Вьетнам и Россия продвигают механизм межпарламентского сотрудничества

17/10/2023

15-16 октября председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин во главе высокопоставленной делегации Российской Федерации пребывал с официальным визитом во Вьетнаме по приглашению председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Целью визита стало укрепление политического доверия и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией.

В ходе своего визита председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин провел переговоры с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Затем под их председательством состоялось второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

16 октября председатель Государственной Думы РФ провел встречи с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Чинем.

Приветствуя Председателя Госдумы, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил значимость визита и результаты переговоров и контактов с высшим руководством Вьетнама. Генеральный секретарь выразил уверенность, что визит внесет важный вклад в укрепление сотрудничества между Национальными собраниями двух стран и продвижение всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам всегда ценит ценную поддержку и помощь, которую советский и российский народ оказал Вьетнаму в трудные годы войны сопротивления, а также в строительство и оборону страны, подтвердив важность традиционной дружбы и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией. Коммунистическая партия Вьетнама придает большое значение развитию отношений с политическими партиями России. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг также обозначил ряд основных направлений дальнейшего развития вьетнамско-российских отношений в ближайшее время.



Председатель Государственной Думы России рад очередному визиту во Вьетнам и новой встрече с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонг, а также с уважением передал дружественные приветствия от Президента России В. Путина и других руководителей Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу. В. Володин подтвердил, что, Государственная Дума России всегда выступает за развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, а Россия всегда считает Вьетнам приоритетным и важным партнером во своей внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лидеры Вьетнама и России уверены, что данный визит внесет важный вклад в укрепление сотрудничества между Национальными собраниями двух стран и продвижение всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.



15 октября в Ханое состоялись переговоры Председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Викторовичем Володиным. Фото: Зоан Тан/ВИА

В ходе переговоров лидеры двух стран с удовлетворением отметили, что в двусторонних отношениях в последнее время произошло множество положительных изменений. Стороны продолжают расширять обмен делегациями высокого уровня и всех уровней для дальнейшего развития практических и эффективных связей и сотрудничества по всем каналам, особенно по партийным и парламентским.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ подтвердил, что Вьетнам поддерживает Россию в продвижении ее активной роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в региональных процессах и вопросах. Вьетнам готов выступить в качестве моста сотрудничества между Россией и странами АСЕАН.

Во время переговоров председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин выразили уверенность, что данный визит придаст мощный импульс двустороннему сотрудничеству.

Стороны договорились координировать свои действия на многосторонних форумах, в том числе в рамках АСЕАН и Организации Объединенных Наций. Так, вьетнамская сторона предложила России выразить поддержку позиции АСЕАН и Вьетнама в разрешении споров в Восточном море мирными средствами на основе международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Вьетнамская сторона выразила уверенность в том, что связи между АСЕАН и Россией станут положительным фактором, содействующим сторонам в деле скорейшей разработки и реализации Кодекса поведения в Восточном море.

Обсуждая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами, стороны отметили реализацию договоренностей, достигнутых на 24-м заседании Вьетнамо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны подтвердили важную роль данного механизма для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Россией.

Председатель НС Выонг Динь Хюэ (справа) и председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин на фотовыставке, посвященной вьетнамо-российским отношениям, в Ханое 15 октября. Фото: Зоан Тан/ВИA

Председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ предложил Российской Федерации рассмотреть возможность упрощения процедур импорта вьетнамской сельскохозяйственной продукции, посодействовать проведению переговоров об обновлении и дополнении Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Г-н Выонг Динь Хюэ отметил, что действия обеих сторон способствуют росту двустороннего товарооборота, который по прогнозам к 2030 г. должен достигнуть 10 млрд долларов США.

Стороны также высоко оценили сотрудничество в нефтегазовой и энергетической сфере, отметив их важность для стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Кроме того, стороны дали высокую оценку результатам 3-го заседания Вьетнамско-российского комитета по сотрудничеству в области образования, науки и технологий (ноябрь 2022 г.). Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ поблагодарил российскую сторону за то, что она продолжает ежегодно предоставлять вьетнамской стороне 1000 стипендий для обучения студентов. Он также предложил сторонам поддерживать и продвигать совместные проекты сотрудничества в области науки и технологий.

Вьетнам стремится к тому, чтобы стороны продолжали поддерживать формы и механизмы контактов на высоком и рабочем уровнях в различных областях, развивать сотрудничество в сфере подготовки кадров, а в ближайшей перспективе возобновлять и завершать переговоры по Правительственному соглашению о привлечении и организации набора вьетнамских граждан для работы в Российской Федерации.

Вьетнамская сторона выразила готовность расширения сотрудничества в сфере туризма, способствуя устранению трудностей с возобновлением прямого авиасообщения между столицами двух стран, что посодействует налаживанию программ по обмену и сотрудничеству между городами и субъектами двух стран.

Напомним, что Вьетнам и Российская Федерация поддерживают традиционные дружественные отношения. В 2012 году страны установили отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

В июне 2023 года страны отмечали годовщину столетия с момента приезда президента Хо Ши Мина в город Санкт-Петербург (Российская Федерация). Тогда в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония открытия памятника президенту Вьетнама Хо Ши Мину. Памятник установлен на улице, названной в честь города-побратима г.Хошимина.

Визит председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина поспособствует укреплению и дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами.

По словам заместителя председателя комитета НC по внешним связям Нгуен Мань Тиена, этот визит является важным событием в деле реализации Совместного заявления о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией вплоть до 2030 года. Это также еще один шаг в реализации Соглашения о сотрудничестве между двумя законодательными органами через межпарламентский механизм сотрудничества между НС Вьетнама и Госдумой РФ.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА





