Вьетнам усиливает борьбу с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности
На фоне всё более сложного и изощрённого характера нарушений прав интеллектуальной собственности (ИС) Вьетнам решительно борется с ними и принимает жёсткие меры по их пресечению. Это является как одним из приоритетов, так и последовательным курсом страны, направленным на создание прозрачной и здоровой деловой среды, а также на переход к модели роста, основанной на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации.
1 мая, отвечая на вопрос журналистов о включении Вьетнама Соединёнными Штатами в список «приоритетных иностранных государств» в ежегодном Докладе о защите и соблюдении прав интеллектуальной собственности в мире, официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг подчеркнула, что Вьетнам неизменно прилагает усилия по совершенствованию законодательства, повышению общественной осведомлённости и расширению международного сотрудничества с ВОИС, США и другими странами, одновременно решительно пресекая правонарушения в данной сфере.
Интеллектуальная собственность всегда остаётся одним из приоритетов в политике развития Вьетнама
В стратегии развития до 2045 года Вьетнам определил науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию в качестве трёх стратегических опор, при этом ИС играет ключевую роль в создании благоприятной среды cho творчества и развития. Вьетнам продолжает совершенствовать нормативно-правовую базу, модернизировать процедуры рассмотрения заявок, расширять просветительскую деятельность и поддерживать предприятия в защите интеллектуальных активов, развитии брендов, повышении конкурентоспособности и привлечении инвестиций.
Реализуется множество программ сотрудничества с ВОИС и другими партнёрами, направленных на укрепление потенциала управления ИС, содействие коммерциализации объектов ИС и развитие инновационной экосистемы. Вьетнамский бизнес всё активнее использует инструменты ИС для развития брендов и выхода на международные рынки. В настоящее время в стране насчитывается около 1 миллиона зарегистрированных товарных знаков, большинство из которых принадлежит отечественным предприятиям. Многие крупные бренды, такие как Vinamilk, Viettel и Trung Nguyen, уже зарегистрировали свои товарные знаки в США, ЕС и Японии.
Законодательство Вьетнама в сфере ИС постоянно совершенствуется. Закон об интеллектуальной собственности 2005 года неоднократно обновлялся — в 2009, 2019, 2022 и 2025 годах — в соответствии с международными стандартами và требованиями цифровой экономики.
Наряду с совершенствованием законодательства Вьетнам усиливает инспекционный контроль и ужесточает меры ответственности, особенно в сфере электронной коммерции и оборота контрафактной продукции. В Ханое и Хошимине созданы специализированные суды по ИС. Введены такие меры, как блокировка доступа к противоправному контенту и временная деактивация учётных записей или приложений в цифровом пространстве.
Эти усилия уже дали конкретные результаты. В период 2021–2025 гг. Вьетнам принял более 423 тыс. заявок на объекты промышленной собственности (+26% к предыдущему периоду); обработал более 436 тыс. заявок (рост почти на 70%) и выдал более 255 тыс. охранных документов (рост более чем на 55%). Только в 2025 году было обработано свыше 250 тыс. заявок, при этом число внутренних заявок на изобретения выросло на 36%, а количество выданных патентов — более чем на 134%.
Несмотря на сохраняющуюся сложность правонарушений в сфере ИС, что является общемировым вызовом, Вьетнам продолжит решительно бороться с ними, совершенствовать законодательство и повышать эффективность правоприменения. Цель страны — защита законных прав правообладателей, повышение национальной конкурентоспособности и обеспечение устойчивого и прозрачного экономического роста.