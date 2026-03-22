Вьетнам: уверенный рывок в новую эпоху развития

22/03/2026

В условиях послепандемического мира, где учитываются последствия кризисов, перемен и глобальной тенденции, Вьетнам не только удержал стабильность, но и продемонстрировал опережающий рост и готовность к новому этапу развития. Период 2021–2026 годов включал в себя испытания и трансформации, в ходе которых страна осуществила укрепление фундаментов и повышение роста, ориентированное на инновации и устойчивость.

УВЕРЕННОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Промежуток 2021–2026 годов, когда реализовывались истории 13-го и 14-го съездов Коммунистической партии Вьетнама, оказались одним из наиболее сложных этапов для экономики страны. Пандемия COVID -19 нарушила глобальные цепочки поставок, участились климатические катаклизмы, геополитическая напряжённость и ускоренная инфляция в крупных экономиках, создающих переменную внешнеэкономическую среду. Тем не менее, Вьетнам продемонстрировал способность сохранять макроэкономическую стабильность и поддерживать ключевые макроэкономические балансы — важнейший критерий эффективного управления.

Центральным комитетом КПВ 14-го созыва единогласно переизбран товарищ То Лам на должность генерального секретаря Центрального комитета ЦК КПВ 14-го созыва . (Фото: ВИА)

14-й Национальный съезд КПВ (январь 2026 г.) стал исторической вехой, на которой будут приняты важные решения, которые введут страну в новую эру. Фото: ВИА

На 14-м Национальном съезде партии представлен состав 14-го Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Фото: ВИА

По прогнозам, среднегодовой темп роста в 2021–2025 гг. составил около 6,3%, а 2025 год выделяется ускорением до примерно 8,0%, что вывело Вьетнам в число наиболее динамичных экономик мира. Ожидается, что номинальный объём экономики возрастёт с $346 млрд в 2020 году до порядка $514 млрд в 2025 году, почти в полтора раза, поднимая страну в глобальном рейтинге экономик и закрепляя её позиции среди лидеров АСЕАН.

К 2025 году общий объём внешней торговли Вьетнама прогнозируется свыше $930 млрд, что выводит страну в группу из двадцати крупнейших торговых государств мира. ВВП на душу населения ожидается на уровне около $5 000, что формально переводит Вьетнам в категорию стран с уровнем дохода выше среднего. Несмотря на замедление мировых потоков ПИИ, Вьетнам сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов, что подтверждает доверие к инвестиционному климату и долгосрочным перспективам страны.

По словам доктора Хо Куок Туана, 2025 год наглядно демонстрирует адаптивность Вьетнама. В то время как многие страны сталкиваются со снижением темпов роста и сложными торговыми противоречиями, Вьетнам сохраняет стабильную динамику экспорта и привлекает прямые иностранные инвестиции. Помимо реагирования на кризисы, экономика постепенно формирует модель роста, основанную на инновациях.

За этот период страна добилась значительного прогресса в инфраструктурном развитии: реализованы крупные дорожные, энергетические и городские проекты, включая строительство тысяч километров автомагистралей и прибрежных дорог, а также модернизацию линий электропередачи и энергетических объектов. Развитая цифровая инфраструктура — одна из ключевых сильных сторон: скорость мобильного интернета входит в число лучших в мире, что создаёт прочную платформу для роста цифровой экономики и внедрения новых технологических решений.

Экономический рост сопровождался ощутимыми социальными результатами. Улучшились условия жилищного строительства, расширились программы социальной поддержки, значительно сократился масштаб неудовлетворительного жилищного фонда. Три национальные целевые программы — по развитию новых сельских территорий, устойчивому сокращению бедности и развитию районов проживания этнических меньшинств — в целом достигли запланированных показателей досрочно. Многомерная бедность снизилась до исторически низкого уровня, что свидетельствует о более инклюзивном характере роста.

Реализация положений 14-го съезда придала дополнительный импульс частному сектору: предприниматели отмечают улучшение условий для бизнеса, снижение административных барьеров и акцент на цифровой трансформации и устойчивом развитии. Усиление институциональной базы, синхронизация политик и мер поддержки малого и среднего бизнеса создают благоприятную среду для повышения добавленной стоимости производств и укрепления внутренних возможностей.



В целом, период с 2021 по 2026 год демонстрирует Вьетнам, который не только преодолел кризис, но и прочно укрепил макроэкономическую стабильность, повысил свой международный авторитет и усилил внутреннюю устойчивость, создав основу для стремления к прорыву в новой эре развития.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ

Вступая в следующий этап развития, Вьетнам поставил перед собой амбициозные целевые ориентиры: высокий среднегодовой рост экономики, существенное увеличение дохода на душу населения и переход к более качественным, устойчивым моделям роста. Главные приоритеты — цифровая экономика, инновации, повышение производительности и улучшение качества человеческого капитала. Эти направления отражают стремление сочетать масштаб роста с его глубинным качественным преобразованием.

На 14-м Национальном съезде Вьетнам поставил перед собой более высокие цели в области развития, отражающие стремление страны повысить свой статус в предстоящем десятилетии. На период 2026-2030 годов в качестве важных этапов определены целевые показатели среднегодового роста ВВП на уровне 10% и более, а также достижения дохода на душу населения приблизительно в 8500 долларов США к 2030 году. Стратегические направления подчеркивают устойчивое развитие, цифровую экономику, инновации и повышение качества человеческих ресурсов. Основное внимание уделяется не только расширению масштабов, но и улучшению качества роста, повышению производительности труда и дальнейшему совершенствованию институтов.

Расположенное в новом коммерческом центре Ханоя, здание штаб-квартиры Военно-телекоммуникационной и промышленной корпорации (Viettel) является уникальной архитектурной достопримечательностью, выделяющейся на фоне городского пейзажа. Фото: Нгуен Хонг Нюнг

Группа компаний Truong Hai (THACO GROUP) планирует достичь консолидированной выручки в размере приблизительно 180 тыс. миллиардов донгов к 2027 году, при этом основным продуктом будет автомобилестроение. Фото: Хоанг Чунг Хиеу

Генеральный директор компании «Tan Quang Minh Production and Trading Company Limited» (Bidrico) г-н Нгуен Данг Хиен отметил: «Нынешняя политика поддержки перестраивает модель роста в сторону углубленного развития, где основными столпами являются цифровая трансформация и устойчивое развитие. По его словам, когда частному сектору будет предоставлено больше пространства для развития, вьетнамские предприятия получат возможность увеличить добавленную стоимость, укрепить свои внутренние возможности и внести свой вклад в создание долгосрочной основы для будущего страны».

Вице-президент и генеральный секретарь Ассоциации молодых предпринимателей Ханоя г-н Чан Ван Минь подчеркнул: «Решения, направленные на устранение трудностей для малых и средних предприятий, улучшение деловой среды и снижение административных барьеров, будут играть решающую роль в предстоящий период. Синхронизация политики и ее реализации является решающим фактором в поддержании темпов роста».

Солнечная электростанция Заутьенг (пров. Тайнинь), общий объем инвестиций в которую составил почти 13 тыс. миллиардов донгов, является крупнейшим проектом в области солнечной энергетики во Вьетнаме. Эта станция — символ устойчивого развития возобновляемой энергетики в стране. Фото: Ле Тан Фат

С международной точки зрения, заместитель директора Центра АСЕАН Московского государственного университета международных отношений (Российская Федерация) доктор Валерия Вершинина отметила, что всеобъемлющий процесс реформ помог Вьетнаму укрепить свои международные позиции и стать привлекательным местом для глобальных инвестиций. По ее словам, ориентация на развитие, ориентированное на человека, и акцент на повышение качества человеческих ресурсов создают стратегическую основу для повышения конкурентоспособности Вьетнама и приближения к цели стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

В интервью корреспонденту ВНА профессору Карлу Тейеру, эксперту по вьетнамским исследованиям из Австралийского колледжа защиты при Университете Нового Южного Уэльса, узкой связи между резолюциями Политбюро, разработанными для синхронной реализации и взаимной поддержки. Он особенно высоко оценил резолюцию 59-НКВ/ТВ «Международная интеграция в новой ситуации», назвав ее новаторским подходом, который позиционирует международную интеграцию как главную движущую силу для вывода Вьетнама на новый этап развития.

За более чем 11 лет строительства и развития Департамент миротворчества во Вьетнаме добился многих успехов и успешно реализовал свою политику. (Фото: Нгуен Чунг Чык)

Празднование прибытия 20-миллионного иностранного туриста во Вьетнам. Фото: Нгуен Ань Зунг

Эти оценки отражают растущий международный интерес к траектории развития Вьетнама. В условиях стратегической конкуренции и реструктуризации снижения цепочки поставок стабильная, гибкая и ориентированная на инновации экономика будет иметь долгосрочное преимущество.

Стремление к прорывам в новую эру развития касается не только целевых показателей роста, но и видений национальных данных. Это путь к обеспечению качества жизни населения, снижению доверия, повышению самодостаточности и глубокому развитию мировой экономики.

Хотя впереди много вызовов, заложенные в прошедший период основы — от макроэкономической стабильности и закрепления связей с институциональными реформами и ресурсами развития человечества — создают фундамент для уверенного решения Вьетнама в новой фазе развития.

В этих девятых стремлениях неотделимы от реальности, но они основаны на конкретных достижениях и стратегических решениях. Благодаря согласованным усилиям политической системы, делового сообщества и народа Вьетнама постепенно утверждаются свои позиции как динамичная, стабильная и устойчивая процветающая страна в отношениях и мире.

Текст: Тонг Тхьен - Фото: ВИА, ИЖВ и архив




