Гончарная деревня Биньдык

Гончарная деревня Биньдык известна своими знаменитыми гончарными изделиями. Расположенный в коммуне Фанхиеп уезд Бакбинь (провинция Биньтхуан, деревня Биньдык), также известный как деревня гончарного мастерства, привлекает множество посетителей, желающих открыть для себя и попробовать традиционное гончарное ремесло.

В настоящее время в провинции Биньтхуан насчитывается 26 деревень народности чам, но Биньдык — единственное место, где до сих пор изготавливают гончарные изделия с использованием древних ремесленных технологий. По словам мастеров, это ремесло существует уже давно и поддерживается семьями чамов на протяжении многих поколений.

Представители народности чам, живущие в деревне, используют глину из реки Фан и применяют вращающийся стол для придания формы изделиям. Чамы готовят пищу исключительно на дровах и на открытом воздухе. Для создания уникальных рисунков, мастера пока изделия еще горячие, распыляют на них специальный древесный сок, получаемую из древесины хурмы десятитычинковой (Diospyros decandra).

Гончарные изделия Go Village, такие как горшки, вазы и печи, в основном используются для бытовых нужд. Все они имеют различный дизайн и множество разновидностей, пользуются большой популярностью на рынках Хошимина, Фантхиета и Биньзыонга.

53-летняя чамская ремесленница Нгуен Тхи Минь из деревни Биньдык рассказала, что доход от гончарного дела выше, чем от сельского хозяйства. Каждый месяц ее семья зарабатывает от 10 до 15 миллионов донгов.

Для украшения изделия, только что вынутого из горячей печи, мастерица сбрызгивает изделие древесным соком хурмы десятитычинковой. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ

Текст и фото: Хоанг Куанг Ха

Перевод: Ча Да