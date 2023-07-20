Вьетнам не оставляет никого позади

20/07/2023

Общественная деятельность Вьетнамской сети трансгендеров BridgeFest 2022 - 6-й ежегодный музыкальный и общественный фестиваль. Фото: Архив

Права человека: яркие факты о Вьетнаме

Хотя прошло почти 10 лет с тех пор, как в 2015 году пересмотренный Гражданский кодекс официально признал права трансгендеров, Ву Хоанг Май Чоу, возглавляющая Вьетнамскую сеть трансгендеров, до сих пор ясно помнит свою неописуемую радость по поводу того «исторического момента». В то время Вьетнам был 62-й страной в мире и 11-й страной в Азии, признавшей право на изменение пола для тех, кто родился с дефектами половых органов.

С тех пор права Ву Хоанг Май Чоу и других трансгендеров во Вьетнаме признаны законом, а их достоинство и права человека уважаются. Они больше не сталкиваются с широко распространенными предрассудками, дискриминацией или другими стигмами, что позволяет им уверенно жить и вносить полезный вклад в общество.



"Что меня впечатляет среди многих достижений и прогресса Вьетнама по сравнению с другими странами региона, так это усилия страны по борьбе с бедностью. Крайняя бедность во Вьетнаме снизилась с пикового уровня примерно в 40% в 1990-х годах до менее чем 5% в 2020 году. Это экстраординарное изменение".



(Бывший постпред Программы развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме Кейтлин Визен)

Нгуен Тхи Чан не может скрыть своих эмоций, вспоминая 8 марта 2019 года, когда людям с ВИЧ/СПИДом (вирусом иммунодефицита человека и синдромом приобретенного иммунодефицита) по всей стране было официально разрешено получать антиретровирусную терапию (АРТ) за счет медицинского страхового полиса. За счет появления этого полиса Вьетнам стал единственной страной, мобилизовавшей внутренние ресурсы через медицинское страхование для оплаты услуг по лечению ВИЧ/СПИДа. В результате люди, инфицированные ВИЧ/СПИДом, теперь могут легко получить доступ к АРВ-лечению в 188 лечебных учреждениях в 63 провинциях и городах страны.

В соответствии с Законом о медицинском страховании, людям с ВИЧ/СПИДом предоставляются условия для получения медицинской страховки, направленные на гарантирование им тех же возможностей по медицинскому обследованию и лечению, что и другим людям, что позволит уменьшить бремя оплаты для пациентов, их семей и общества.





По словам директора Института исследований социального развития (ISDS) доктора Хуат Тху Хонга, принятый в 2006 году Закон о профилактике и борьбе с вирусом иммунодефицита человека и синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) утверждает, что к людям, живущим с ВИЧ, нужно относиться также, как и к обычным людям. Закон также запрещает любую форму дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ. Закон о людях с ограниченными возможностями от 2010 года также запрещает любые акты унижения и дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями и содержит множество правовых положений, создающих равные условия для работы и участия в жизни общества людей с ограниченными возможностями. «Это прогрессивные изменения в правовой и политической базе, которые свидетельствуют о том, что правительство Вьетнама продолжает претворять в жизнь политические реформы для поддержки групп населения, находящихся в неблагоприятном положении», — подчеркнула Хуат Тху Хонг.



Эти факты подчеркивают, что обеспечение прав человека во Вьетнаме всегда имело большое значение. Это не говоря уже о многих руководящих принципах и мерах, своевременно и эффективно издаваемых партией и государством для улучшения всех аспектов экономической, культурной, социальной, образовательной и медицинской жизни для всех, особенно для обездоленных, бедных и этнических меньшинств в отдаленные районы, которые все еще сталкиваются с многочисленными трудностями. Права человека как самоцель, к которой нужно стремиться Когда во всем мире разразилась эпидемия COVID-19, история вьетнамских врачей, спасших жизнь британскому летчику с COVID-19, была воспринята многими международными газетами как чудо. BBC процитировала английского пациента Стивена Кэмерона, лежащего на больничной койке во Вьетнаме, который отметил, что если бы он оказался в любом другом месте на планете, то был бы мертв. Врачи бы отлючили его от системы жизнеобеспечения через 30 дней. Стивен был очень раздосадован тем, как именно он попал в сердца вьетнамцев. Больше всего он был благодарен врачам, не желавшим, чтобы он умер на их глазах, за целеустремленность.

Вьетнам проводит сдачу тестов на COVID-19 для иностранцев в Дананге. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

По словам бывшего директора Института исследований прав человека Национальной политической академии им. Хо Ши Мина Као Дык Тхая, это свидетельствует о том, что государство и народ не только прилагают усилия к обеспечению прав человека, но и обладают человечностью, терпимостью и любовью ко всем людям. Желание Вьетнама стать членом Совета ООН по правам человека направлено на достижение трех целей. Во-первых, Вьетнам хочет подтвердить соблюдение прав человека. Во-вторых, Вьетнам хочет распространить свои ценности. В-третьих, Вьетнам хочет показать свое новое понимание прав человека и ценностей в нынешнюю эпоху. Во внешней политике Вьетнам стремится дружить со всеми странами, независимо от общественно-политических режимов и уровней развития, чтобы приблизиться к общим ценностям и глобальным прогрессивным ценностям. Тот факт, что Вьетнам стал членом Совета по правам человека, означает формирование механизма и идеологии обеспечения прав человека во Вьетнаме. Что касается правовой стороны вопроса, то Вьетнам имеет полный набор международных документов по правам человека. Вьетнам создал механизм, включающий в себя как законы, так и агентства и организации.



«Вьетнам является важным партнером Организации Объединенных Наций, который внес существенный и эффективный вклад в миротворческие операции ООН. Эти добрые отношения необходимо и далее укреплять в будущем, чтобы способствовать миру, устойчивому развитию и правам человека во всем мире», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В 2022 году Вьетнам был признан одной из 10 стран мира с самыми высокими показателями в достижении целей Организации Объединенных Наций в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. Бывший генеральный секретарь Ассоциации французско-вьетнамской дружбы ( AAFV ) Жан-Пьер Аршамбо отметил: «Обеспечение надлежащих прав человека является одним из главных достижений “политики обновления” во Вьетнаме. Результаты, достигнутые в этой области, неоспоримы».

По словам Као Дык Тхая, Вьетнам добился выдающихся результатов в области прав человека благодаря изменению взглядов на этот вопрос, а также международным отношениям и международной интеграции. Новое восприятие Вьетнама заключается в том, чтобы рассматривать права человека как самоцель, к которой нужно стремиться, связывая права человека с ценностями нынешней эпохи, которые представляют собой дух гуманности, терпимость и любви к людям./.