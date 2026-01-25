Генеральный секретарь То Лам: Вперёд! Полная победа будет за нами!

Заключительное заседание XIV Национального съезда Компартии Вьетнама. Фото: ВИА

Одновременно социальные сферы, такие как образование, здравоохранение, культура должны получать внимание и инвестиции на уровне, соразмерном экономическому росту, обеспечивая гармоничное и устойчивое развитие. Работа по партийному строительству и исправлению и укреплению политической системы по-прежнему предъявляет чрезвычайно высокие требования, прежде всего к формированию кадрового корпуса, соответствующего поставленным задачам, людей, «действительно выдающихся по качествам, интеллекту и стойкости, способных возглавить успешное выполнение больших задач, порученных Партией, Государством и Народом».

Срок полномочий XIV съезда Партии - исключительно важный период, чтобы вся Партия и весь Народ добились наивысших результатов в честь 100-летия со дня основания Партии (2030 год). Уже сейчас «мышление «пять лет - с видением на двадцать лет» должно быть глубоко усвоено в руководстве и управлении. Это означает: успешное выполнение ближайших пятилетних целей одновременно является закладкой прочного фундамента для целей последующих многих лет. Верные и прорывные политические решения сегодняшнего дня дают не только немедленный эффект в 2026–2030 годах, но и создают разгон для скачкообразного развития в последующие десятилетия.

Если мы сумеем эффективно использовать благоприятный момент и преодолеть вызовы этого переломного 5–10-летнего этапа, страна непременно совершит мощный взлёт и воплотит мечту о сильном Вьетнаме к середине XXI века. И наоборот: упущенное время или промедление, ошибки на переломном этапе обойдутся слишком дорого, можно лишиться шанса всей нации и ещё сильнее отстать в стремительно меняющемся мире.

Делегаты участвуют в заключительном заседании XIV Национального съезда Компартии Вьетнама. Фото: ВИА

Осознавая это, вся Партия и весь Народ тем более настроены действовать стремительно и решительно с самого начала срока полномочий, не допуская «ни одного потерянного дня, ни одной недели промедления».

Преодолевая вызовы

Глядя вперёд, у нас нет иного выбора, кроме успеха. XIV съезд зажёг огонь веры в неизбежную победу и возложил на всю Партию и весь Народ историческую ответственность, чрезвычайно тяжёлую, но вместе с тем по-настоящему славную.

Впереди немало трудностей и испытаний, однако наша Партия не допускает ни малейшего колебания или поражения на избранном пути. Вместе с Партией, доверие и ожидания более чем 100 миллионов соотечественников; перед нами - судьба всей нации в XXI веке. Цель «богатый народ, сильная страна, демократия, справедливость, цивилизованность», выдвинутая Партией, это не только стремление, но и слово чести перед народом.

Поэтому каждое должностное лицо и член Партии, особенно те, кто находится «на передовой» и несёт основную ответственность, должен постоянно напоминать себе: необходимо расти, необходимо превзойти самого себя. Мы не имеем права откладывать обновление, не имеем права замедлять действия, тем более не имеем права самоуспокаиваться или «засыпать на лаврах». Урок предыдущих сроков полномочий ясно показывает: там, где есть высокая политическая решимость, сосредоточенное, единое и глубокое руководство, работа даёт позитивные сдвиги; и наоборот - если ослабить внимание, проявить самодовольство, действовать по инерции и недостаточно решительно, то даже самые верные руководящие принципы трудно довести до успеха.