Генеральный секретарь То Лам проголосовал в квартале Бадинь города Ханоя

Утром 15 марта Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), секретарь Центральной военной комиссии То Лам вместе с рабочей делегацией Центральных органов прибыл на избирательный участок № 2 квартала Бадинь города Ханоя, где принял участие в голосовании на выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.

В голосовании также приняли участие члены Политбюро: Чан Кам Ту, постоянный член Секретариата; Ле Минь Хынг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по организационной работе; Ле Минь Чи, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам; Фам Зя Тук, секретарь ЦК КПВ, руководитель Канцелярии ЦК КПВ; Нгуен Зюи Нгок, секретарь городского партийного комитета Ханоя; а также Фан Динь Чак, бывший член Политбюро XIII созыва, бывший заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам, другие члены ЦК КПВ и многочисленные избиратели столицы.

Генеральный секретарь То Лам и руководители Партии и города Ханой на избирательном участке № 02 квартала Бадинь города Ханоя. (Фото: ВИА)

В торжественной и приподнятой атмосфере этого важного события для страны Генеральный секретарь прибыл на участок очень рано, чтобы реализовать своё гражданское право, тепло пообщался с избирателями, вместе с ними прошёл в зал заседаний на церемонию открытия, выслушал разъяснения организационного комитета о правилах проведения выборов и регламенте голосования, после чего были проверены основная и переносная урны для голосования в присутствии представителей и избирателей и выполнены все предусмотренные процедуры.

Сразу после торжественной церемонии открытия выборов Генеральный секретарь То Лам; постоянный член Секретариата Чан Кам Ту; члены Политбюро, Секретариата, Центрального комитета Партии, руководители центральных органов и города, а также самый пожилой и самый молодой избиратели первыми опустили избирательные бюллетени в урну.



Затем многочисленные избиратели на данной территории поочерёдно приняли участие в голосовании, реализуя свои гражданские права и обязанности.

Генеральный секретарь То Лам и руководители Партии и города Ханой голосуют на избирательном участке № 02 квартала Бадинь города Ханоя. (Фото: ВИА)

Сразу после голосования, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, Генеральный секретарь То Лам выразил удовлетворение тем, что принял участие в голосовании и увидел большое количество избирателей. Он отметил, что выборы были подготовлены очень тщательно и заранее на всех этапах, что создало максимально благоприятные условия для участия граждан, чтобы каждый избиратель в любых обстоятельствах мог выразить своё мнение посредством избирательного бюллетеня.



"Это реализация прямой демократии, позволяющая избирателям выбрать тех, кому они доверяют и кого считают достойными продолжать руководство страной и развитием регионов", — подчеркнул Генеральный секретарь.

Генеральный секретарь То Лам на избирательном участке № 02 квартала Бадинь города Ханоя. (Фото: ВИА)

По словам Генерального секретаря, выборы проводятся сразу после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ. Все основные направления политики, стратегические ориентиры и видение развития страны были чётко определены и получили широкую поддержку народа, кадров и членов партии.



Генеральный секретарь подчеркнул, что это большой праздник всей страны, который напрямую отражает свободу и право народа на участие в управлении государством, позволяя избрать людей с высоким авторитетом и доверием, способных взять на себя ответственность за общие дела страны и регионов, обеспечить развитие государства, защиту суверенитета и территориальной целостности, а также долговременную защиту Отечества.



Он отметил, что главной целью является быстрое, устойчивое и стабильное развитие страны, повышение уровня жизни населения во всех сферах. Именно этого желает народ, который доверил данную миссию руководителям всех уровней — достойным представителям народа.



По этому случаю Генеральный секретарь также выразил благодарность средствам массовой информации и журналистам за активную информационную работу, способствующую укреплению великой силы национального единства и созданию атмосферы торжественного подъёма в день всенародного праздника выборов депутатов НС и Народных советов всех уровней.