжиге. Качество материала эмали также немаловажно. Говорят, что использование неподходящих компонентов может негативно сказаться на эстетике изделия. Поэтому гончарные мастерские соревнуются не только в дизайне, но и в качестве глазури, каждая печь хранит свои секреты технологии.

Местный житель Хыа Тхиен Фук является одним из представителей молодого поколения древней гончарной печи Фонгшон в уезде Танван. 18-летний мастер говорит, что для него гончарство - это традиционная семейная профессия. Он хотел бы сохранить её и развивать, чтобы больше людей узнали о местном ремесле. «Это требует большого терпения и точности. Я начал работать с керамикой в шесть лет, и меня многому научили близкие» - сказал Хыа Тхиен Фук.

Специалисты по изучению керамики Бьенхоа отмечают, что для получения характерного бронзово-зеленого цвета глазури мастера используют глину Сунбэ, белый камень Анзянг, известь Канлонг, а также золу соломы и рисовой шелухи, стекло, медь и различные пигменты.

Таким образом, керамическая линия Бьенхоа представляет собой не только наследие художественного мастерства, но и важную часть культурного наследия южного региона Вьетнама.