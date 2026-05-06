Вьетнам и Индия разделяют общее видение, стратегическое сопряжение и практическое сотрудничество

06/05/2026

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает с программной речью в Индийском совете по международным делам. Фото: ВИА

В рамках государственного визита в Индию во второй половине дня 6 мая (по местному времени) Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступил с программной речью в Индийском совете по международным делам на тему: «Расширенное всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Индией в новую эпоху: Общее видение, стратегическое сопряжение и практическое сотрудничество».



Индийский совет по международным делам является одним из наиболее авторитетных и ведущих аналитических центров Индии с более чем 80-летней историей развития, играющим авангардную роль в формировании внешней политики страны. Здесь проходили многие важнейшие события во внешнеполитической истории Индии, государств Азии, мира и Вьетнама, а также собирались лидеры, политики и дипломаты со всего мира.



Именно здесь в 1947 году состоялась Первая Азиатская конференция по международным отношениям — событие исключительной исторической важности, заложившее основы Движения неприсоединения и объединившее Индию, Вьетнам и другие страны, разделявшие стремление к независимости, миру, сотрудничеству, справедливому развитию и процветанию. Послание мира и солидарности Президента Хо Ши Мина конференции: «Объединившись, мы станем одной из самых мощных сил в защите мира и демократии во всём мире» — было тепло воспринято индийскими и международными друзьями. Это стало одной из первых исторических нитей, связавших Индию и Вьетнам — две страны, недавно добившиеся независимости, а также одним из первых многосторонних внешнеполитических мероприятий независимого Вьетнама.



Вьетнам и Индия стремятся к новым целям развития



Выступая в Индийском совете по международным делам, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что на протяжении тысячелетней истории формирования и развития двух стран именно история и культура стали прочными нитями, соединяющими Индию и Вьетнам. Несмотря на отсутствие непосредственной географической близости, Вьетнам и Индия связаны с древних времён. Через морские торговые пути индийские религиозные, духовные, философские и цивилизационные ценности рано проникли во вьетнамскую культурную и духовную жизнь.



Исторический путь борьбы за национальную независимость и строительство государства сформировал глубокое взаимопонимание, солидарность и сплочённость между народами и поколениями лидеров двух стран. Началом этому послужили глубокое уважение Президента Хо Ши Мина к лидеру Индии Махатме Ганди и его тесная дружба с первым Премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру, объединёнными общей борьбой за независимость, мир, справедливость и процветание.



Генеральный секретарь, Президент государства подтвердил, что Вьетнам всегда высоко ценит и хранит в памяти огромную, искреннюю и бесценную поддержку, оказанную вьетнамскому народу народом, политическими партиями и Правительством Индии в годы борьбы за независимость и свободу, а также практическую помощь в восстановлении и современном развитии страны.



Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что пути развития Индии и Вьетнама за последние более чем 80 лет имеют много общего и ознаменованы значительными достижениями. Обе страны вышли из крайне тяжёлых колониальных экономик с низким уровнем развития, несбалансированной структурой и высокой зависимостью от внешнего мира. Стремясь к процветанию и обеспечению благополучия народа, обе страны постепенно построили независимую, самостоятельную и устойчивую экономику.



Во внешней политике обе страны разделяют принципы независимости, самостоятельности, опоры на собственные силы и мира, поддерживают диалог, а также придерживаются активного, сбалансированного и ответственного подхода к региональным и глобальным вопросам.



Генеральный секретарь, Президент государства выразил восхищение индийской философией «Мир — это одна семья», основанной на дружбе, уважении, солидарности и стремлении к миру и процветанию — ценностях, к которым всегда стремился и вьетнамский народ. Вьетнам высоко оценивает ответственный вклад Индии через механизмы сотрудничества и стратегические инициативы, включая политику «Действуй на Востоке», направленную на укрепление связей с Юго-Восточной Азией, а также Индо-Тихоокеанскую инициативу, продвигающую открытое, инклюзивное и основанное на правилах пространство. Вьетнам также высоко оценивает всё более важную роль Индии в многосторонних механизмах, способствующих развитию диалога, укреплению взаимосвязанности и решению общих вызовов. Вьетнам, в свою очередь, успешно выполнял многие важные международные обязанности и направлял военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН.



Вьетнам и Индия сегодня стремятся к новым целям развития к столетию своей независимости, сочетая экономический рост с социальным прогрессом, в котором важнейшую роль играют наука и технологии. На основе доверия и тесных связей отношения двух стран постепенно формировались и развивались: от установления дипломатических отношений в 1972 году до стратегического партнёрства в 2007 году и всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2016 году, продолжая расширяться и углубляться в последние годы.



Сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся стратегической опорой с многочисленными программами кредитной поддержки и передачи технологий. Продолжается расширение взаимодействия в сферах образования, туризма и гуманитарных обменов, при этом между двумя странами еженедельно выполняется около 80 прямых авиарейсов.



Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что современный мир переживает беспрецедентные быстрые и глубокие изменения. Усиливается конкуренция между крупными центрами силы. Международное право, ООН и многосторонние институты сталкиваются с беспрецедентными вызовами.



Все страны, включая Вьетнам и Индию, сталкиваются с парадоксами эпохи: потребность в сотрудничестве растёт, но доверие ослабевает; экономические структуры становятся всё более взаимосвязанными, но одновременно более уязвимыми; технологии совершают беспрецедентный рывок, одновременно углубляя разрыв в развитии между странами. Перемены создают серьёзные вызовы, но прежде всего открывают новые возможности для тех, кто способен своевременно ими воспользоваться, а возможности многократно возрастают при объединении усилий.

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и участники мероприятия в Индийском совете по международным делам. Фото: ВИА

Укреплять и углублять стратегическое доверие



Новые условия и требования нового этапа развития каждой страны требуют от обеих сторон укрепления, обновления и выведения отношений между Вьетнамом и Индией на новый уровень.



Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что путь развития каждой страны и история двусторонних отношений показывают: Вьетнам и Индия стали естественными партнёрами друг для друга в вопросах мира, безопасности и развития; разделяют подходы и видение по многим вопросам государственного строительства, регионального и мирового развития, международных отношений и имеют множество общих точек соприкосновения.



Эти исторические связи, общее видение и стратегическое сопряжение являются прочной основой для дальнейшего расширения сотрудничества между Вьетнамом и Индией, содействия развитию каждой страны в новую эпоху, а также формирования более стабильной и устойчивой региональной и международной среды.



Опираясь на прочную основу отношений между Вьетнамом и Индией, сформированную более чем за 50 лет, и стремясь вывести сотрудничество на новый уровень, Генеральный секретарь, Президент государства выразил желание обеих сторон ещё более укреплять и углублять стратегическое доверие — необходимое условие стабильности отношений и эффективного совместного реагирования на общие вызовы.



На новом этапе обеим сторонам необходимо продолжать всесторонние обмены по всем каналам — между государствами, парламентами, политическими партиями, народами и на всех уровнях, как центральном, так и местном; расширять сотрудничество в стратегических сферах; повышать эффективность совместных действий и координации позиций на многосторонних площадках.



Стороны должны расширять пространство взаимосвязанности и усиливать интеграцию развития, создавая дополнительные стимулы для региональной интеграции. Вьетнам готов сотрудничать с Индией в фармацевтической сфере и приветствует инвестиции индийских фармацевтических компаний в производство лекарств во Вьетнаме для рынка Юго-Восточной Азии.



Стороны выводят сотрудничество в области науки, инноваций и стратегических технологий на качественно новый уровень, превращая его в одну из ключевых опор вьетнамско-индийских отношений. Вьетнам особенно высоко ценит взаимодействие с Индией в сфере науки и технологий, прежде всего в стратегических областях полупроводников, искусственного интеллекта и цифровой трансформации.



Распространяя культурные и социальные ценности и укрепляя гуманитарные обмены, стороны должны и далее расширять и углублять эти связи через сотрудничество в области образования, культуры, туризма, межрегиональных контактов и народной дипломатии, особенно между молодёжью, совместно формируя и укрепляя пространство мира и стабильности.



Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что тысячелетняя историческая взаимосвязь и более чем 50-летняя история дипломатических отношений создали исключительно прочную и ценную основу отношений между Вьетнамом и Индией. Для Вьетнама Индия всегда остаётся крайне важным партнёром, а также близким и надёжным другом.



Вступая в новую эпоху, располагая отношениями Расширенного всеобъемлющего стратегического партнёрства нового уровня и руководствуясь принципом «общее видение, стратегическое сопряжение и практическое сотрудничество», при решительных действиях правительств, единстве, решимости, творческом и инновационном духе деловых кругов двух стран, Генеральный секретарь, Президент государства выразил уверенность, что отношения между Вьетнамом и Индией будут развиваться ещё более динамично и содержательно, связи между двумя странами станут ещё прочнее, принося практическую пользу и успех развитию каждой страны и внося активный вклад в мир, стабильность, сотрудничество и процветание в регионе и мире.



Ранее в Индийском совете по международным делам Генеральный секретарь, Президент государства То Лам посетил фотовыставку, посвящённую 10-летию Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Индией, организованную Вьетнамским информационным агентством. Фотографии отражают ключевые этапы традиционной дружбы между двумя странами, которая продолжает укрепляться на прочной основе политического доверия, сходства интересов и тесного взаимодействия в различных сферах.



