Генеральный секретарь То Лам: Вперёд! Полная победа будет за нами!
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам подчеркнул успех XIV съезда Партии, отметив, что он стал мощной концентрацией воли, чаяний и решимости всей Партии, всего народа и всей армии, воплотив в себе интеллект нации и её стремление к подъёму.
В статье, написанной по этому случаю, руководитель Партии напомнил призыв Президента Хо Ши Мина: «Вперёд! Полная победа будет за нами!», подчеркнув, что и сегодня этот призыв покойного Президента по-прежнему наполнен мощной созидательной силой, «побуждая нас укреплять решимость, преодолевать бедность и отсталость, строить процветающую и счастливую страну».
Вьетнамское Информационное Агентство с уважением представляет перевод данной статьи: "ВПЕРЁД! ПОЛНАЯ ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!"
XIV Всевьетнамский съезд КПВ только что завершился с большим успехом. Это исключительно важное политическое событие, открывающее для страны новую эпоху развития. Съезд стал высшей концентрацией воли, чаяний и решимости всей Партии, всего Народа и всей армии, воплотил в себе интеллект и устремлённость нации к подъёму. Девиз съезда: «Единство - Демократия – Дисциплина - Прорыв - Развитие», это не просто лозунг, а подлинный призыв, повеление ответственности перед историей, утверждающее непоколебимую веру в неизбежную победу на пути, который выбрали Партия, Президент Хо Ши Мин и наш Народ.
Благодаря тщательной, продуманной и научно выстроенной подготовке, а также широкому учёту мнений и предложений во всей Партии и во всём народе, утверждённые XIV съездом документы отражают стратегическое видение и высочайшую политическую решимость. Особенно важно, что впервые в истории партийных съездов XIV съезд принял Программу действий вместе с Резолюцией, это прорыв, призванный обеспечить немедленное воплощение Резолюции в жизнь. От руководящих принципов к планам и организации исполнения, всё определено предельно чётко: кто делает, когда делает, какие ресурсы необходимы и какова конечная цель. Благодаря этому Резолюция XIV съезда действительно стала практическим справочником действия для Партии и всей политической системы, «факелом, освещающим путь» на новом пути развития.
Резолюция XIV съезда определила общие цели на период 2026–2030 годов и видение до 2045 года, которые являются предельно ясными, смелыми, но достижимыми: твёрдо сохранять мирную и стабильную среду; развивать страну быстро и устойчиво; всесторонне повышать уровень жизни народа; укреплять самостоятельность и самодостаточность, чтобы уверенно идти вперёд в новую эпоху нации.
Важнее всего то, что документы XIV съезда сразу же конкретизировали дух решительных действий. Программа действий, прилагаемая к Резолюции, особо подчёркивает требование: «выбрать верно - развернуть быстро - довести до конца - измерять результатом» применительно к каждой задаче. Каждое крупное решение съезда оформлено в практический план реализации с чётко заданными целями, решениями и критериями оценки.
Идея «народ - корень» последовательно и неукоснительно проводится на всём протяжении документов: Народ является центром и субъектом развития; вся политика направлена на повышение материального и духовного уровня жизни народа; одновременно подчёркивается необходимость уважать, слушать и всемерно раскрывать роль народовластия. Благодаря этому Резолюция XIV съезда не ограничивается видением и ориентирами, а несёт дыхание жизни, пробуждает стремление к развитию и мощный импульс к действию, будучи готовой войти в практику сразу после съезда.
От резолюции к действию
Резолюция уже есть, программа ясна, остаётся главное - действие. Съезд требует от партийных комитетов на всех уровнях оперативно и глубоко усвоить, изучить и конкретизировать Резолюцию в виде программ и планов, соответствующих своей местности и своему подразделению, и в кратчайшие сроки воплотить Резолюцию и программу действий в жизнь. Общий дух - решительно перейти от «говорить» к «делать», от осознания - к действию. В документах съезда прямо указано: необходимо решительно и окончательно устранить такие явления, как «много говорить - мало делать», «красиво говорить - плохо делать», «слова расходятся с делом», покончить с бюрократическим и формальным стилем работы.
Каждый партийный комитет, каждая партийная организация, каждый каждый должностное лицо и член Партии, особенно руководитель, обязан максимально повысить чувство ответственности и личным примером идти впереди в превращении политических решений в реальность. Отныне принцип «слова должны подтверждаться делом» должен стать нормой действия; кажды руководящий принцип и каждую поставленную задачу следует формулировать с чётко определёнными целями и решениями, связывать ответственность с результатом, прорыв - с устойчивостью, а дисциплину исполнения - с удовлетворённостью народа.
Вступая в новый этап, каждый верный принцип после принятия должен воплощаться в жизнь с решимостью в десять раз большей и действиями в сто раз в практической работе; политическая воля - на максимальном уровне, усилия - на наивысшей планке, действия - самые решительные. Это повеление, исходящее из воли и устремления нации к развитию. От Центрального уровня до местностей, от органов Партии и Государства до Отечественного фронта и общественно-политических организаций, все должны одновременно включиться в работу с новым подъёмом. При этом каждый должностное лицо и член Партии, прежде всего каждый товарищ - член Центрального комитета КПВ, обязан подавать пример: смело мыслить, смело говорить, смело действовать, смело брать на себя ответственность, смело обновляться и творчески искать новое ради общего блага, считая высшей мерой эффективности своей работы результаты служения народу.
Период ближайших 5–10 лет
Ближайшие 5–10 лет - это переломный этап, имеет решающее значение, на пути к двум стратегическим столетним целям страны. За этот относительно короткий срок мы должны не только выполнить цели пятилетки 2026–2030 годов, но и заложить прочный фундамент для для достижения более высоких показателей развития к 2045 году. Цель на 2030 год - превратить нашу страну в современную промышленно развитую страну с уровнем дохода выше среднего. Это требует, чтобы экономика на протяжении многих лет обеспечивала средний рост 10% в год и выше, беспрецедентный прорывный темп, но цель вполне достижимая, если мы сумеем максимально раскрыть все ресурсы. К 2045 году мы должны достичь цели построения развитого Вьетнама с высоким уровнем дохода, который будет наравне с остальным миром.
Именно потому, что времени мало, задачи тяжёлые и носят решающий характер, XIV съезд выдвинул революционные и прорывные руководящие принципы и решения, чтобы использовать каждую возможность и преодолеть любые вызовы. В ближайшие пять лет мы должны всесторонне ускориться по всем ключевым направлениям: экономика должна совершить рывок и длительно удерживать высокие темпы роста; наука, технологии и инновации должны быть мощно продвинуты, чтобы стать движущей силой развития; реформирование институтов и улучшение деловой и инвестиционной среды следует проводить решительно и максимально открыто, освобождая все общественные ресурсы.
Одновременно социальные сферы, такие как образование, здравоохранение, культура должны получать внимание и инвестиции на уровне, соразмерном экономическому росту, обеспечивая гармоничное и устойчивое развитие. Работа по партийному строительству и исправлению и укреплению политической системы по-прежнему предъявляет чрезвычайно высокие требования, прежде всего к формированию кадрового корпуса, соответствующего поставленным задачам, людей, «действительно выдающихся по качествам, интеллекту и стойкости, способных возглавить успешное выполнение больших задач, порученных Партией, Государством и Народом».
Срок полномочий XIV съезда Партии - исключительно важный период, чтобы вся Партия и весь Народ добились наивысших результатов в честь 100-летия со дня основания Партии (2030 год). Уже сейчас «мышление «пять лет - с видением на двадцать лет» должно быть глубоко усвоено в руководстве и управлении. Это означает: успешное выполнение ближайших пятилетних целей одновременно является закладкой прочного фундамента для целей последующих многих лет. Верные и прорывные политические решения сегодняшнего дня дают не только немедленный эффект в 2026–2030 годах, но и создают разгон для скачкообразного развития в последующие десятилетия.
Если мы сумеем эффективно использовать благоприятный момент и преодолеть вызовы этого переломного 5–10-летнего этапа, страна непременно совершит мощный взлёт и воплотит мечту о сильном Вьетнаме к середине XXI века. И наоборот: упущенное время или промедление, ошибки на переломном этапе обойдутся слишком дорого, можно лишиться шанса всей нации и ещё сильнее отстать в стремительно меняющемся мире.
Осознавая это, вся Партия и весь Народ тем более настроены действовать стремительно и решительно с самого начала срока полномочий, не допуская «ни одного потерянного дня, ни одной недели промедления».
Преодолевая вызовы
Глядя вперёд, у нас нет иного выбора, кроме успеха. XIV съезд зажёг огонь веры в неизбежную победу и возложил на всю Партию и весь Народ историческую ответственность, чрезвычайно тяжёлую, но вместе с тем по-настоящему славную.
Впереди немало трудностей и испытаний, однако наша Партия не допускает ни малейшего колебания или поражения на избранном пути. Вместе с Партией, доверие и ожидания более чем 100 миллионов соотечественников; перед нами - судьба всей нации в XXI веке. Цель «богатый народ, сильная страна, демократия, справедливость, цивилизованность», выдвинутая Партией, это не только стремление, но и слово чести перед народом.
Поэтому каждое должностное лицо и член Партии, особенно те, кто находится «на передовой» и несёт основную ответственность, должен постоянно напоминать себе: необходимо расти, необходимо превзойти самого себя. Мы не имеем права откладывать обновление, не имеем права замедлять действия, тем более не имеем права самоуспокаиваться или «засыпать на лаврах». Урок предыдущих сроков полномочий ясно показывает: там, где есть высокая политическая решимость, сосредоточенное, единое и глубокое руководство, работа даёт позитивные сдвиги; и наоборот - если ослабить внимание, проявить самодовольство, действовать по инерции и недостаточно решительно, то даже самые верные руководящие принципы трудно довести до успеха.
История доказала, что вьетнамская нация никогда не склонялась ни перед каким врагом и ни перед какими трудностями. С самых первых дней созидания и защиты страны наши предки закалили традицию стойкости и несгибаемости: чем тяжелее испытания, тем крепче единство и согласие во имя победы.
В XX веке под руководящим знаменем Партии наша нация одержала победы, «прославившие пять континентов и потрясшие весь мир». В новую эпоху, на фронте социально-экономического развития, мы тем более обязаны продвигать дух: «не отступать, не дрогнуть; только идти вперёд, идти вперёд без остановки». Партия и Народ решительно настроены одержать победу в деле строительства и защиты социалистического Отечества, потому что каждое промедление, каждый недостигнутый рубеж отражается на будущем всей нации. «Успех - непременно успех!», таков настрой и политическая решимость, которые мы должны высечь в памяти, вступая в реализацию Резолюции XIV съезда.
В условиях мира, полного перемен, ещё никогда возможности и вызовы не переплетались столь сложно, как сегодня. Судьба страны зависит от нашей способности ухватить возможности и преодолеть вызовы.
Глубокая международная интеграция означает, что Вьетнам сталкивается с сильным конкурентным давлением, но одновременно открывает дверь к передовым знаниям, технологиям и внешним ресурсам развития. Экономическая глобализация расширяет рынок для вьетнамских товаров и услуг, но требует от нас непрерывно укреплять внутренний потенциал, чтобы подниматься на более высокие ступени глобальных цепочек создания стоимости.
Геополитические потрясения в мире могут влиять на мирную и стабильную среду, первейшее условие развития, поэтому задача твёрдого обеспечения независимости, суверенитета и мирной среды становится ещё более значимой. Новые обстоятельства требуют нового мышления и нового масштаба видения: мы должны действовать стратегически проактивно, всегда трезво и чутко анализировать обстановку, быть гибкими и творческими в подходах, твёрдо держаться принципов, но без догматизма и негибкости.
Опираясь на стойкость и интеллектуальный потенциал вьетнамской нации, на доверие и единство народа, мы можем утверждать: благоприятных факторов будет больше, чем вызовов. Сила и потенциал страны после более чем полувека единства выросли как никогда, создавая основу для уверенного подъёма. Непрерывно укрепляющиеся авторитет и положение Вьетнама на международной арене - благоприятное условие для мобилизации поддержки и сотрудничества друзей по всему миру. Главное - максимально раскрыть внутренние ресурсы и умело использовать внешние, превратив эту совокупную мощь в движущую силу развития страны. Проактивная адаптация и активное инновационное обновление - ключ к тому, чтобы Вьетнам прошёл через любые штормы и твёрдо шагал вперёд в эпоху больших перемен.
Победа неизбежна
В этот особый момент как никогда звучат слова нашего любимого Президента Хо Ши Мина: «Вперёд! Полная победа будет за нами!». Его призыв в былые годы стал верой в неизбежную победу, вдохновившей весь народ подняться за независимость и свободу. Сегодня, в деле строительства и защиты Отечества, этот призыв по-прежнему кипит боевым духом, побуждая нас к решимости победить бедность и отсталость, построить процветающую и счастливую страну, достойно стоящую рядом с друзьями на пяти континентах.
Почти 6 миллионов членов Партии и более 100 миллионов соотечественников несут в сердце огонь стремления к могучему Вьетнаму. XIV съезд передал нам знамя Победы. Настало время всей Партии, всему народу, всей армии крепче сомкнуть ряды, объединить усилия и единодушие, развернуть соревнование в труде, учёбе, работе и службе, чтобы успешно выполнить Резолюцию съезда. Настало время превращать каждый руководящий принцип и каждую резолюцию в действие, в конкретный результат.
Будущее и судьба страны побуждают нас к действию ещё более решительному. Пусть вся Партия, весь народ, вся армия действуют с духом «каждый работает за двоих», вооружённые новыми знаниями, при поддержке науки и технологий, под светом, освещающим путь, который ведёт Партия; пусть мы с несгибаемой волей шагаем вперёд на всех фронтах экономики, культуры и общества как «бойцы мирного времени», тогда эффективность возрастёт в десять, в сто раз.
Исходя из твёрдой веры в руководство Партии и в силу народа, мы вместе в один голос произносим: «Под славным знаменем Партии, ради светлого будущего нации - вперёд, непременно победим!».
Вперёд! Полная победа будет за нами!
То Лам
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ)