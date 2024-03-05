Глобальное расширение FITO PHARMA

05/03/2024

Сад лекарственных трав на заводе FITO PHARMA. Фото: Архив

Благодаря амбициям и видению себя в качестве ведущего бренда травяных лекарств во Вьетнаме, соответствующего международным стандартам, семейное предприятие FITO PHARMA (Fito Pharmaceutical Limited Company), основанное в 1999 г., превратилось в авторитетную фармацевтическую компанию, экспортирующую продукцию во многие страны мира. Используя сильные стороны Вьетнама в области традиционной медицины, за более чем два десятилетия роста FITO PHARMA достигла значительных успехов в представлении своего бренда на международном рынке.

FITO PHARMA - ведущая фармацевтическая компания Вьетнама, специализирующаяся на экспорте травяных продуктов. Об этом свидетельствуют достижения компании в области экспорта. В 2002 г. FITO PHARMA открыла представительство в Киеве, Украина. В 2003 г. FITO PHARMA получила сертификат менеджмента качества ISO 9001-2000 от организации BVQI (Великобритания). В 2005 г. объем экспорта FITO в Восточную Европу достиг рекордного уровня - 14 контейнеров/год. В последующие годы FITO PHARMA продолжила экспорт во Францию (2007 г.), Великобританию (2009 г.), США и Канаду (2016 г.).



Расширяя свое присутствие на экспортном рынке, FITO PHARMA также модернизировала инфраструктуру фармацевтического производства в соответствии с международными стандартами. В 2011 г. FITO PHARMA реализовала проект по производству органической продукции в соответствии со стандартами ЕС, USDA (США) и JAS (Япония). В 2012 г. FITO PHARMA открыла завод, отвечающий стандартам GMP. В 2014 г. FITO PHARMA сертифицировала производство по стандарту GMP-WHO. Впоследствии, в 2022 г., компания начала строительство завода Fito N2 в провинции Биньзыонг и завода Fito N3 во VSIP в Бакнине.

По словам председателя совета директоров FITO PHARMA Ле Хак Тама, Вьетнам благодаря тропическому климату, высокой влажностью и обильным осадкам благоприятен для роста растений и лекарственных трав. Кроме того, Вьетнам имеет давнюю историю традиционной медицины, а опыт использования растительных ингредиентов в лечебных целях копился и проверялся множеством поколений. Именно поэтому FITO PHARMA специализируется на производстве традиционных растительных препаратов в сотрудничестве с экспертами в области медицины и профессорами-исследователями как внутри страны, так и за рубежом. Многие из продуктов компании прошли клинические испытания в отечественных и международных институтах и больницах.



Продукция FITO PHARMA производится на основе знаний и опыта народной медицины, традиционных принципов составления лекарственных рецептур и ингредиентов растительного происхождения. Компания сочетает традиционные принципы с новыми научными достижениями, применяя современные машины, оборудование и технологии для создания высококачественной продукции.

Г-н Там заявил, что компания сотрудничает с учеными и исследовательскими институтами как внутри страны, так и за рубежом для проведения клинических исследований эффективности своей продукции. За прошедшие годы продукция под брендом FITO, производимая FITO PHARMA, завоевала значительное доверие потребителей. В настоящее время растительные препараты FITO PHARMA выпускаются в трех видах: в жидкой форме, в таблетках и для наружного применения. Препараты предназначены для лечения 11 групп заболеваний в соответствии с положениями Министерства здравоохранения о традиционной медицины.



FITO PHARMA также является учредителем Музея традиционной медицины (Музей Фито), располагающего филиалами в г.Хошимине и Тхуанане (провинция Биньзыонг), где выставлены тысячи артефактов и документов, связанных с традиционной вьетнамской медициной. Эти музеи стали популярными туристическими направлениями как для отечественных, так и для иностранных туристов.



Текст: Тхао Ви - Фото: Тхонг Хай и Архив FITO - Перевод: Динь Хонг



