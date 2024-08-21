Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг: выдающийся лидер, посвятивший всю свою жизнь стране и народу

21/08/2024

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг - это мыслитель, культуролог, ведущий партийный теоретик и передовик, постоянно изучавший и следовавший идеологии, морали и образу жизни великого президента Хо Ши Мина, который посвятил всю свою жизнь революционному делу партии и государства, а также стране и народу.



Проверенный революционной практикой последних 55 лет, обладавший стратегическим видением, острым мышлением, тесно связанным с практическим обобщением, товарищ Нгуен Фу Чонг совместно с ЦК КПВ творчески применяли и развивали марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина, постоянно очищая и укрепляя партию; построили социалистическое правовое государство, принадлежащее народу, созданное народом и служащее народу; дополняли, совершенствовали и возглавляли реализацию успешных реформ, возвысив Вьетнам до уровня, при котором «страна никогда еще не имела таких возможностей, потенциала, положения и международного престижа, как сегодня».

Дела партии и партийное строительство занимали особое место в революционной жизни товарища Нгуен Фу Чонга. Творчески применяя видение Хо Ши Мина относительно партийного строительства, он глубоко осознавал природу партии и ее роль в национальном обновлении, реализовывал партийное строительство на основе проводимых в стране реформ. Товарищ Нгуен Фу Чонг и ЦК КПВ принимали решения и планы, успешно руководили осуществлением стратегической политики партийного строительства и изменений; решительно и настойчиво боролись с индивидуализмом и деградацией внутри партии, коррупцией и другими негативными явлениями, постоянно совершенствуя революционную этику, храбрость, интеллектуальный уровень и роль первопроходцев, продвигая добрые традиции и тесные связи с народом. Под руководством генерального секретаря Нгуен Фу Чонга КПВ продемонстрировала свою стойкость и мудрость, ведя за собой народ и армию, добившись многочисленных великих успехов в деле национального обновления, победы над заговорами и диверсиями враждебных сил, а также построив действительно «моральное и цивилизованное» общество.

Председатель Национального собрания и генеральный секретарь ЦК КПВ всегда озабочены вопросами построения социалистического правового государства, принадлежащего народу, созданного народом и служащего народу. Под руководством товарища Нгуен Фу Чонга Коммунистическая партия Вьетнама впервые приняла резолюцию о продолжении строительства и совершенствования вьетнамского социалистического правового государства в новый период, провозгласив целями «совершенствование вьетнамского социалистического правового государства, принадлежащего народу, созданного народом и служащего народу под руководством КПВ; наличие полной правовой системы, строгой и последовательной; соблюдение Конституции и закона, уважение, обеспечение и эффективная защита прав человека и прав граждан; единство государственной власти, четко распределенной, тесно скоординированной и эффективно контролируемой; профессиональная, правовая, современная администрация и судебная система; стройный, чистый, эффективно работающий государственный аппарат; контингент кадров, государственных служащих и государственных работников, обладающих достаточной квалификацией, потенциалом, истинным профессионализмом и честностью; современное, эффективное национальное управление; соответствие требованиям быстрого и устойчивого развития страны, превращение ее к 2045 году в развитую, высокодоходную страну социалистической ориентации».



Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг с жителями деревни Тхыонгдиен (коммуна Винькуанг, уезд Виньбао, г.Хайфонг) 15 ноября 2017 г. Фото: ВИА

Тщательно усвоив идеологию Хо Ши Мина и глубоко осознав роль и положение культуры, подчеркнутое поговорками «Культура - душа нации» и «Пока существует культура, существует и нация», выдающийся лидер культурного фронта партии Нгуен Фу Чонг приложил значительные усилия к созданию передовой культуры, богатой национальной самобытностью, которая действительно служит духовной основой общества, эндогенной силой и важнейшей движущей силой национального развития. По настоянию Нгуен Фу Чонга в документах XIII партийного съезда очень часто упоминается культурный сектор. Национальная конференция по культуре, состоявшаяся впервые за более чем 70 лет, стала важной вехой, объединившей идеологию и действия партии, народа и армии в деле решительного продвижения роли культуры в строительстве и защите Отечества с целью воплощения в жизнь стремления к процветающей и счастливой стране.

Обладая глубокой политической проницательностью и стратегическим мышлением, товарищ Нгуен Фу Чонг совместно с ЦК КПВ разработали внешнюю политику Вьетнама, обобщив практический опыт и сформулировав принципы «бамбуковой дипломатии». Этот подход позволил создать и развить вьетнамскую дипломатию, пронизанную идентичностью «вьетнамского бамбука». Под руководством партии и непосредственно генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга «бамбуковая дипломатия» активно продвигалась, создавая исторические поворотные моменты и качественные изменения в отношениях Вьетнама с основными партнерами. Позиция, престиж и имидж Вьетнама как надежного партнера, активного и ответственного члена международного сообщества никогда еще не были столь блестящими на международной арене, а Вьетнам никогда еще не был так глубоко интегрирован в глобальную экономику, международную политику и человеческую цивилизацию, как сегодня.



Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг встречается с жителями Ханоя рядом с памятником Ли Тхай То вечером 15 февраля 2018 г. Фото: ВИА

Одновременно занимая посты президента государства, председателя Совета национальной обороны и безопасности и главнокомандующего Вьетнамской народной армией, Нгуен Фу Чонг всегда уделял пристальное внимание народной армии и органам общественной безопасности. Он концентрировался на создании сильной и единой армии и сил общественной безопасности.

Товарищ Нгуен Фу Чонг зачастую наставлял вооруженные силы впитывать, изучать и следовать идеологии, морали и образ жизни президента Хо Ши Мина, подчеркивая, что «честь - самое святое и благородное в человеке», призывая их искренне служить стране и народу, «опираться в работе на народ», «быть по-настоящему преданными народу, уважать и любить его», поддерживать тесную связь с народом, защищать его интересы, вызывать у него доверие и поддержку.

Под руководством партии и непосредственно генерального секретаря Нгуен Фу Чонга задача по созданию элитной, упорядоченной, сильной, по-настоящему чистой и сильной армии, отвечающей требованиям новой реальности, достигла значительного прогресса. Силы общественной безопасности и вооруженные силы остаются едиными и тесно сотрудничают друг с другом, действительно служа мечом и щитом, а также крыльями, гарантирующими национальному развитию мир и стабильность.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, председатель НСВ Нгуен Фу Чонг вручает подарок г-ну Хоанг Ван Бао (исторический свидетель II съезда партии) в коммуне Кимбинь уезда Чиемхоа впровинции Туенкуанг (28 января 2011 г.). Фото: ВИА

Все мысли товарища Нгуен Фу Чонга занимали народ, человек, искренняя преданность и служение народу, созидание человека и принятие народа в качестве субъекта и центра процесса обновления. Что касается партии, то, по его словам, «наша партия должна проявлять высочайшее чувство ответственности перед народом, заботиться о материальной и духовной жизни народа»; «политика партии, которая не отражает интересы народа, страны и нации и не соответствует правилу исторической эволюции, является ошибочной политикой»; «тесная связь с народом - это правило существования, развития и деятельности партии, а также решающий фактор для создания мощной партии». Анализируя разницу между социалистическим и капиталистическим правовым государством, он четко заявлял, что «социалистическое правовое государство отличается от капиталистического по своей природе: правовое государство при капиталистическом режиме фактически является инструментом защиты и обслуживания интересов буржуазии, а правовое государство при социалистическом режиме - это инструмент выражения и осуществления права народа на господство, обеспечение и защиту интересов большинства». Говоря о социалистической рыночной экономике, он отмечал, что основной характеристикой, важным атрибутом социалистической ориентации рыночной экономики во Вьетнаме является то, что экономика должна быть связана с обществом, а экономическая политика должна быть объединена с социальной политикой, при этом экономический рост должен идти рука об руку с реализацией социального прогресса и равенства на каждом этапе, в каждой политической программе и на всем процессе развития. Экономическая политика должна быть направлена на достижение целей социального развития, должна поощрять законное обогащение наряду с искоренением голода и сокращением бедности, заботиться о людях, имеющих заслуги перед родиной и о тех, кто находится в трудном положении. Под руководством товарища Нгуен Фу Чонга КПВ приняла резолюции о социально-экономическом развитии, обеспечении национальной обороны и безопасности в шести экономических регионах страны до 2030 г. с перспективой до 2045 г., определила цели, видение, направления и решения для создания сильного и прорывного развития, способствуя успешному осуществлению целей страны к столетию под руководством партии и к столетию со дня образования Демократической Республики Вьетнам (ныне - Социалистической Республики Вьетнам). К середине XXI века страна станет развитым государством, таким образом исполнив желание президента Хо Ши Мина поставить Вьетнам в один ряд с державами на пяти континентах.

Всю свою жизнь генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг с железным духом и волей посвятил революционному делу партии и государства, не отступая перед лицом препятствий и трудностей. Он зарекомендовал себя как выдающаяся личность, считающая «честь самым священным и благородным делом» и отстаивающая свои принципы, посвятившая всю свою жизнь стране и народу.

Товарищ Нгуен Фу Чонг действительно стал типичным примером чистой революционной морали, «справедливости и беспристрастности», простого образа жизни, демократического, самоотверженного и научного стиля работы, а также уважения и любви к людям. Он пользуется большим уважением, доверием и любовью официальных лиц, членов партии и народа, а также уважением и высокой оценкой международных друзей.

Твердо убеждены, что под руководством партии мы будем неуклонно применять и творчески развивать марксизм-ленинизм, идеологию Хо Ши Мина и теорию «политики обновления», упорно следовать принципам национальной независимости и социализма, а также принципам партийного строительства.

Партия, народ и армия останутся единым и сплоченным целым, объединят усилия и используют возможности для преодоления трудностей, построят действительно чистую и всесторонне мощную партийно-политическую систему, быстро и устойчиво разовьют страну и твердо будут защищать Отечество, добившись превращения Вьетнама в развивающуюся страну с современной промышленностью и доходом выше среднего к 2030 г., когда партия отметит 100-летие со дня своего основания, создания прочной основы для достижения цели по становлению развитой, высокодоходной социалистической страной к 2045 г., когда страна будет отмечать 100-летие со своего основания.





Текст:Генерал То Лам, член Политбюро, президент Социалистической Республики Вьетнам

Фото: ВИА

Дизайн: Хыонг Тхао



