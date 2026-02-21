Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в первом заседании Совета мира по Газе в США

Президент США Donald Trump, который также является председателем-основателем Совета. Фото: ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и делегаты принимают участие в первом заседании Совета мира по Газе.

В заседании приняли участие главы государств и руководители более чем 50 стран, включая страны-учредители и государства-наблюдатели Совета мира по Газе.

Выступая на мероприятии, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Совет мира по Газе является координационным механизмом взаимодействия с Организация Объединённых Наций, направленным на согласование гуманитарной помощи, восстановительных работ и стабилизацию ситуации в регионе.

Выступающие представили ключевые опоры переходного этапа в секторе Сектор Газа, включая восстановление безопасности с использованием гражданских полицейских сил, экономическое возрождение, устойчивую гуманитарную помощь и восстановление базовых общественных услуг.

Помимо плана по стабилизации безопасности, на заседании были представлены доклады о планах реконструкции сектора Газа, предусматривающих расчистку завалов, строительство 400 000 жилых домов, развитие гостиничных комплексов, создание сети связи 5G, логистических систем, а также формирование открытых экономических зон.

На заседании девять стран пообещали выделить 7 млрд долларов США на поддержку населения сектора Сектор Газа. Соединённые Штаты заявили о выделении 10 млрд долларов США в пользу Совета мира.