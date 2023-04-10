Вьетнам стремится войти в число 30 ведущих туристических стран мира

10/04/2023

Благодаря участию всей политической системы, сотрудничеству и консенсусу бизнеса и людей туристический рынок Вьетнама постепенно восстанавливается после пандемии COVID-19. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь уверен, что туризм в стране будет активно развиваться по многим направлениям благодаря уникальным и профессиональным услугам, удобным процедурам и конкурентоспособным ценам. По его словам, Вьетнам стал популярен среди иностранных туристов как безопасное и дружелюбное место для путешествий и отдыха.

Халонг — объект всемирного природного наследия, признанный ЮНЕСКО в 1994 году, расположенный в провинции Куангнинь, Вьетнам. Халонг входит в пятерку красивейших заливов планеты. Фото: Архив ИЖВ

По оценке экспертов, Вьетнам входит в число 30 стран мира с самой высокой конкурентоспособностью в сфере туризма. Страна обладает стабильной политической системой, выгодным географическим положением и относительно синхронной транспортной системой. Здесь имеется величественная, красивая, разнообразная и богатая природа моря, гор, лесов и рек. Во Вьетнаме находится одно из 7 новых природных чудес света, 3 объектов мирового природного наследия, 15 объектов нематериального культурного наследия; более 41 тыс. реликвий и живописных мест.



Глава Правительства Вьетнама посчитал эти факторы важными для дальнейшего развития туризма в стране, способствующими стабильному темпу роста экономики.

Кроме того, материально-техническая база и инфраструктура туризма во Вьетнаме постепено улучшаются. Системы туристических продуктов и услуг сформированы в целях удовлетворения разнообразных потребностей рынка и туристов.

Исследователи высоко оценивают конкурентоспособность туризма во Вьетнаме. В 2019 году страна заняла 63-ое место среди 140 стран и территорий, поднявшись на 17 позиций по сравнению с 2011 годом. В 2021 страна продолжила рост, заняв 52-ое место. Особо стоит отметить, что Вьетнам лидирует по 6 из 17 главных показателей, используемых для оценки.



Однако многие эксперты указали на недостатки и ограничения индустрии туризма, а также на то, что развитие этой сферы несоизмеримо с потенциалом и преимуществами. При этом она по-прежнему бывает неустойчивой и обладает низкой конкурентоспособностью.



Вьетнамское правительство определило, что развитие туризма является общей обязанностью всей политической системы, всех уровней власти, секторов экономики и общества. Кроме того, развитие туризма должно зиждиться на общей базе социально-экономического развития и выполнять роль передового сектора экономики страны, идущего по направлению безопасного, зеленого, чистого, цивилизованного, современного, привлекательного развития и популяризации черт туристической культуры Вьетнама. Правительство также призвало предприятия переходить от модели «предоставлять то, что у нас есть» к модели «предоставлять то, что нужно клиенту» и от развития «односезонного» туризма к круглогодичному туризму.



Во Вьетнаме туризм играет важную роль. Он способствует искоренению голода и сокращению масштабов нищеты, обеспечивает социальную безопасность, сохраняет и продвигает культурные ценности, защищает окружающую среду и пр.

В Правительстве Вьетнама определили, что в рамках текущей тенденции по-прежнему необходимо продвигать цифровую трансформацию в целях формирования и развития экосистемы умного туризма в стране. В то же время Правительство придает важную роль укреплению международного сотрудничества, особенно в работе с крупными и многонациональными туристическими группами и корпорациями, в продвижении связей и привлечении крупных и потенциальных туристических рынков.

Туризм был, является и будет важным сектором экономики Вьетнама. Эта «бездымная промышленность» не только вносит большой вклад в развитие экономики многих стран, но и формирует тенденцию по развития будущего. В то же время туризм также является «мостом» для установления встреч, обмена, укрепления взаимопонимания между людьми, укрепения солидарности и дружбы между людьми разных стран на пути к миру, стабильности, развитию и процветанию./.

13-й съезд партии определил: «Необходимо усиливать реструктуризацию индустрии туризма, обеспечивать профессионализм, современность, синхронное и устойчивое развитие и международную интеграцию ... стремление к формированию, развитию и позиционированию национального туристического бренда, связанного с доминирующим, уникальным образом, пропитанным национальной культурной самобытностью... Планируется, что к 2030 году количество иностранных туристов во Вьетнаме достигнет 47-50 млн человек, а на долю туризма будет приходиться около 14-15% ВВП, в то время как доля этого сектора услуг в ВВП увеличится до более чем 50%».



Текст: ИЖВ - Фото: ВИА