Вьетнам уверенно двинется вперед в новую эру развития

31/12/2025

Товарищ То Лам — Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Фото: Тхонг Нят - ВИА





В преддверии Нового 2026 года, года начала срока полномочий XIV съезда Партии, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам уделил время интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА).

ИЖВ предлагает вашему вниманию содержание интервью:

Корреспондент: Уважаемый Генеральный секретарь, в период 2020–2025 годов страна столкнулась с многочисленными беспрецедентными трудностями и вызовами. Однако под руководством Партии, благодаря стараниям, усилиям всей политической системы, всего народа и всей армии, были достигнуты важные и в целом всесторонние результаты в реализации Резолюции XIII съезда Партии. Просим Вас поделиться наиболее значимыми достижениями за прошедшее время.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Прежде всего необходимо подчеркнуть, что результаты, достигнутые страной за прошедший срок полномочий, являются сплавом разумного руководства Партии, решительного участия всей политической системы и, прежде всего, единодушия, решимости, национальной стойкости и глубокого чувства солидарности нашего народа в самые трудные моменты испытаний.

Срок полномочий XIII съезда Партии стал периодом особых трудностей. Пандемия, стихийные бедствия, изменение климата, международные потрясения, экономические сложности, разрывы цепочек поставок, проблемы с занятостью, давление на финансово-банковскую сферу - все это накатывало волнами, непрерывно, ставя перед нами крайне сложные задачи, требовавшие оперативных, точных и решительных политических решений, ответных мер и управленческих действий. Трудности были подобны горам, но мы их преодолели и дошли до финиша. Следует отметить, что, несмотря на многочисленные трудности, страна сохранила стабильность, общество удержало порядок и доверие, а «кровеносные сосуды» экономики, производства и обращения были своевременно восстановлены, что позволило нам продолжить движение вперёд.

В экономической сфере мы приложили огромные усилия, чтобы одновременно восстановиться после пандемии и сохранить ключевые макроэкономические балансы, не допустив расшатывания экономики под воздействием внешних потрясений. Многие отрасли, регионы и предприятия сумели найти верный курс, обновиться, освоить рынки, создать рабочие места и поддержать непрерывность производства. В результате наша экономика продемонстрировала высокую устойчивость, выносливость и дух, не допускающий отступления.

В социальной сфере мы неизменно придерживались ориентира, согласно которому развитие означает не только рост, но прежде всего спокойную и постепенно улучшающуюся жизнь народа. В условиях трудностей дух взаимной поддержки и солидарности, принцип «сильный помогает слабому», а также тихие, но огромные по самоотверженности силы находившихся на передовой: армии, полиции, медицинских работников, педагогов, рабочих и других, оставили глубокие уроки о силе единства. Политика социального обеспечения, сокращения бедности, заботы о уязвимых слоях населения и трудных регионах продолжала последовательно реализовываться с предельно ясной целью: не оставить никого позади.

Во внешней политике мы неизменно придерживались курса на независимость и самостоятельность, стремились быть другом, надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества.

В условиях усиливающейся поляризации и жёсткой конкуренции в мире сохранение мирной и стабильной обстановки, расширение сотрудничества и привлечение ресурсов для развития являются результатами, заслуживающими высокой оценки. Наша внешняя политика направлена не только на то, чтобы «приобретать друзей и сокращать число противников», но, что важнее, на расширение пространства для развития, дальнейшее повышение международного авторитета страны ради совместного развития в условиях мира, дружбы, сотрудничества и равноправия.

В сфере партийного строительства и укрепления политической системы мы последовательно придерживались фундаментальных принципов: поддержания порядка и дисциплины, обеспечения честности и неподкупности, очищения кадровых рядов и укрепления доверия народа. Работа по профилактике и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями продолжала активно продвигаться со стремлением доводить дело до конца, без уклонения, без запретных зон и без исключений. Цель заключается не только в привлечении к ответственности за нарушения, но и в предупреждении, в построении и совершенствовании механизмов, в защите правильного, поощрении добросовестных людей и создании условий, при которых кадры могут спокойно и уверенно работать во имя народа и страны.

Подводя итог, если кратко охарактеризовать наиболее заметные достижения срока полномочий, то, на мой взгляд, они заключаются в следующем: мы преодолели испытания благодаря воле, внутренней силе и единству; сохранили стабильность как основу для развития; настойчиво проводили работу по упорядочению и совершенствованию, чтобы двигаться быстрее и одновременно увереннее. Достигнутые результаты значительны и заслуживают высокой оценки, однако мы должны оставаться скромными и трезвыми, не позволяя себе почивать на лаврах. Впереди ещё немало крупных и сложных задач, и если мы хотим идти далеко и дойти до цели, то важнейшим условием остаётся сохранение доверия и дисциплины, а также неизменная поставка интересов государства и нации и счастья народа превыше всего.

Корреспондент: Просим Вас, уважаемый Генеральный секретарь, дать оценку работе по профилактике и борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, проделанную за прошедший срок полномочий, и наметить ориентиры на следующий срок для построения более чистой и сильной Партии, которая руководит страной в уверенном движении вперед в новую эпоху.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Профилактика и борьба с коррупцией, расточительством и негативными явлениями - дело исключительно важное, поскольку оно направлено на сохранение авторитета Партии, поддержание государственной дисциплины и законности и, что самое главное, на укрепление доверия народа.

Оглядываясь на прошедший срок полномочий, можно с уверенностью утверждать, что «фронт борьбы с внутренним врагом» претерпел заметные позитивные изменения, стал более глубоким и затрагивающим саму суть; эта работа велась более системно, решительно, научно и волевым образом; она перестала быть лишь проявлением политической решимости и превратилась в повседневное действие всей системы, получив широкую поддержку и одобрение народа. Одновременно мы расширили фокус с борьбы исключительно с коррупцией на противодействие также расточительству и негативным явлениям, поскольку расточительство зачастую не бросается в глаза, но его последствия весьма серьёзны, оно подтачивает национальные ресурсы и замедляет темпы развития.

Отрадно отметить, что в ходе этого процесса мы всё более ясно осознаём одну истину: очищение государственного аппарата не тормозит развитие, а, напротив, создаёт условия для более здорового и устойчивого развития. Привлечение к ответственности за нарушения не ослабляет систему, а служит укреплению дисциплины и порядка, делает наш аппарат сильнее, обеспечивает достойное место для честных людей и опору для тех, кто действует правильно, устраняя тем самым червоточину внутри политической системы.

Утром 11 декабря 2025 года в Центральном штабе партии прошло общенациональное совещание по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, посвященное итогам работы за время 13-го съезда партии. Совещание проходило и в онлайн-форматах под председательством Генерального секретаря То Лама. Фото: Тхонг Нят

Однако необходимо откровенно признать: коррупция, расточительство и негативные явления являются своего рода врождённым изъяном, внутренним врагом, скрывающимися внутри системы. В ряде мест и в отдельные периоды не всегда проявлялась достаточная бдительность для их своевременного выявления; по-прежнему сохраняются случаи уклонения и перекладывания ответственности, страха ответственности; остаются пробелы в институциональных механизмах; управление государственным имуществом, инвестиционными проектами, землёй, тендерными процедурами и другими сферами при отсутствии жёсткого контроля легко порождает нарушения. Иными словами, достигнутые результаты заслуживают высокой оценки, однако ни в коем случае нельзя проявлять самоуспокоенность. Необходимо иметь своего рода «вакцину», «антибиотики», систему «профилактической медицины» и «общественного здравоохранения» для предупреждения, своевременного выявления и эффективного пресечения этих явлений.

Что касается ориентиров на предстоящий срок полномочий, хотел бы подчеркнуть несколько ключевых моментов, исходя из духа сочетания решительности и настойчивости, с подходом «делать шаг за шагом, добиваясь прочных и устойчивых результатов».

Во-первых, необходимо ставить интересы государства и нации, а также интересы народа превыше всего. Борьбу необходимо вести решительно, настойчиво, на постоянной и непрерывной основе; наказания должны быть неизбежными, а меры - строгими, но при этом осуществляться с учётом справедливости, разумности и гуманистического подхода; без «запретных зон» и без каких-либо исключений.

Вместе с тем следует создать механизмы защиты кадров, осмеливающихся мыслить и действовать, продвигать инновации во имя общих интересов, чтобы поступающие правильно не оказывались в невыгодном положении, а те, кто работает эффективно и добросовестно, не чувствовали себя одинокими.

Во-вторых, необходимо решительно сместить акцент на профилактику, рассматривая её как основу. Борьба важна, однако ещё важнее - не допустить появления почвы для зарождения негативных явлений. Для этого следует продолжать совершенствовать институты, нормы и процедуры; чётко разграничивать ответственность и полномочия, усиливать контроль; обеспечивать ещё большую открытость и прозрачность, особенно в сферах, наиболее подверженных возникновению негативных явлений.

В-третьих, следует сосредоточить усилия на дальнейшем совершенствовании законодательства, устранении пробелов и формировании «нормативного каркаса», обеспечивающего принципы честности и неподкупности.

Взгляды Правительства и руководящие принципы Партии должны быть полно и согласованно институционализированы в нормах права; децентрализация и делегирование полномочий должны идти рука об руку с контролем над властью; наделение полномочиями должно быть жёстко связано с ответственностью, чтобы пробелы не превращались в тёмные зоны. Необходимо выстроить комплексную систему мер, при которой любые субъекты не смогут, не осмелятся и не будут нуждаться в совершении хищений, коррупционных и иных негативных деяний.

В-четвёртых, следует рассматривать борьбу с расточительством как одно из важнейших направлений. Расточительство - это не только утрата денежных средств, но и потеря времени, возможностей, ресурсов и даже доверия. Поэтому необходимо провести всесторонний пересмотр и окончательно урегулировать проблемы проектов с затянутыми сроками реализации, длительным исполнением и низкой эффективностью; навести порядок в финансово-бюджетной дисциплине; повысить качество государственного управления, чтобы каждая денежная единица, каждый пядь земли и каждый объект государственной собственности действительно служили развитию и интересам народа.

Мы последовательно придерживаемся курса на приоритетное направление ресурсов на развитие, однако именно здесь также существует почва для возникновения расточительства. В связи с этим требуется заблаговременно предупреждать и принимать меры по недопущению подобных явлений.

В-пятых, необходимо в полной мере раскрывать роль партийных организаций в низовом уровне и общественного контроля со стороны народа. Там, где партийные организации сильны, дисциплина строга, а народ хорошо информирован, участвует в обсуждении и эффективно осуществляет общественный контроль, негативным явлениям трудно возникнуть и укорениться. Профилактика и борьба с коррупцией, расточительством и негативными явлениями не могут быть исключительно делом компетентных органов; они должны стать образом мышления и культурной нормой поведения всей системы, при этом пример, подаваемый руководителем, имеет решающее значение.

Хочу особо подчеркнуть: вступая в новый этап развития, нам необходим чистый государственный аппарат, чтобы заслуживать доверие народа, сильный аппарат, чтобы эффективно работать, и гуманистический аппарат, чтобы объединять и привлекать. В этой работе требуется особая взвешенность и трезвость: решительно пресекать неправильное, но одновременно создавать среду, в которой правильные и достойные поступки получают распространение; применять строгие меры для предупреждения и сдерживания, но при этом совершенствовать механизмы, чтобы добросовестные люди имели условия для работы, а общество функционировало прозрачно и упорядоченно.

В рамках повестки дня 10-й сессии Национального собрания 15-го созыва, 10 декабря 2025 года, состоялось пленарное заседание для голосования по нескольким законам: Закон об исполнении уголовных приговоров (с поправками) и другие. Фото: Зоан Тан Корреспондент: В преддверии XIV всевьетнамского съезда Партии просим Вас, уважаемый Генеральный секретарь, поделиться своим видением значения этого съезда, его ключевых идей, стратегического видения и устремлений к развитию Вьетнама как богатой, процветающей, цивилизованной и счастливой страны.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Каждый съезд Партии является важной вехой, однако значение XIV съезда носит ещё более глубокий характер, поскольку мы проведем Съезд в условиях стремительно меняющегося, нестабильного и трудно прогнозируемого мира; в то время как страна после многих десятилетий обновления уже обладает новым потенциалом, ресурсами и международным положением, одновременно сталкиваясь с новыми, более высокими и более требовательными задачами развития. Именно сейчас необходимо прямо взглянуть на реальность, верно определить возможности и вызовы; подвести итоги достигнутого, чётко обозначить сохраняющиеся узкие места и, что особенно важно, обеспечить единство воли и единство действий, чтобы уверенно двигаться дальше. Я считаю, что на данном съезде необходимо чётко прояснить и широко распространить три ключевых аспекта, касающихся ведущей идеологии и стратегического видения.

Первый аспект - это единство и доверие. Единство - не просто лозунг или призыв; оно должно стать образом поведения всей системы и каждого вьетнамца: единство внутри Партии, единство в народе, единство между волей Партии и чаяниями народа; умение ставить общее выше частного и при необходимости отодвигать личные интересы на второй план. Неотъемлемой частью единства является доверие - доверие выбранному пути, доверие силе нации, уверенность в том, что лучшее обязательно придёт, если мы будем настойчиво трудиться во имя страны и народа.

Второй аспект - это дисциплина и прорыв. Чтобы страна могла двигаться быстро, необходимы прорывы, но чтобы идти далеко, требуется строгая дисциплина. Именно поэтому девиз действий Съезда сформулирован предельно чётко: «Единство – Демократия - Дисциплина - Прорыв - Развитие». Прорыв здесь означает не просто реализацию отдельных новых шагов, а обновление мышления, требующем смелости обратиться к коренным ограничениям - институциональной системе, государственному аппарату, качеству человеческих ресурсов, управленческому потенциалу и служебной дисциплине, чтобы обеспечить более слаженное, справедливое, прозрачное и эффективное функционирование страны.

Третий аспект - это развитие ради человека и на основе знаний. Стремление к «богатой, процветающей, цивилизованной и счастливой» стране прежде всего должно измеряться самыми обыденными показателями: стали ли у людей лучше рабочие места, стабильнее ли доходы; люди имеют ли более достойное, просторное и благоустроенное жильё; получили ли дети более благоприятные условия для учёбы; обеспечивается ли более качественный уход за больными; имеют ли пожилые люди надёжную опору; получают ли трудные регионы своевременную поддержку. А чтобы всё это стало лучше, необходимо рассматривать знания, науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию как ключевой двигатель новой модели роста, одновременно активно привлекая все ресурсы общества, в том числе частный сектор экономики как одну из важных движущих сил.

Стратегическое видение Съезда также связано с чётко обозначенными рубежами: принятием решений, направленных на успешное выполнение целей до 2030 года и реализацию видения до 2045 года. Это своего рода вехи, к которым следует стремиться, чтобы каждая отрасль, каждый населенный пункт, каждое ведомство и каждый гражданин осознавали свою конкретную роль в общем пути.

Согласно плану, XIV всевьетнамский съезд Партии состоится с 19 по 25 января 2026 года в Ханое. Это важнейшее политическое событие Партии и нашей нации, историческая веха страны в эпоху Хо Ши Мина, символизирующая соединение тысячелетней традиции национальной культурной цивилизации с устремлением к подъёму в новую эпоху. Кадровые работники, члены Партии и народ с большим вниманием следят за подготовкой Съезда, с нетерпением ожидают его и возлагают большие надежды на его успех. Я убеждён, что XIV всевьетнамский съезд Партии станет подлинным слиянием интеллекта, национальной стойкости и устремлений, Съездом, который говорит правду, обсуждает действительно насущные вопросы и принимает решения, которые необходимо принять.

Вечером 2 сентября жители Ханоя наслаждались фейерверками в честь 80-летия Августовской революции и Национального дня Социалистической Республики Вьетнам. Фото: ВИА Корреспондент: В связи с наступлением Нового 2026 года, какое послание Вы хотели бы направить народу Вьетнама и международному сообществу?

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: По случаю наступления Нового 2026 года я хотел бы направить краткое и искреннее послание.

По отношению к народу Вьетнама, я хотел бы выразить глубокую признательность за доверие, за тихие, но значительные знаки самоотверженности, за терпение и человечность, которые наши соотечественники проявляли друг к другу и к стране в год многочисленных потрясений. Я желаю, чтобы каждая семья встретила Новый год в мире и спокойствии; чтобы каждый человек вступил в новый год с простой целью - выполнять свою работу лучше, шаг за шагом улучшая материальную и духовную жизнь. Когда миллионы таких шагов складываются воедино, страна становится сильнее на прочной и устойчивой основе.

Я также хотел бы, чтобы служащие и члены Партии на всех уровнях всегда помнили: чем выше должность, тем больше ответственность; чем шире полномочия, тем строже необходимо самоограничение через дисциплину, честность и личный пример. Всё, что приносит пользу народу, следует делать с максимальной решимостью; всего, что создаёт неудобства для людей, нужно всеми силами избегать; всё неправильное - исправлять, всё правильное и хорошее - защищать.

По отношению к друзьям и международному сообществу Вьетнам неизменно придаёт большое значение доброй воле, доверию и сотрудничеству. Мы стремимся вместе с государствами, организациями и народами мира формировать мирную, стабильную среду и развивать сотрудничество во имя совместного развития; Вьетнам всегда является надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества, готовым объединять усилия для решения общих вызовов, таких как изменение климата, угрозы нетрадиционной безопасности, инклюзивное развитие, цифровая трансформация и инновации. Мы убеждены, что всё лучшее начинается со взаимного уважения, искреннего диалога и сотрудничества, приносящего пользу народам стран и нациям всего мира.

Желаю соотечественникам, солдатам по всей стране и друзьям из международного сообщества в 2026 году крепкого здоровья, мира, сотрудничества и развития.

С наступающим новым 2026 годом!