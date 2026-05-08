В Ханое состоялась акция "Бессмертный полк", посвящённая памяти и подвигу вьетнамских и советских воинов

08/05/2026

Утром 7 мая 2026 года в Ханое Посольство Российской Федерации во Вьетнаме, Российский центр науки и культуры в Ханое совместно со специализированной средней школой «Ханой - Амстердам» провели торжественное мероприятие и шествие «Бессмертный полк», приуроченные к 81-й годовщине Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне (9 мая 1945 года - 9 мая 2026 года), 51-й годовщине воссоединения Вьетнама (30 апреля 1975 года - 30 апреля 2026 года), а также 72-й годовщине Победы при Дьенбьенфу (7 мая 1954 года - 7 мая 2026 года).



Шествие «Бессмертный полк» - это традиционная ежегодная акция, проводимая в России и многих странах мира с целью сохранения памяти и выражения глубокого уважения к участникам Великой Отечественной войны.

Выступает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Вьетнаме Г.С. Бездетко. Фото: Тхань Тунг/ВИА

Вьетнамские и российские артисты и учащиеся представляют творческие номера, посвящённые революционному героизму и любви к Родине. Фото: Тхань Тунг — ВИА









